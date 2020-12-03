Bu şekilde bronzlaşanları bekleyen tehlike! Cilt kanserine yol açarken...

İlginç bir şekilde, araştırmacılar, yıl boyunca yüksek düzeyde doğal UVB ultraviyole ışığına sahip bölgelerde yaşayan kadınların endometriozis teşhisi konma olasılığının daha düşük olduğunu keşfettiler. Doğal güneş ışığı esas olarak, daha iyi bağışıklık sağlayan ve iltihabı baskılayan D vitaminini artıran UVB ışınlarıdır.

Endometriozis, yumurtalıklarda ve fallop tüplerinde büyüyen rahim kaplamasına benzer doku gören inanılmaz derecede ağrılı uzun vadeli bir durum olabilir. Endometriozisin semptomları karın alt kısmında, sırtta veya pelviste ağrı, cinsel ilişki sırasında ve sonrasında ağrı ve şiddetli regl ağrısını içerir.

Araştırmalar, genç kadınların yetişkinlik yıllarında daha fazla solaryum kullandıkça veya güneş kremi kullanıp güneş yanığı aldıkça riskte artış olduğunu gösterdi.

Arizona Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, solaryum yataklarının ve ultraviyole ışığına maruz kalmanın, endometriozisin (çikolata kisti) yanı sıra malign melanom (cilt kanseri) geliştirme riski taşıdığını buldu.

Solaryumlarda ağırlıklı olarak hücrelere zarar verdiği ve bağışıklığı olumsuz etkilediği bilinen UVA ışınları kullanılır.

ARAŞTIRMA YAPILDI

ABD'nin en az yıllık güneş ışığı alan bölgelerinde yaşayan kadınlara kıyasla, en güneşli bölgelerde, 15 yaşında ve 30 yaşında yaşayan kadınlar, sırasıyla yüzde 19, yüzde 21 ve yüzde 10 daha az endometriozis riskine sahipti. Araştırmacılar, bu, 100 kadından 4'ünün 15 yaşında en yüksek UV seviyelerine sahip bölgelerinde yaşıyorlarsa endometriozis geliştirebilecekleri anlamına geliyor.

BEYAZ TENLİ KADINLAR DAHA ÇOK RİSK ALTINDA

Araştırmayı yöneten Arizona Üniversitesi'nden Profesör Leslie Farland şunları söyledi: 'Endometriozun uzun vadeli sağlık sonuçlarına ilişkin önceki araştırmalar, endometriozisi olan kadınların daha büyük melanom riski altında olduğunu öne sürdü. Endometriozis ve melanom arasındaki ilişkinin altında yatan kesin mekanizmalar bilinmemekle birlikte, birkaç çalışma, güneş ışığına duyarlı, kolay bronzlaşmayan ve kızıl saçlı, açık tenli, çilli kadınlarda daha büyük bir endometrioz riski bulmuştur. Bu ilişkiler, endometriozis ve melanom arasındaki ortak bir genetik arka planı veya güneşe maruz kalma ile endometriozis riski arasındaki temel bir ilişkiyi yansıtıyor olabilir.'

