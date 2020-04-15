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Bu sıralar hepimizin aklından geçiyor; En trend kısa saç modelleri!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kuaföre giderken aklınızda belirli bir model yoksa çok ilginç sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. O değerli saçlarınızı yabancı ellere teslim ederken üstüne bir de saç modelinizi ona bırakırsanız pişman olabilirsiniz. Kısa saç istediğinize emin olduktan sonra bazı modelleri tanımak sizin için çok faydalı olacaktır. Umulmadık sonuçlarla karşılaşmamak için istediğiniz modeli önceden belirlemelisiniz.

Bu sıralar hepimizin aklından geçiyor; En trend kısa saç modelleri!

Kısa saç deyince aklınıza hemen klasik bir model gelmesin, aslında çok farklı modelleri var. Kullanımının çok kolay olması da onu çok cazip kılan sebeplerden biri. İşte her biri farklı tarzı yansıtan en trend kısa saç modelleri:

BOB KESİM KISA SAÇ MODELİ

1

Bu saç modeli klasik küt saçı farklı bir boyuta taşıyor. Saçın arka kısmındaki orantılı katlar sayesinde saç, her zaman hacimli ve canlı görünüyor. Şekil verseniz de vermeseniz de her zaman hazır görünebileceğiniz bir saç istiyorsanız bu modeli tercih edebilirsiniz. Bob kesimi saçı, çene hizasında ya da omuz hizasında kestirebilirsiniz. Boyunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. İki türlü de çok güzel görünüyor.

KÜT SAÇ MODELİ

2

Kısa saç deyince ilk akla gelen kesinlikle küt saç. Çok uzun yıllardır kısa saçın asıl temsilcisi olan model. Kesimi de bir o kadar kolay aslında. Küt kestirdiğiniz saçlarınızı şekillendirmek isterseniz de saç maşası ile doğal dalgalar verebilirsiniz. Ya da saçlarınızı üstten yarım topuz yaparak küt saçınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

KÂKÜLLÜ KISA SAÇ MODELİ

3

Kâkülü kendinize yakıştırıyorsanız bu saç modelini kestirebilirsiniz. Kâkül, küt saç ile birleştiğinde size çok modern bir hava katacak. Şekillendirmeden de bu saçı çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat şekil vermek isterseniz, saç maşası ile yapacağınız doğal dalgalar da çok hoş görünür.

PİXİE KESİM SAÇ MODELİ

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İşte marjinal ve modern görünmek isteyenlerin tercihi. Tarzınızı baştan yaratmak istiyorsanız, pixie kesim sizin için mükemmel bir saç modeli olacak. Görünüşünüze maskülen bir hava katmak istiyorsanız bu modele bir göz atabilirsiniz.

TOMBOY SAÇ MODELİ

5

Kullanımı ve bakımı çok kolay olan bir model yaptırmak istiyorsanız, tomboy saç modeli sizin için uygun. Şekil vermekle uğraşmanıza, uzun bakımlar yapmanıza, saçlarınızı kurutma makinesinin kavurucu sıcağına maruz bırakmanıza gerek kalmayacak. Saçınızla uğraşmayı sevmiyorsanız ve saça ayıracak vaktim yok diyenlerdenseniz tomboy modeli tam size göre.

ASİMETRİK KATLI KISA SAÇ MODELİ

6

Düz kesim kısa saçlardan sıkıldıysanız saçınıza asimetrik katlar katın. Böylece şekil vermeden de güzel saçlara sahip olabilirsiniz.

PERÇEMLİ KISA SAÇ MODELİ

7

Perçem birçok saç modelinde kullanılıyor. En çok yakıştığı saçlardan biri de kısa saç. Bob kesim, asimetrik kısa kesim ya da küt kesim saçınıza değişik bir hava katmak için perçem kestirin.


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