Bu tarifle cildiniz 3 günde parlayacak! Gül suyu...

Cilt bakımı başta kadınlar olmak üzere çoğu kişinin dikkat ettiği konuların başında geliyor. Son yıllarda kimyasalların insan sağlığına verdiği zararın açık bir şekilde ortaya çıkmasından sonra doğal reçetelere rağbet arttı.

İnanılmaz doğal serum sayesinde cildiniz 3 günde parlayacak. E vitamini cildiniz ve saçlarınız için en iyi vitamindir. Birçok cilt bakımı ve saç ürünü bu vitamini içerir, ancak ne yazık ki çok pahalı olabilirler. Kendi E vitaminli yüz gece serumunuzu hazırlayarak hem pırıl pırıl parlayan bir cilde sahip olursunuz, hem de parasal olarak büyük tasarruf sağlarsınız.

Bu inanılmaz serumu hazırlayın ve sadece 3 günde inanılmaz sonuçlar elde edin!

EV YAPIMI DOĞAL SERUM İÇİN MALZEMELER

E vitamini yağı

2 yemek kaşığı Aloe Vera jeli

2 yemek kaşığı Gül suyu

1 çay kaşığı Badem yağı

EV YAPIMI DOĞAL SERUM YAPILIŞI

Bir kapta gül suyu ve Aloe Vera jelini karıştırın. Karışıma 1-2 E vitamini kapsülü ekleyin. Sonunda badem yağı ekleyin. Her şeyi iyice karıştırın ve serumu bir şişeye yerleştirin.

Yüzünüzü iyice temizleyin ve her gece serum uygulayın. Dairesel hareketlerle cildinize masaj yapın.



