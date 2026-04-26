KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Banyo duvarına asıldığında nemi hemen emiyor

Duşta asılan bitkiler, son dönemin en popüler ev bakım trendlerinden biri haline geldi. Bu yöntem, günlük duş rutininizi adeta lüks bir spa deneyimine dönüştürmeyi hedefliyor. Özellikle taze otlar ve aromatik bitkiler sayesinde banyoda doğal bir aromaterapi ortamı oluşturuluyor.

Sedef Karatay Bingül

Duş sırasında oluşan buhar ve yüksek nem, bitkilerin doğal uçucu yağlarını açığa çıkarıyor. Böylece lavanta, okaliptüs veya biberiye gibi bitkiler hem kokularını ortama yayıyor hem de rahatlatıcı bir etki sunabiliyor.

DUŞTA BİTKİ KULLANIMI NEDEN POPÜLER?

Bu bitkilerin bazıları:

  • Stresi azaltmaya yardımcı olabilir
  • Kas gevşetici etki sağlayabilir
  • Burun tıkanıklığını hafifletebilir
  • Enerji verici bir atmosfer oluşturabilir

Ancak uzmanlar, her bitkinin herkes için uygun olmayabileceğini vurguladı. Özellikle bazı kişilerde baş ağrısı veya hassasiyet yaratabileceği için dikkatli olunması öneriliyor.

EVDE SPA ETKİSİ YARATMANIN EKONOMİK YOLU

Duşta bitki kullanımı sadece keyifli bir deneyim değil, aynı zamanda ekonomik bir alternatif olarak da görülüyor. Hazır aromaterapi ürünlerine kıyasla taze bitkilerle doğal bir ortam oluşturmak daha uygun maliyetli olabiliyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Kredi Tutarı

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Kredi Tutarı

100.000 TL

Detayları gör

Bitkileri temin etmek için:

  • Evde yetiştirmek
  • Yerel pazarlardan almak
  • Çiçekçilerden veya marketlerden temin etmek

Özellikle mevsiminde alınan bitkiler daha güçlü koku ve daha uzun kullanım süresi sunuyor.

DUŞ BUKETİ NASIL HAZIRLANIR?

Basit bir duş bitki buketi hazırlamak için şu adımlar izlenebilir:

  • 5–10 adet yaklaşık 30 cm uzunluğunda bitki dalı seçilir
  • Sapların alt kısmındaki yapraklar temizlenir
  • Dallar yelpaze şeklinde dizilir
  • Alt kısımdan ip, lastik veya tel ile bağlanır
  • Üzerine doğal ip ya da kurdele eklenerek asma halkası oluşturulur
  • Uçlar eşitlenerek düzenlenir

Hazırlanan buket duş başlığına, perde çubuğuna veya duş kapısına asılabilir. Ayrıca hediye olarak da şık bir sunum yapılabilir.

DUŞTA KULLANILABİLECEK BİTKİLER

En sık tercih edilen bitkiler arasında şunlar yer alıyor:

  • Okaliptüs
  • Lavanta
  • Biberiye
  • Nane
  • Adaçayı
  • Papatya
  • Kekik
  • Limon otu
  • Limon melisa

Her bitkinin kendine özgü bir aroması ve etkisi bulunuyor. Bu nedenle kişi, ihtiyacına göre rahatlatıcı ya da canlandırıcı karışımlar hazırlayabiliyor.

DUŞ BUKETİ FİKRİ

Enerji verici ve canlandırıcı buket
Sabah duşları için ideal olan bu karışım, güne daha zinde başlamayı amaçlıyor. Biberiye odunsu ve güçlü aromasıyla canlandırıcı bir etki sunarken, limon otu zihni açmaya yardımcı oluyor. Kekik ise ferahlatıcı ve temizleyici bir his bırakıyor.

Bu karışım özellikle yoğun ve yorgun başlayan günlerde tercih ediliyor.

Duşta bitki kullanımı, hem dekoratif hem de aromaterapik etkisiyle banyolara yeni bir soluk getiriyor. Doğru bitkiler seçildiğinde, evde kolayca spa benzeri bir atmosfer oluşturmak mümkün hale geliyor.

Anahtar Kelimeler:
banyo bitki çiçek duşakabin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.