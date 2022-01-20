Bu tüyolar sayesinde çamaşırlarınızın ilk günkü gibi siyah kalmasını sağlamanız mümkün!

Çamaşırları doğru şekilde yıkamak ve kurutmak uzun süreli kullanım için oldukça önemli. Özellikle konu siyah renkli çamaşırlarsa. Siyah renk, pigmentinden dolayı çabuk akmaya ve solmaya çok elverişli. Üzülmeyin, sizin için derlediğimiz ipuçlarıyla siyahlarınız ilk günkü rengini koruyacak ve her zaman canlı görünecek. İşte detaylar!

DAHA AZ YIKAYIN

Siyah renkli çamaşırların rengini koruması için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta daha az yıkamak. Çünkü ne kadar dikkat etseniz de siyah çamaşırları fazla yıkarsanız renkleri solabilir. Sık sık yıkamak yerine daha az yıkamaya çalışın.

TERS ÇEVİREREK YIKAYIN

Ne renkte olursa olsun çamaşırları yıkamadan önce ters çevirmek önemli. Ancak siyah renkliler için bu daha büyük bir önem taşır. Siyah kıyafetlerinizi ters çevirmezseniz yüzeyleri deterjanla daha fazla temas eder. Bu durum ise deterjanların aşındırıcı etkisiyle çamaşırlarınızın daha solgun görünmesine neden olabilir. Ayrıca siyah kıyafetlerinizin renginin solmasını önlemek için fermuar ve düğmelerini kapatmak da önemli.

SOĞUK SUDA YIKAYIN

Sıcak su, siyah kıyafetlerin mürekkeplerinin daha kolay çıkmasına neden olur ve liflerini gevşetir. Bunu önlemek için en fazla 30 derecede yıkamaya özen gösterin.

ÖZEL DETERJAN KULLANIN

Siyah kıyafetleriniz fazlaysa onları siyah renkler için özel olarak geliştirilmiş deterjanlarla yıkamanız uygun olur. Bu tür özel deterjanlar, yıkama esnasında boyanın rengini sabitler. Sonucunda siyahlar parlaklığını ve rengini korurlar.

KURUTMA MAKİNASI KULLANMAYIN

Zorunlu olmadıkça kurutma makinası kullanmayın. Makinadaki ısı, siyah rengin daha fazla çıkmasını sağlar. Doğal yollarla kurutmayı tercih edin. Bu aşamada dikkat etmeniz gerekenler ise düz şekilde sermek ve doğrudan güneşle temasını engellemek. Güneş, doğal beyazlatıcı görevi gördüğü için renklerin daha hızlı solmasını sağlar. Bu yüzden siyah çamaşırlarınızı gölgede kurutun.



