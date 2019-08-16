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Bu sorunların çoğunu yaşıyoruz! İşte yaz aylarında yaşanan problemleri çözme yollları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 16.08.2019 00:19 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi güzel olmasının yanında birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Sizin için yazın ortaya çıkan 7 yaygın sorunu ve bunlarla başa çıkmanın yollarını bir araya getirdik. Yaz mevsimi güzel olmasının yanında birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Sizin için yazın ortaya çıkan 7 yaygın sorunu ve bunlarla başa çıkmanın yollarını bir araya getirdik.

Bu sorunların çoğunu yaşıyoruz! İşte yaz aylarında yaşanan problemleri çözme yollları

Yaz aylarında hepimizin yaşadığı sorunları nasıl gideririz?

TERLEME VE KOKMA

Terleme ve ayaklarınızın - koltuk altlarınızın hoş olmayan kokusu yaz mevsimini mahvedebilir. Bunu önlemek için pamuklu doğal malzemelerden yapılmış çorap ve kıyafet giymek gerekir. Kıyafetlerinizi günlük olarak değiştirin ve düzenli olarak duş alın. Terlemeyi önlemek içinse kahve yerine yeşil çay tüketin. Deodorant kullanmayı ihmal etmeyin.

JİLET YANMASI

Özellikle bikini ve koltuk altı gibi hassas bölgeler tıraş edildikten sonra kızarabilir. Kızarıklığı, şişliği ve kaşıntıyı azaltmak için birkaç damla lavanta yağı alın, tıraş sonrası losyonunuzla karıştırın ve hasarlı bölgeye uygulayın. Alternatif olarak, birkaç çileği püre haline getirin ve kremle karıştırın. Etkilenen bölgeye kısa bir süre uygulayın ve ılık su ile yıkayın.

jilet

UYLUK TAHRİŞİ

Çoğunlukla şort ya da mini etek giymekten dolayı oluşabilen uyluk bölgesindeki tahrişi C, E ve salatalık özü içeren kremlerle geçirebilirsiniz. GÜnlük olarak ılık duş alın ve vücudunuzdaki sabunu iyice yıkayın. Tahriş olmuş bölgeye buz uygulamayın.

TOZ

Yaz aylarında açık pencerelerden gelen toz, alerjiler ve astım nedenlerinden biri olabilir. Evinizi ve vücudunuzu sağlıklı tutmak için haftada en az bir kez mutlaka evinizi süpürün. Haftada bir tüm yatak takımlarını değiştirin ve yıkayın ve yataklarınız için toz geçirmez kılıf kullanın. Evcil hayvanlarınızı özenle temizleyin ve zeminleri düzenli olarak paspaslayın. Eğer alerjisi olan bir çocuğunuz varsa, çocuğunuzla oynamasına izin vermeden önce 48 saat boyunca dondurucuya yumuşak oyuncaklar bırakın. Bu toz akarlarını öldürecek.

GIDA ZEHİRLENMESİ

İshal, bulantı ve kusma, gıda zehirlenmesinin sık görülen semptomlarıdır. Yaz aylarında dışarıda yenilen yemekler, ızgaralar bozulmaya daha müsait olduğu için zehirlenmelerle daha sık karşılaşılır. Gıda zehirlenmeleriniz hafif ise, sadece bol su içmeniz ve dinlenmeniz gerekir. Birkaç günden fazla sürerse ve dışkınızda kan görürseniz hiç beklemeden doktora görünün. Zehirlenme hafifse, domates suyu, karpuz ve zeytin gibi ürünler hastalığınızı hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu ürünler, vücudunuzdaki toksinleri serbest bırakmaya yardımcı olacak antioksidanlar açısından zengindir. Zehirlenmeyi önlemek için, meyve ve sebzeleri düzgün bir şekilde temizleyin, hazır veya önceden pişirilmiş değil, taze yiyecekler yiyin ve yediğiniz her şeyin görünümünü ve kokusunu kontrol edin.

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KURU CİLT

Sıcak havanın da etkisiyle kuruyan cilt, kaşınmaya, çatlaklara, erken kırışıklıklara ve renk değişikliklerine neden olabilir. Kuru ciltten kaçınmak için sabun yerine nemlendirici içeren jeller kullanın. Nemlendirici kremleri yaşınıza göre olanını kullanın. Güneş koruyucu uygulamayı, güneş gözlüğü takmayı ve sigarayı bırakmayı unutmayın.

GÜNEŞ YANIKLARI

Güneş yanığı genellikle güneşli bir günün ardından korunmasız ciltte görülür. Onlardan kaçınmak için vücudunuzu bir kıyafetle ve başınızı bir şapka ile örtün. Yeterince su içmeyi ihmal etmeyin. Eğer yanmışsanız aloe vera veya mentollü bir krem uygulayın. Soğuk kompres uygulayın. Yanmış alan çok büyük veya ağrılı ise, doktorunuza başvurun.

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