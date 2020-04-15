Bu sıralar hepimizin aklından geçiyor; En trend kısa saç modelleri!

Kısa saç deyince aklınıza hemen klasik bir model gelmesin, aslında çok farklı modelleri var. Kullanımının çok kolay olması da onu çok cazip kılan sebeplerden biri. İşte her biri farklı tarzı yansıtan en trend kısa saç modelleri:

BOB KESİM KISA SAÇ MODELİ

Bu saç modeli klasik küt saçı farklı bir boyuta taşıyor. Saçın arka kısmındaki orantılı katlar sayesinde saç, her zaman hacimli ve canlı görünüyor. Şekil verseniz de vermeseniz de her zaman hazır görünebileceğiniz bir saç istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Bob kesimi saçı, çene hizasında ya da omuz hizasında kestirebilirsiniz. Boyunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İki türlü de çok güzel görünüyor.

KÜT SAÇ MODELİ

Kısa saç deyince ilk akla gelen kesinlikle küt saç. Çok uzun yıllardır kısa saçın asıl temsilcisi olan model. Kesimi de bir o kadar kolay aslında. Küt kestirdiğiniz saçlarınızı şekillendirmek isterseniz de saç maşası ile doğal dalgalar verebilirsiniz. Ya da saçlarınızı üstten yarım topuz yaparak küt saçınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

KÂKÜLLÜ KISA SAÇ MODELİ

Kâkülü kendinize yakıştırıyorsanız bu saç modelini kestirebilirsiniz. Kâkül, küt saç ile birleştiğinde size çok modern bir hava katacak. Şekillendirmeden de bu saçı çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat şekil vermek isterseniz, saç maşası ile yapacağınız doğal dalgalar da çok hoş görünür.