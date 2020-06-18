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Bu şifalı bitkiler bronşları temizliyor! Biberiye özü, okaliptüs...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Öksürük ve balgamla ortaya çıkan bronş rahatsızlığı büyük küçük demeden birçok kişiyi uzun süre tesiri altına alır. Akut veya kronik olan bu rahatsızlık solunum yolu enfeksiyonu ile meydana gelir. Bu rahatsızlığı evde yapabileceğiniz doğal tarifler ile ilaç kullanmadan da geçirebilirsiniz. İşte bronşları temizleyen bitkisel çözümler…

Bu şifalı bitkiler bronşları temizliyor! Biberiye özü, okaliptüs...

Dengeli ve sağlıklı bir yaşam için solunum yollarınızın sağlıklı olması çok önemlidir. Bu yüzden akciğer ve bronşlarınızın sağlığı için gerekli özeni göstermeli, kirli havadan uzak durmalı, sigara içmemeli ve bol bol su tüketmelisiniz. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmez ve yoğun çalışma temposundan solunum yollarına gösterdiğiniz özeni ihmal etmeye başlayabilirsiniz. İşte bu durumlarda ilaç etkisi yaratacak doğal besinler ile şifa bulabilirsiniz. İşte o besinler…

ZENCEFİL

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Zencefil içeriğinde yer alan özellikleri ile tahriş olmuş, iltihaplı veya şişmiş bronşları rahatlatır ve balgamın vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur. Özellikle yemeklerden sonra öğütülmüş zencefille bir miktar tarçını karıştırın ve demleyin. Çayınız ılınmaya başlayınca içine bal da ilave ederek günde 2 bardak içebilirsiniz.

BAL

Bronşitten kaynaklanan öksürükle baş edebilmenin en etkili yollardan birisi baldır. Doğal bir antibiyotik olan bal, bronşlarınızdaki iltihabı azaltır. Balı tek başına kullanabileceğiniz gibi limon veya zencefille karıştırarak da yiyebilirsiniz.

OKALİPTÜS YAĞI

Okaliptüs yağı ile yapacağınız buhar tedavisi bronşların açılmasında etkili olabilir. Bir tencerede 3 bardak su kaynatın ve suyun içerisine 10-15 damla okaliptüs yağından damlatın ve çıkan buharı soluyun. Bu sayede ciğerleriniz rahatlayarak daha rahat nefes alabilecek ve biriken mukusun çözülmesini sağlayacaksınız. Elinizde okaliptüs yağı yok ise çay veya çam ağacı yağı da kullanabilirsiniz.

BİBERİYE ÖZÜ

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Biberiye bitkisi ile aynı özellikleri taşısa da bronşlarda biriken iltihabı azaltma konusunda biberiyeye göre daha etkilidir. Bu çayı günde bir kere ve öğle yemeğinizden sonra tüketmenizi tavsiye ediyoruz.

SOĞAN

Soğuk algınlığı ve gribin ilacı soğan, bronşlarda rahatlama sağlar. Soğanın içini oyun ve soğanın etrafına delikler açın. Açtığınız oyuğun içine bal koyun ve balın, soğanın suyu ile birlikte deliklerden süzülmesini bekleyin. Süzülen karışımı 1 tatlı kaşığı ile sabah ve akşam olacak şekilde tüketebilirsiniz.

SARIMSAK

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Doğal bir antibiyotik olan sarımsağı tüketerek bakteri ve enfeksiyonlarla mücadele edebilir ve vücudunuza destek olabilirsiniz. Yatmadan önce 2 diş sarımsağı ezerek sütünüzün içine koyun ve sütü kaynatın. Süt ılımaya başladığında sütü içebilirsiniz.

DAĞ KEKİĞİ

Daha önce hiç dağ kekiği çayı içtiniz mi? Tadı çok lezzetlidir ve sindirimi de oldukça kolaydır. Ayrıca bu çay bronşlarda oluşan iltihaplanmanın baş düşmanıdır. Dağ kekiği çayının sırrı ise içeriğindeki timol maddesinde yatar. Demlenmiş çayı sabah ve akşam olmak üzere günde iki bardak içebilirsiniz.

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