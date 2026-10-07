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Eleştiriye hiç gelemeyen 5 burç! Söylenen hiçbir lafı kaldıramıyorlar

Eleştirilmek birçok kişi için pek de keyifli bir deneyim sayılmaz. Ancak astrolojide bazı burçlar var ki eleştiri karşısında adeta kendilerini kaybedebiliyor. Kimi söylenenleri hemen kişisel algılayıp kırılırken kimi ise en küçük yorumu bile kendisine yönelik bir saldırı olarak görebiliyor. Peki eleştiriye tahammül etmekte en çok zorlanan burçlar hangileri?

Eleştiriye hiç gelemeyen 5 burç! Söylenen hiçbir lafı kaldıramıyorlar
Gökçen Kökden

İşte astrolojik yorumlara göre eleştiriye tahammül etmekte zorlanabilen 5 burç...

ASLAN

Eleştiriye hiç gelemeyen 5 burç! Söylenen hiçbir lafı kaldıramıyorlar 1

Özgüveni ve gururuyla tanınan Aslan burçları, takdir edilmekten ve yaptıklarının beğenilmesinden hoşlanır. Bu nedenle özellikle başkalarının yanında yapılan eleştiriler Aslanların canını fazlasıyla sıkabilir.

Kendilerinden emin görünseler de söz konusu eleştiri olduğunda savunmaya geçebilir, karşısındaki kişinin söylediklerini kabul etmekte zorlanabilirler. Üstelik eleştirinin haksız olduğunu düşünüyorlarsa konuyu kolay kolay kapatmayabilirler.

YENGEÇ

Duygusal ve hassas yapısıyla bilinen Yengeçler, söylenen sözlerin altında farklı anlamlar aramaya oldukça yatkındır. Karşısındaki kişi yalnızca yapıcı bir öneride bulunduğunu düşünürken Yengeç burcu bunu çok daha kişisel algılayabilir.
Özellikle değer verdiği birinden gelen eleştiri onları derinden etkileyebilir. O an tepki vermeseler bile duyduklarını uzun süre düşünüp “Bunu neden söyledi?” diye kendi içlerinde sorgulayabilirler.

AKREP

Eleştiriye hiç gelemeyen 5 burç! Söylenen hiçbir lafı kaldıramıyorlar 2

Akrep burçları güçlü ve soğukkanlı görüntülerinin arkasında eleştiriye karşı oldukça hassas olabilir. Özellikle karakterlerine, kararlarına veya yeteneklerine yönelik bir yorum yapıldığında bunu kolay kolay unutmayabilirler.

Üstelik Akreplerin eleştiri karşısındaki tepkisi her zaman açık olmayabilir. Tartışmak yerine sessizleşebilirler ancak söylenen cümleyi hafızalarının bir köşesine kaydetmeleri oldukça muhtemeldir.

BAŞAK

Listenin şaşırtıcı isimlerinden biri Başak olabilir. Çünkü Başak burçları başkalarını eleştirme konusunda oldukça açık sözlü olmalarıyla tanınır. Ancak aynı eleştirel bakış kendilerine yöneldiğinde durum değişebilir.

Başaklar zaten kendi hatalarını fazlasıyla analiz etme eğiliminde olduklarından dışarıdan gelen bir eleştiri, kendi iç seslerini daha da güçlendirebilir. Özellikle emek verdikleri bir konuda eksiklerinin söylenmesi onları düşündüğünüzden daha fazla rahatsız edebilir.

BOĞA

Eleştiriye hiç gelemeyen 5 burç! Söylenen hiçbir lafı kaldıramıyorlar 3

Boğa burçları fikirlerinden ve kararlarından kolay kolay vazgeçmemeleriyle bilinir. Bu nedenle eleştiri, onlar için yalnızca bir yorum değil, zaman zaman kararlarının sorgulanması anlamına gelebilir.

Bir konuda doğru olduğuna inanmış bir Boğa'ya aksini anlatmak pek kolay değildir. Üzerine fazla gidildiğinde ise savunmaya geçebilir ve eleştiriyi dinlemek yerine kendi görüşünü daha güçlü biçimde savunmaya başlayabilir.

Astrolojik yorumlara göre bu beş burç eleştiri karşısında daha hassas davranabilse de kişilik yalnızca burçlarla açıklanamaz. Yetiştirilme biçimi, deneyimler ve kişinin karakter özellikleri eleştiriye verdiği tepki üzerinde çok daha belirleyici olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burçlar
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