HABER

"Bu seçimde Türkiye'den intikam almaya çalışıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Bu seçimde Türkiye'den intikam almaya çalışıyorlar. Karayılan'ın Kandil'den dünkü açıklamasını hepimiz okuduk. Adam diyor ki 'Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılacak bir kurşundur. Bunu sıktırmayız. Karşısında kim varsa ona vereceğiz.' diyor. İttifakı ortaya koymuşlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu seçimde Türkiye'den intikam almaya çalışıyorlar. Karayılan'ın Kandil'den dünkü açıklamasını hepimiz okuduk. Adam diyor ki 'Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılacak bir kurşundur. Bunu sıktırmayız. Karşısında kim varsa ona vereceğiz.' diyor. İttifakı ortaya koymuşlar." dedi.

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara'nın Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Amerika ve Avrupa'ya rağmen terörün kafasını ezdiklerini, teröristlere adım attırmadıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Biz memleketimizi kimseye heder ettiremeyiz. Bu seçimde Türkiye'den intikam almaya çalışıyorlar. Karayılan'ın Kandil'den dünkü açıklamasını hepimiz okuduk. Adam diyor ki 'Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na verilecek her oy, Kandil'e sıkılacak bir kurşundur. Bunu sıktırmayız. Karşısında kim varsa ona vereceğiz.' diyor. İttifakı ortaya koymuşlar."

- "5 sene gece gündüz çalışacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de Türk milletinin derdiyle dertli olduklarını, o yüzden gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için dersine çalıştığını belirten Özhaseki, "Sincan'da, Ankara'da neler yapacağımızı biliyoruz. İnşallah yarın akşam zaferle çıktıktan sonra 1 Nisan'da bismillah diyerek işe başlayacağız. 5 sene gece gündüz çalışacağız." şeklinde konuştu.

Soylu ile Özhaseki, daha sonra Sincan'da esnafla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyorGebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor
Sular çekildi, asırlık köy ortaya çıktıSular çekildi, asırlık köy ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Lale Meydanı sincan vatandaşlara hitap

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Uçaktaki yolcu o anları anlattı! Erkan Petekkaya’yı savunan Mustafa Uslu'ya şok cevap

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması: Teröristlerin peşindeyiz

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Gelin kaynana kavgası! Beren Saat ve kaynanası markette birbirine girdi

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Saadet Partisi'nin adayının mitingine 1 kişi katıldı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

Sokak ortasında başörtülü kadınlara saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Gebze'de fabrika yangını! Patlamalar oluyor

Artvin’de yağışların az olması ile baraj suları çekildi asırlık köy ortaya çıktı

Sular çekildi, asırlık köy ortaya çıktı

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

İstanbul’a en çok gelen turist sıralaması değişti

Tuzla'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de yangın paniği: Mahsur kalanları mahalle sakinleri kurtardı

Büyük yangın paniği! Yardıma mahalleli koştu

Malatya'da kanalizasyon çalışmasında göçük

Bir anda göçük altında kaldı! Korkutan olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.