Bu testin sonunda sana çok yakışacak saç modelini söylüyoruz!

Herkesin yüz hatlarına ve tarzına göre farklı bir saç modeli vardır. Peki ya senin için en ideal saç kesimi nedir? Bu test, sana en çok yakışacak saç modelini keşfetmeni sağlayacak. Hem pratik hem de şık bir saç modeline karar vermek hiç bu kadar kolay olmamıştı! Eğer saçlarında değişiklik yapmak istiyorsan, ya da sadece hangi modelin sana daha çok yakıştığını öğrenmek istiyorsan, doğru yerdesin!

Şimdi cevaplarını ver, bakalım seni en çok hangi saç modeli yansıtıyor?

Saç modelini keşfet!

1/8

Güne başlarken saçların için ayırdığın ideal süre nedir?

5 dakikadan az.
10-15 dakika.
20 dakikaya kadar çıkabilir.
1 saatten az olmaz.
2/8

Kuaförüme her gittiğimde hep aynı kesimi isterim, sürprizleri sevmem.

3/8

Saçın doğal olarak nasıl?

Düz ve ince telli
Dalgalı ve hacimli
Kıvırcık
Gür ve düz
4/8

Saçını kaç günde bir yıkarsın?

Her gün.
2 günde bir.
Haftada 2-3 kez.
Haftada bir.
5/8

Saçınla ilgili en çok hangi problemle karşılaşırsın?

Kuruluk
Hacimsizlik
Dalgaların kaybolması
Elektriklenme
6/8

Saçını yıkarken saç kremi kullanır mısın?

7/8

Bir saç modelinde öncelikli olarak neye dikkat edersin?

Kolay bakım ve kullanım.
Modaya uygunluk.
Yüz hatlarımı vurgulaması.
Hareket ve hacim.
8/8

Favori mevsimin hangisi?

Sonbahar
Yaz
İlkbahar
Kış
Anahtar Kelimeler:
saç modelleri saç Philips Yaşam Kategorisi
