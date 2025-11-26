Bu testin sonunda kış için sana bir moda tüyosu var!

1/8
Karlı bir kış sabahı... Dışarı çıkarken ilk seçtiğin şey hangisi olur?
Atkı ve bere olmadan çıkmam!
3/8
Peki, hangi kış aksesuarı vazgeçilmezin?
4/8
Bu kışı hangi şehirde geçirmek istersin?
5/8
Kış mevsiminin en çok sevdiğin tarafı ne?
Kar yağınca ortaya çıkan kartpostallık manzaralar.
Kışlık kombinler yapabilmek!
6/8
Peki, kışın en sevmediğin tarafı hangisi?
Kalın kıyafetler ve ağır botlar giymek...
Karlı yollarda ulaşım zorluğu...
Kapalı mekanlara hapsolmak!
Yaz lezzetlerinden uzak kalmak.
7/8
"Bu kış yenisini almak gerek!" dediğin parça hangisi?
Atkı, bere, eldiven seti.
8/8
Kışın kombin oluşturma sürecin nasıl olur?
Klasik tarzımdan vazgeçmem!
Rahatlığım ön planda olur.
Kışın havasına uygun parçalar seçerim.
Retro/nostaljik hava severim.
Asi, cool ve dikkat çekici bir tarz yaratırım.