Bu test gizli özelliğinizi ortaya çıkarıyor

Cevaplar foto galerinin sonunda. (ntv)

Bu resimde ilk ne görüyorsun? (Kişilik testi)

1 / 55 1. Bu resimde ilk hangisini görüyorsunuz? (Fil mi, ağaçlar ve kuşların altında iki kulübe mi?)

2 / 55 2. Resimde ilk ne görüyorsun?

3 / 55 3. Bu resimde ilk önce ne dikkatini çekiyor?

4 / 55 4. Bu resimde kaç tane hayvan görüyorsun?

5 / 55 1. KÖY (KULÜBE, AĞAÇ VE KUŞ): Geleneklere değer veriyorsun. Basit ve huzurlu bir hayat arıyorsun. FİL: İnsanlara saygılı, arkadaşlarına sadık birisin. Tam bir dert ortağısın.

6 / 55 2. Maymun: Bağımsızlığına düşkün bir yapın var. Kendine zaman ayırmayı seviyorsun. Kaplan: Risk almayı seviyorsun. Bir şeyi kafana koyunca senin için imkansız diye bir şey yok.

7 / 55 3. YÜZ: Hassas ve kibar bir yapın var. Çatışmalardan kaçınıyorsun. Harika bir sezgi yeteneğine sahipsin. İKİ KUŞ: Sıcakkanlı ve eğlenceli birisin. İnsan ilişkilerin çok iyi ve harika bir arkadaşsın.

8 / 55 4. 1-3: Biraz daha uzun bakmalısınız. 4-6: En açık olanları gördün ama gözden kaçırdıkların var. 7-9: Detayları fark etme yeteneğin mükemmele yakın. 10-13: Detayları görmekte en az bir FBI ajanı kadar iyisin.

9 / 55 Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Bu resimlerde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Bakalım onları 1 dakika içinde bulabilecek misin? Cadde trafiğindeki yanlışlığı bulun.

10 / 55 Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

11 / 55 Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

12 / 55 Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

13 / 55 Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?

14 / 55 Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...

15 / 55 Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.

16 / 55 Belediye otobüsünde dikiz aynalarının ve sileceklerin olmaması.

17 / 55 Trafik levhaları

18 / 55 Klavyede 2 tane 8 rakamı

19 / 55 İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması

20 / 55 Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması

21 / 55 Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması

22 / 55 Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.

23 / 55 Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. (bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)

24 / 55 Bir okul otobüsüne ne kadar golf topu sığar? (Bu soru Google tarafından işe alınacak adaylara soruluyor)

25 / 55 Gün içinde akrep ve yelkovan kaç kez üst üste gelir?

26 / 55 Bu soruyu çözenlerin yarısı aynı hatayı yaptıkları için yanlış sonuça ulaşıyor. Siz kontrol etmeden söyleyelim yanıt '9' değil!

27 / 55 Bu soru, listede yer alan soruların en basiti. Acaba soru işaretinin olduğu yere ne gelmeli?

28 / 55 Bu soruyu, önceki gibi aldırmayın. Çünkü burada farklı işlemler yer alıyor. Dikkatli olun!

29 / 55 Bu ekran görüntüsünde kaç tane "3" var? Dikkatli bakın!

30 / 55 Dikkatlice incelemeniz gereken bir soru daha...

31 / 55 Bu gölün üzerindeki nilüferler, her gün iki kat büyüyor. Sizce, gölün tamamı 48 günde nilüferlerle kaplanıyorsa, gölün yarısı kaç günde nilüferlerle kaplandı? Aman dikkat!

32 / 55 Acaba bu görselde yer alan soru işareti neyle dolmalı? İyi düşünün...

33 / 55 Bu görselde gördüğünüz 1,2,3 ve T birbirinden farklı yerlerde. Gri bölümler de boşluk. Sizce, T bölümü, 5 hamle yapmak kaydıyla nasıl sağ alt köşeye gelir?

34 / 55 BİRİNCİ ÇÖZÜM 4 ile 1'i toplayın: 5 2 ile 5'i toplayın.:7 Ardından ilk işleminin sonucu olan 5'i 7 ile toplayın:12 Aynı işlemi diğer adımlarda tekrar ettirin. 3+6=9+12=21 Sonuç: 8+11=19+21= 40

35 / 55 İKİNCİ ÇÖZÜM Birinci ve ikinci çarpıp sonuçla birinci sayıyı toplayın. Yani; 1*4+1=5 2*5+2=12 3*6+3=21 8*11+8=96 Eğer siz de bu soruya "96" yanıtını verdiyseniz ayrıcalıklı kişilerdensiniz. Bu soruya sadece 1000 kişiden biri ikinci çözümü kullanarak doğru cevabı verebiliyor.

36 / 55 Sorunun cevabını bilenlerin büyük bir bölümü ‘ürün müdürü’ koltuğunu kapıyor. Cevap 660 bin top.

37 / 55 22 kez...

38 / 55 İşte cevaplar! İlk sorunun cevabı, 1 ve kuralı gereği denklem şöyle oluşuyor: 3/(1/3)=3x(3/1)

39 / 55 İkinci sorunun cevabı ise: Yeşil bardak= 7 Beyaz fincan= 5 Mavi kupa= 4 7+5+4-7= 9

40 / 55 Bu soruda çarpma işlemi de devreye girdiği için cevabı bulmak zorlaşıyor. Bir çift spor ayakkabı= 10 Boynunda düdük taşıyan çocuk= 5 Düdük= 4 5+1x2= 7

41 / 55 Bu görselde tam 19 tane "3" bulunuyor!

42 / 55 Önce parantezin içini çarpmalıydınız ve işlem sırasına göre denklemi çözmeliydiniz. 6/2x3 = 9

43 / 55 Her gün bir önceki günün 2 katı kadar yer kaplıyorsa, 47 günde gölün yarısı tamamlanır. 48 günde ise gölün tamamı...

44 / 55 Görselde yer alan karenin kenarları toplamı 15 ediyor. Bu nedenle boşluğa 6 sayısı gelmeli!

45 / 55 Burada yapmanız gerekenler: 1- 1 numarayı sol at köşeye getirin. 2- T'yi sağa geçirin. 3- 2 numarayı sol üst köşeye çekin. 4- 3 numarayı 2'nin altına geçirin. 5- Son olarak T'yi sağ alt köşeye kaydırın.

46 / 55 Sadece dahi insanlar bu testi 30 saniyede çözebiliyor! İşte o sorular... Soru işaretinin olduğu bölüme alttaki sarı alandan hangisi gelmeli?

47 / 55 Bu şekli dört eşit parçaya bölün.

48 / 55 Bu zarlardan hangisi yanlış?

49 / 55 Resimde yer alan 4'lerin arasından A'yı bulun.

50 / 55 Acaba minimoylar arasındaki Sünger Bob nerde?

51 / 55 İşte cevaplar! Boşluğa sarı alandaki ilk bölüm gelmeli. Siz ne yaptınız?

52 / 55 Bunu yapabilmek için bu zamana kadar öğretilen eşit parçaya bölme işlemlerini kafanızdan atmanız gerekti. İşte cevap!

53 / 55 Dikkat ettiniz mi? Zarların birinde 7 nokta var!

54 / 55 İşte 4'lerin arasında gizlenen A'nın yeri!