Bu tariflerle istenmeyen tüyler azalarak bitiyor! Zerdeçal, ceviz...

Kolay bir şekilde uygulamak için dilerseniz karışımı bir sprey şişesine boşaltın.

Öncelikle limonun suyunu sıkın ve bir kaseye koyun.

Tüy köklerini zayıflatarak tüyleri azaltan bir tarif arıyorsanız bu kolay karışımı mutlaka denemelisiniz!

Ağda, epilasyon aleti, tıraş, tüy dökücü krem... Tüylerinizi nasıl alıyor olursanız olun, size epey zahmet verdiği kesin. Peki, tüylerinizi azaltmanın kolay ve etkili yolları olduğunu söylesek? Böylece evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle tüy yoğunluğunu azaltıcı kürler hazırlayabilirsiniz. Ancak aşağıdaki tarifleri denemeden önce vücudunuzda küçük bir bölgede test etmeyi unutmayın.

Özellikle yüzünüzdeki tüylerden şikayetçiyseniz zerdeçalın gücünden kesinlikle yararlanmalısınız!

Zerdeçalı ve sütü bir kaseye katın ve güzelce karıştırın.

Hazırladığınız kür macun kıvamına geldikten sonra yüzünüze sürün ve yarım saat bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

İki günde bir uygulayabileceğiniz bu karışım sayesinde tüylerinizin azaldığına şahit olacaksınız!

TÜYLERİ AZALTMAK İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜMLERDEN BİRİ DE, CEVİZ KABUĞU!

Malzemeler:

1 su bardağı ceviz kabuğu

2 bardak su

Hazırlanışı:

Bundan sonra ceviz yedikten sonra kabuğunu atmayın! Çünkü artık tüylerinizi azaltmak için kabuklarını kullanabilirsiniz.

Bu kürü hazırlamak için öncelikle ceviz kabuklarını ezerek toz haline getirin ve suyla karıştırın.

Hazırladığınız kürü bir gece bekletin.

Ardından uygulamak istediğiniz bölgeye sürün ve bir saat sonra o bölgeyi yıkayın.

Bu kürü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz!

SÖZ KONUSU TÜYLERİ AZALTMAKSA, TÜRK KAHVESİ OLMAZSA OLMAZ!

Malzemeler:

1 çay bardağı içime hazır Türk kahvesi

1 çay bardağı karbonat

Hazırlanışı:

Bundan sonra Türk kahvesi içeceğiniz zaman iki fincan fazla pişirin; çünkü bu sayede tüylerinizden kurtulabilirsiniz!