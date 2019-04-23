Bu tramvay çocuklar için sefere çıktı

Kocaeli’de Türk bayrakları ve balonlarla süslenen tramvayda çocuklar, yabancı ülkelerden gelen arkadaşları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türk bayrakları ve balonlarla süslenen bir tramvayı çocukların eğlencesine sundu. Bu yıl 11’incisi düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’ne katılmak için 47 farklı ülkeden gelen çocuklar ve Türk arkadaşları, kendileri için hazırlanan tramvaya binerek, yaklaşık yarım saat süren seferde doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Tramvayda kendi ülkelerinin marşlarını söyleyen ve yöresel danslarını sergileyen çocuklara, misafir oldukları Türk arkadaşları da eşlik etti. 16 kilometre süren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tramvayında çocukların sergiledikleri danslar renkli anlara sahne oldu.

Evlerinde misafir ettikleri, yabancı ülkelerden gelen yabancı arkadaşları ile doyasıya eğlenme fırsatı bulan Türk çocuklar ise çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Farklı ülkelerden gelen arkadaşları ile kültür alışverişi yaptıklarını belirten çocuklar, festival kapsamında gelen çok eğlendiklerini dile getirdiler.