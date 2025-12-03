Bu testin sonunda sana çok yakışacak saç modelini söylüyoruz!

Şimdi cevaplarını ver, bakalım seni en çok hangi saç modeli yansıtıyor?
Saç modelini keşfet!
1/8
Güne başlarken saçların için ayırdığın ideal süre nedir?
20 dakikaya kadar çıkabilir.
2/8
Kuaförüme her gittiğimde hep aynı kesimi isterim, sürprizleri sevmem.
3/8
Saçın doğal olarak nasıl?
4/8
Saçını kaç günde bir yıkarsın?
5/8
Saçınla ilgili en çok hangi problemle karşılaşırsın?
6/8
Saçını yıkarken saç kremi kullanır mısın?
7/8
Bir saç modelinde öncelikli olarak neye dikkat edersin?
Yüz hatlarımı vurgulaması.
8/8
Favori mevsimin hangisi?