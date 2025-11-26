Bu testin sonunda kış için sana bir moda tüyosu var!

1/8 Karlı bir kış sabahı... Dışarı çıkarken ilk seçtiğin şey hangisi olur? Kalın, uzun bir kaban. Oversize kazak! Şık bir bot. Atkı ve bere olmadan çıkmam! Deri ceket. 2/8 Kışın en çok tercih ettiğin renk hangisi? 3/8 Peki, hangi kış aksesuarı vazgeçilmezin? Kalın dokulu atkılar. Ponponlu bere. Yün eldivenler. Kocaman bir şal. Peluş çanta. 4/8 Bu kışı hangi şehirde geçirmek istersin? New York Paris Zürih Viyana Budapeşte 5/8 Kış mevsiminin en çok sevdiğin tarafı ne? Kar yağınca ortaya çıkan kartpostallık manzaralar. Kışlık kombinler yapabilmek! Kış tatili! 😍 Yeni yıl heyecanı! Kış lezzetleri! 6/8 Peki, kışın en sevmediğin tarafı hangisi? Kalın kıyafetler ve ağır botlar giymek... Sürekli üşümek. 🙄 Karlı yollarda ulaşım zorluğu... Kapalı mekanlara hapsolmak! Yaz lezzetlerinden uzak kalmak. 7/8 "Bu kış yenisini almak gerek!" dediğin parça hangisi? Bot veya çanta. Uzun şişme mont. Kaşe kaban. Atkı, bere, eldiven seti. Kışlık büyük bir çanta. 8/8 Kışın kombin oluşturma sürecin nasıl olur? Klasik tarzımdan vazgeçmem! Rahatlığım ön planda olur. Kışın havasına uygun parçalar seçerim. Retro/nostaljik hava severim. Asi, cool ve dikkat çekici bir tarz yaratırım.