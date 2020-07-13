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Bu saç modelleriyle 5 dakika içinde kuaförden çıkmış gibi görüneceksiniz!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tarzın en önemli parçası saçlara, havaya veya zamana göre farklı modeller yapmak mümkün. Ama şık görünecek saç modellerinden pratik olanları seçerek zamandan tasarruf da edebilirsiniz. Böyle modeller kısıtlı zamanda, hızlıca hazırlanıp çıkmanız gerektiğinde, hayat kurtarır. İşte her yere uyumlu ve stilinizi tamamlayacak toplu ve zarif saç modelleri...

Bu saç modelleriyle 5 dakika içinde kuaförden çıkmış gibi görüneceksiniz!

İçindekiler

  • BOL BALERİN TOPUZ
  • HAREKETLİ TOPLU SAÇ İLE TÜM GÖZLER ÜZERİNİZDE!
  • ÖRGÜLÜ TOPLU SAÇ HER ORTAMA UYGUN
  • KISA VE DALGALI TOPLU SAÇ

Evde veya dışarıya çıkmadan önce... Ne zaman olursa olsun, her saç modeli kolayca yapmak için ideal olmayabilir. Bu durumlarda hızlıca yapabileceğiniz pratik topuzları tercih edebilirsiniz. Tabi pratik demek şık olmayacak demek değil. Hem kolayca hazırlanan hem de zarif bir saç modelini uygulamanız hiç zor değil. İşte, bu sıcak yaz günlerinde toplu saçla rahat etmek ve fazla zahmette bulunmadan saçlara şekil vermek isteyenler için hazırladığımız birbirinden şık modeller...

BOL BALERİN TOPUZ

1

Balerin topuz hem kısa saç hem de uzun saç için uygun bir model.

  • Dalgalı bir saça sahipseniz bu modeli uygulamak için ilk adımda saçlarınıza biraz fön çekin.
  • Daha sonra saçın hiçbir yerinde tarak kullanmadan, sadece parmak hareketleriyle, en tepeye kadar toplayın.
  • Balerin topuzu olarak bilinen şekilde kıvırın.
  • Açılmaması için toka ile saçınızı tutturun.
  • Sıkı bir balerin topuzu istemiyorsanız eliniz ile biraz bollaştırabilirsiniz.
  • Bu model denizden çıkınca ıslak saça da uygulanabilir. Ayrıca isterseniz fönlü şekilde abiye kıyafetlerinizle de kullanabilirsiniz.

HAREKETLİ TOPLU SAÇ İLE TÜM GÖZLER ÜZERİNİZDE!

2

  • Eğer dalgalı saça topuz yapmak isterseniz ilk olarak saçlarınızı saç maşasıyla hafif dalgalandırarak hareketlilik katın.
  • Krepe tarağı ile üst kısmın dibine birazcık krepe atın.
  • Daha sonra ikinci katına da atın. Bu pratik uygulama ile saçınızın tepesini kabartmış olursunuz.
  • Büyük firkete tokası ile ayırdığınız saçlarınızın ön tarafından bir tutam bırakın.
  • Sonrasında geri kalan kısmın tek tarafını yandan alarak tutturun.
  • Aynı şekilde krepe ile oluşturduğunuz bölgeyi kaybetmeden diğer taraftan doğru attırın ve onu da firkete ile tutturun.

ÖRGÜLÜ TOPLU SAÇ HER ORTAMA UYGUN

3

Başka bir pratik toplu saç modeli ise örgülü topuz. Bu model gösterişli tarzıyla dikkat çekiyor.

  • Zaman kazandıran bu modeli yapmaya saçınızı topladıktan sonra ikiye ayırarak başlayın.
  • İkiye ayırdıktan sonra bir tutama topuz görünümü kazandırın.
  • Diğer tutamı ise örün ve ördüğünüz tutamı topuzun etrafına sarın.
  • Bu tarzı birçok yere giderken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

KISA VE DALGALI TOPLU SAÇ

4

Kısa saç seviyorsanız bu modeli günün her anında rahatlıkla kullanabilirsiniz.

  • Saçınızı ortadan ya da yandan ayırın.
  • Ön taraftan bir tutam saç bırakın ve gerisini klips ile toplayın.
  • Daha hacimli bir görünüm istiyorsanız saç maşası ile dalgalar yapabilirsiniz.
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