Bu sorunların çoğunu yaşıyoruz! İşte yaz aylarında yaşanan problemleri çözme yollları

Yaz aylarında hepimizin yaşadığı sorunları nasıl gideririz?

TERLEME VE KOKMA

Terleme ve ayaklarınızın - koltuk altlarınızın hoş olmayan kokusu yaz mevsimini mahvedebilir. Bunu önlemek için pamuklu doğal malzemelerden yapılmış çorap ve kıyafet giymek gerekir. Kıyafetlerinizi günlük olarak değiştirin ve düzenli olarak duş alın. Terlemeyi önlemek içinse kahve yerine yeşil çay tüketin. Deodorant kullanmayı ihmal etmeyin.

JİLET YANMASI

Özellikle bikini ve koltuk altı gibi hassas bölgeler tıraş edildikten sonra kızarabilir. Kızarıklığı, şişliği ve kaşıntıyı azaltmak için birkaç damla lavanta yağı alın, tıraş sonrası losyonunuzla karıştırın ve hasarlı bölgeye uygulayın. Alternatif olarak, birkaç çileği püre haline getirin ve kremle karıştırın. Etkilenen bölgeye kısa bir süre uygulayın ve ılık su ile yıkayın.

UYLUK TAHRİŞİ

Çoğunlukla şort ya da mini etek giymekten dolayı oluşabilen uyluk bölgesindeki tahrişi C, E ve salatalık özü içeren kremlerle geçirebilirsiniz. GÜnlük olarak ılık duş alın ve vücudunuzdaki sabunu iyice yıkayın. Tahriş olmuş bölgeye buz uygulamayın.