Yılbaşı partisinde mükemmel görünmeni sağlayacak kombin önerileri

Hazırsan, önerilere geçelim!

Parlak mini elbisenle geceye ateş gibi bir giriş yapabilirsin.

Parıltılı mini elbiseler yılbaşı gecesinin adeta klasikleşmiş jokeri. Hem boyunu uzatır, hem de gece ışıkları üzerinde dans ettikçe seni adeta sahnenin merkezine taşır. Işıltı seviyesini de kendine göre ayarlayabilirsin. İster full-payet, ister hafif sedefli... Üzerine ince bir çorap ve zarif bir stiletto eklediğinde her şey tamam hale gelecek. Saçlarını doğal dalgalı bırakmanı tavsiye ederiz.

Kırmızı satenden uzun elbiseyle zarafeti temsil edebilirsin.

Kırmızı zaten yılbaşıyla özdeşleşmiş bir renk olduğundan satenle birleştiğinde de elbise kendi başına bile etkileyici bir duruş sergiler. Uzun modeller hem daha ağırbaşlı hem de zahmetsiz bir şıklık sağladığından daha doğru bir tercih olacaktır. Yırtmaçlı bir model seçersen görünümün daha çarpıcı olur. Altına sade bir topuklu ayakkabı tercih etmen yeterli zira elbise zaten tüm ilgiyi üzerine toplayacak. Makyajında hafif bir parlaklık kullandığında yılın gelişini hissettiren o canlılığı yakalarsın. Bu kombin seni gecenin öne çıkanları arasına taşıyacak!

Siyah kadife elbiseyle hem sıcak hem lüks bir hava yaratman mümkün.

Kadife kumaşın yumuşak dokusu ve duruşu yılbaşı gecesinde her zaman özel bir hava taşır. Siyah tonlarında bir kadife elbise seçtiğinde abartıya kaçmadan oldukça etkileyici görünebilirsin. Saçlarını sıkı bir topuz yapmak da elbisenin ağırlığını daha çok ortaya çıkarır. Üşüyorsan üzerine kürk görünümünde bir ceket de ekleyebilirsin. Kombinin bütünlüğünü bozmayacaktır.

Parlak kumaşlı takım elbiseyle güçlü bir stile sahip olabilirsin.

Takım elbise yılbaşı gecesinde hem rahat edeyim hem de şık görüneyim diyenlerin imdadına yetişiyor. Parlak veya ışıltılı bir kumaş seçtiğinde kombin tek hamlede eğlenceli bir havaya bürünür. İçine sade bir bluz giyerek denge yakalaman lazım. Parlak ayakkabılarını kombine eklemende sakınca yok. Takı konusunda abartıya kaçma, zaten yeterince dikkat çekeceksin.

Gümüş tonlarındaki midi elbise ile partideki tüm ilgiyi üzerine toplayabilirsin.

Gümüş renkli elbiseler özellikle ışıklı ortamlarda çok hoş yansımalar oluşturuyorlar. Bu tarz elbiselerle hareket ettikçe üzerindeki parlama etkisi seni daha canlı gösterir. Ayakkabı olarak sade tonlara yönelmek elbisenin bütün etkisini ortaya çıkarttığından oldukça önemli. Takı seçimini hafif tutarak kıyafetin kendini göstermesine izin versen iyi olur.

Tül detaylı siyah elbiseyle romantik ve gizemli bir hava yaratman çok kolay.

Tül detaylar hem hafiflik hem de hareket kattığı için gece kombini olarak çok iyi çalışır. Siyah bir elbise üzerine yerleştirilen tüller görünümü daha romantik bir noktaya taşır. Omuz veya kol kısmındaki tül detaylar çok zarif durur. Altına ince bir topuk eklediğinde ise mükemmel olur. Takı olarak gümüş tonları tercih edersen elbisenin dokusuna hoş bir kontrast sağlamış olursun.

Mutlaka gösterişli olmak zorunda değilsin. Krem tonlarında sade bir elbiseyle de şıklığı yakalayabilirsin.

Krem tonları daha sade bir görünüme yönelmek isteyenler için harika bir tercih. Akıcı kumaşlı bir elbise hem vücutta güzel durur hem de yumuşak bir etki bırakır. Altın rengi takıların da bu tonla çok hoş bir uyum yakaladığını söylemiş olalım.

Son olarak, tül veya taş detaylı tulumla yeni yıla mutlulukla girebilirsin.

Tulumlar bütünsel bir görünüm sağladığından çok düzenli bir duruş verir. Üzerindeki detaylar ise geceye ayrı bir canlılık katar. Bel kısmı dar olan modeller vücudunu daha dengeli gösterir. Ayakkabıda ince topuk tercih etmek de bu uzun çizgiyi desteklemiş olur.