Bu tariflerle istenmeyen tüyler azalarak bitiyor! Zerdeçal, ceviz...

Ağda, epilasyon aleti, tıraş, tüy dökücü krem... Tüylerinizi nasıl alıyor olursanız olun, size epey zahmet verdiği kesin. Peki, tüylerinizi azaltmanın kolay ve etkili yolları olduğunu söylesek? Böylece evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle tüy yoğunluğunu azaltıcı kürler hazırlayabilirsiniz. Ancak aşağıdaki tarifleri denemeden önce vücudunuzda küçük bir bölgede test etmeyi unutmayın.
TUZ VE LİMON KARIŞIMI İLE TÜYLERİNİZİ AZALTIN!
Malzemeler:
1 limon
Hazırlanışı:
Tüy köklerini zayıflatarak tüyleri azaltan bir tarif arıyorsanız bu kolay karışımı mutlaka denemelisiniz!
Öncelikle limonun suyunu sıkın ve bir kaseye koyun.
İçine tuzu da ekleyip karıştırın.
Kolay bir şekilde uygulamak için dilerseniz karışımı bir sprey şişesine boşaltın.
Ardından, tüylerinizi aldıktan sonra yoğunluğun azalmasını istediğiniz bölgelere sıkın.
2-3 saat bekledikten sonra karışımı uyguladığınız bölgeyi ılık suyla yıkayın.
YÜZDEKİ TÜYLERİ AZALTMANIN SIRRI ZERDEÇALDA SAKLI!
Malzemeler:
2 yemek kaşığı toz zerdeçal
Hazırlanışı:
Özellikle yüzünüzdeki tüylerden şikayetçiyseniz zerdeçalın gücünden kesinlikle yararlanmalısınız!
Zerdeçalı ve sütü bir kaseye katın ve güzelce karıştırın.
Hazırladığınız kür macun kıvamına geldikten sonra yüzünüze sürün ve yarım saat bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.
TÜYLERİ AZALTMAK İÇİN EN ETKİLİ ÇÖZÜMLERDEN BİRİ DE, CEVİZ KABUĞU!
Malzemeler:
1 su bardağı ceviz kabuğu
Hazırlanışı:
Bundan sonra ceviz yedikten sonra kabuğunu atmayın! Çünkü artık tüylerinizi azaltmak için kabuklarını kullanabilirsiniz.
Bu kürü hazırlamak için öncelikle ceviz kabuklarını ezerek toz haline getirin ve suyla karıştırın.
Hazırladığınız kürü bir gece bekletin.
Ardından uygulamak istediğiniz bölgeye sürün ve bir saat sonra o bölgeyi yıkayın.
SÖZ KONUSU TÜYLERİ AZALTMAKSA, TÜRK KAHVESİ OLMAZSA OLMAZ!
Malzemeler:
1 çay bardağı içime hazır Türk kahvesi
Hazırlanışı:
Bundan sonra Türk kahvesi içeceğiniz zaman iki fincan fazla pişirin; çünkü bu sayede tüylerinizden kurtulabilirsiniz!
Öncelikle sade Türk kahvesi hazırlayın ve telvesiyle birlikte 1 çay bardağı kadar ayırın.
Ardından kahveyi ve karbonatı bir kasenin içinde karıştırın.
Son olarak hazırladığınız karışımı tüy yoğunluğunun azalmasını istediğiniz bölgeye masaj yaparak sürün ve ardından ılık suyla yıkayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum