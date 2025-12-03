Bu testin sonunda sana çok yakışacak saç modelini söylüyoruz!

Şimdi cevaplarını ver, bakalım seni en çok hangi saç modeli yansıtıyor?

Saç modelini keşfet! 1/8 Güne başlarken saçların için ayırdığın ideal süre nedir? 5 dakikadan az. 10-15 dakika. 20 dakikaya kadar çıkabilir. 1 saatten az olmaz. 2/8 Kuaförüme her gittiğimde hep aynı kesimi isterim, sürprizleri sevmem. 3/8 Saçın doğal olarak nasıl? Düz ve ince telli Dalgalı ve hacimli Kıvırcık Gür ve düz 4/8 Saçını kaç günde bir yıkarsın? Her gün. 2 günde bir. Haftada 2-3 kez. Haftada bir. 5/8 Saçınla ilgili en çok hangi problemle karşılaşırsın? Kuruluk Hacimsizlik Dalgaların kaybolması Elektriklenme 6/8 Saçını yıkarken saç kremi kullanır mısın? 7/8 Bir saç modelinde öncelikli olarak neye dikkat edersin? Kolay bakım ve kullanım. Modaya uygunluk. Yüz hatlarımı vurgulaması. Hareket ve hacim. 8/8 Favori mevsimin hangisi? Sonbahar Yaz İlkbahar Kış