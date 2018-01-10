Bu sinyaller tehlikeli bir hastalığın habercisi olabilir

İşte dikkatlice okuyacağınız bir liste...

1 / 7 Flaşla çekilmiş bir fotoğrafta sadece bir gözün kırmızı olması Özellikle gece flaşla çekilen fotoğraflarda gözlerin kırmızı çıkması, fotoğrafı çekilen kişi tarafından pek hoş karşılanmasa da bu aslında sağlıklı olduğunun bir işareti. Ancak gözler beyaz çıkıyorsa bir problem olduğunu gösterebilir. Bu göz enfeksiyonu, katarakt ve göz kanserinin bir belirtisi olabilir. Geçtiğimiz aylarda ABD'li bir anne oğlunun bir gözünün kırmızı bir gözünün ise beyaz çıktığı fotoğrafı Facebook'ta paylaşmış, gelen yorumlar üzerine bir doktora başvurmuştu. Göz kanseri olduğu belirlenen çocuğun erken teşhis sayesinde hastalığı atlattığı söylendi.

2 / 7 Tırnak üzerindeki siyah çizgi Facebook dünyasını sallayan başka bir fotoğraf, bir manikürcü tarafından müşterisinin tırnağında yer alan siyah dikey çizginin yer aldığı fotoğraftı. Müşteri bu çizgiyi oje ile örtmek istemiş ancak manikürcü bir doktora görünmesini söylemişti. Melanonişi (Tırnakta görülen siyah ya da kahverengi pigmentasyon) adı verilen çizgi kadının cilt kanseri olduğunun bir belirtisi olarak ortaya çıktı. Her çizgi böyle bir hastalığın olacağı anlamına gelmiyor ancak ihmal etmemekte fayda var.

3 / 7 Yazıdaki ani bir değişiklik Bir kişinin el yazısı aniden değişirse, Parkinson hastalığının bir işareti veya felç habercisi olabilir. Bu hastalıkla el yazısı aniden değişebilir, dengesiz, azalan veya kaybolan harfler belirti nedeni olabilir. Doktora görünmekte fayda var.

4 / 7 Her şeyi not etmeye başlamak Kağıt üzerinde planlar yapmak, bir şeyler not etmek son derece disipli ve iyi bir alışkanlıktır. Fakat eğer bir kişi bunu daha önce hiç yapmamışsa ve aniden unutkanlık yüzünden yazı yazmak zorunda hissederse, bu kötü bir işarettir. Hafızanın zorluk içinde olduğunu gösterebilir ve Alzheimer'ın ilk belirtileri olabilir. Yakınlarınızla ilgili şüpheniz varsa veya sadece merak ediyorsanız, Still Alice filmini izlemenizi öneririz. Burada Alzheimer'in tüm aşamalarını göreceksiniz.

5 / 7 Bastırılamaz susuzluk Aniden gelişen susuzluk hissi ve her zamankinden daha fazla su içmek, zehirlenme belirtisi olabilir. Bu kadar keskin bir semptom şeker hastalığı belirtisi olabilir. bu yüzden vücudunuzdan gelen sinyallere dikkat edin.

6 / 7 Göbek bölgesinde ağrı Apandisit bir saldırı sıradan gibi ama korkunç bir histir. Buradaki en ilginç gerçek şu ki, bilim adamları bu hastalığın nedenlerini anlamıyor ve her insanın kendi nedenlerini olduğunu düşünüyorlar. Ancak yine de genel bir semptom vardır. Bu da 2-4 saat içinde göbekte yavaş yavaş sağ tarafa doğru ilerleyen keskin bir ağrıdır. Ağrı birdenbire dursa bile apandisit peritonit adı verilen karın zarı iltihabına dönüşebiilir bu yüzden hemen doktora görünmelisiniz.