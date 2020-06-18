Bu şifalı bitkiler bronşları temizliyor! Biberiye özü, okaliptüs...

Dengeli ve sağlıklı bir yaşam için solunum yollarınızın sağlıklı olması çok önemlidir. Bu yüzden akciğer ve bronşlarınızın sağlığı için gerekli özeni göstermeli, kirli havadan uzak durmalı, sigara içmemeli ve bol bol su tüketmelisiniz. Ancak işler her zaman istediğiniz gibi gitmez ve yoğun çalışma temposundan solunum yollarına gösterdiğiniz özeni ihmal etmeye başlayabilirsiniz. İşte bu durumlarda ilaç etkisi yaratacak doğal besinler ile şifa bulabilirsiniz. İşte o besinler…

ZENCEFİL

Zencefil içeriğinde yer alan özellikleri ile tahriş olmuş, iltihaplı veya şişmiş bronşları rahatlatır ve balgamın vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur. Özellikle yemeklerden sonra öğütülmüş zencefille bir miktar tarçını karıştırın ve demleyin. Çayınız ılınmaya başlayınca içine bal da ilave ederek günde 2 bardak içebilirsiniz.

BAL

Bronşitten kaynaklanan öksürükle baş edebilmenin en etkili yollardan birisi baldır. Doğal bir antibiyotik olan bal, bronşlarınızdaki iltihabı azaltır. Balı tek başına kullanabileceğiniz gibi limon veya zencefille karıştırarak da yiyebilirsiniz.