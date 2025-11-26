KADIN

Bu testin sonunda kış için sana bir moda tüyosu var!

Kış geldi mi herkesin tarzı bambaşka bir yöne kayıyor. "Hangi kabanı giysem, bot mu yoksa çizme mi?" derken kararsız kalabiliyoruz. Peki sen kış tarzını yaratırken ne yapıyorsun? Bu testle, senin tarzını ortaya çıkaracak kombini buluyoruz! 👇

1/8

Karlı bir kış sabahı... Dışarı çıkarken ilk seçtiğin şey hangisi olur?

Karlı bir kış sabahı... Dışarı çıkarken ilk seçtiğin şey hangisi olur?
Kalın, uzun bir kaban.
Oversize kazak!
Şık bir bot.
Atkı ve bere olmadan çıkmam!
Deri ceket.
2/8

Kışın en çok tercih ettiğin renk hangisi?

3/8

Peki, hangi kış aksesuarı vazgeçilmezin?

Peki, hangi kış aksesuarı vazgeçilmezin?
Kalın dokulu atkılar.
Ponponlu bere.
Yün eldivenler.
Kocaman bir şal.
Peluş çanta.
4/8

Bu kışı hangi şehirde geçirmek istersin?

New York
Paris
Zürih
Viyana
Budapeşte
5/8

Kış mevsiminin en çok sevdiğin tarafı ne?

Kış mevsiminin en çok sevdiğin tarafı ne?
Kar yağınca ortaya çıkan kartpostallık manzaralar.
Kışlık kombinler yapabilmek!
Kış tatili! 😍
Yeni yıl heyecanı!
Kış lezzetleri!
6/8

Peki, kışın en sevmediğin tarafı hangisi?

Peki, kışın en sevmediğin tarafı hangisi?
Kalın kıyafetler ve ağır botlar giymek...
Sürekli üşümek. 🙄
Karlı yollarda ulaşım zorluğu...
Kapalı mekanlara hapsolmak!
Yaz lezzetlerinden uzak kalmak.
7/8

"Bu kış yenisini almak gerek!" dediğin parça hangisi?

"Bu kış yenisini almak gerek!" dediğin parça hangisi?
Bot veya çanta.
Uzun şişme mont.
Kaşe kaban.
Atkı, bere, eldiven seti.
Kışlık büyük bir çanta.
8/8

Kışın kombin oluşturma sürecin nasıl olur?

Kışın kombin oluşturma sürecin nasıl olur?
Klasik tarzımdan vazgeçmem!
Rahatlığım ön planda olur.
Kışın havasına uygun parçalar seçerim.
Retro/nostaljik hava severim.
Asi, cool ve dikkat çekici bir tarz yaratırım.
