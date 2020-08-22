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Bu tariflerle istenmeyen tüyler azalarak bitiyor! Zerdeçal, ceviz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

İstenmeyen tüylerle uğraşmak epey can sıkıcı olabilir. Tüylerinizi alırsınız, birkaç gün sonra yeniden çıkmaya başlar ve tekrar almak zorunda kalırsınız. Üstelik bu acı veren ve vaktinizden çalan döngü hiç durmaz. Ama canınızı sıkmayın! Tüylerinizin azalmasını sağlayacak bazı doğal tarifler var. Peki, zaman içerisinde tüylerin yoğunluğunu azaltan bu tarifler neler?

Bu tariflerle istenmeyen tüyler azalarak bitiyor! Zerdeçal, ceviz...

Ağda, epilasyon aleti, tıraş, tüy dökücü krem... Tüylerinizi nasıl alıyor olursanız olun, size epey zahmet verdiği kesin. Peki, tüylerinizi azaltmanın kolay ve etkili yolları olduğunu söylesek? Böylece evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle tüy yoğunluğunu azaltıcı kürler hazırlayabilirsiniz. Ancak aşağıdaki tarifleri denemeden önce vücudunuzda küçük bir bölgede test etmeyi unutmayın.

TUZ VE LİMON KARIŞIMI İLE TÜYLERİNİZİ AZALTIN!

Malzemeler:

  • 1 limon

  • 2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tüy köklerini zayıflatarak tüyleri azaltan bir tarif arıyorsanız bu kolay karışımı mutlaka denemelisiniz!

  • Öncelikle limonun suyunu sıkın ve bir kaseye koyun.

  • İçine tuzu da ekleyip karıştırın.

  • Kolay bir şekilde uygulamak için dilerseniz karışımı bir sprey şişesine boşaltın.

  • Ardından, tüylerinizi aldıktan sonra yoğunluğun azalmasını istediğiniz bölgelere sıkın.

  • 2-3 saat bekledikten sonra karışımı uyguladığınız bölgeyi ılık suyla yıkayın.

  • Bu tarifi haftada bir kere uygulayabilirsiniz.

YÜZDEKİ TÜYLERİ AZALTMANIN SIRRI ZERDEÇALDA SAKLI!

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı toz zerdeçal

  • 2 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı:

Özellikle yüzünüzdeki tüylerden şikayetçiyseniz zerdeçalın gücünden kesinlikle yararlanmalısınız!

  • Zerdeçalı ve sütü bir kaseye katın ve güzelce karıştırın.

  • Hazırladığınız kür macun kıvamına geldikten sonra yüzünüze sürün ve yarım saat bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

  • İki günde bir uygulayabileceğiniz bu karışım sayesinde tüylerinizin azaldığına şahit olacaksınız!

TÜYLERİ AZALTMAK İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜMLERDEN BİRİ DE, CEVİZ KABUĞU!

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ceviz kabuğu

  • 2 bardak su

Hazırlanışı:

Bundan sonra ceviz yedikten sonra kabuğunu atmayın! Çünkü artık tüylerinizi azaltmak için kabuklarını kullanabilirsiniz.

  • Bu kürü hazırlamak için öncelikle ceviz kabuklarını ezerek toz haline getirin ve suyla karıştırın.

  • Hazırladığınız kürü bir gece bekletin.

  • Ardından uygulamak istediğiniz bölgeye sürün ve bir saat sonra o bölgeyi yıkayın.

  • Bu kürü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz!

SÖZ KONUSU TÜYLERİ AZALTMAKSA, TÜRK KAHVESİ OLMAZSA OLMAZ!

Malzemeler:

  • 1 çay bardağı içime hazır Türk kahvesi

  • 1 çay bardağı karbonat

Hazırlanışı:

Bundan sonra Türk kahvesi içeceğiniz zaman iki fincan fazla pişirin; çünkü bu sayede tüylerinizden kurtulabilirsiniz!

  • Öncelikle sade Türk kahvesi hazırlayın ve telvesiyle birlikte 1 çay bardağı kadar ayırın.

  • Ardından kahveyi ve karbonatı bir kasenin içinde karıştırın.

  • Son olarak hazırladığınız karışımı tüy yoğunluğunun azalmasını istediğiniz bölgeye masaj yaparak sürün ve ardından ılık suyla yıkayın.

  • İşte bu kadar basit! Haftada 1-2 kez uygulayabileceğiniz bu karışım sayesinde tüylerinizin daha az çıkmaya başladığını fark edebilirsiniz.
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