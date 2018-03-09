Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Bu üç tedavinin, otoimmün hastalıklardan basit baş ağrısına kadar çeşitli konularda yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Özellikle bardak çekme dünya çapında sporcular tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaygı ve depresyon Depresyon ve kaygı, sıklıkla bir araya gelen iki durumdur. Akupunktur, moksibüsyon ve bardak çekme depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletir. Solunum koşulları Soğuk algınlığı veya astım gibi hastalıkların bu üç tedavi yönteminden biriyle iyileştirilebileceği belirtiliyor. İşinde uzman kişiler sizi tedavi etmeden önce durumunuzu mutlaka değerlendirmeli. Alerjiler Yaşamımız boyunca hepimiz bir çeşit alerjiden muzdaripiz. Geleneksel Çin tıbbı akupunktur, moksibüsyon ve bardak çekmenin alerji semptomlarının çoğunu giderdiğini ve vücudu rahatlattığını belirtiyor. İltihaplı romatizma ve diğer otoimmün (bağışıklık sistemi) hastalıklar Romatoid Artrit eklemlerin şişmesine ve ağrılı olmasına neden olan otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalık tedavisinin anahtarı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu hastalıkların tedavisinden moksibüsyon ve akupunktur tedavisi uygulanmaktadır.

Kas problemleri: burkulmalar Akupunktur, moksibüsyon ve bardak çekme kas problemleri tedavisinde sıklıkla kullanılıyor. Dünya çapında birçok sporcu özellikle bardak çekme tedavisini kullanıyor. Bunun en büyük örmeği ise Olimpiyat yüzücüsü Michael Phelps. Kate Moss, Geri Halliwell, Jude Law gibi ünlü isimler de bardak çekme tedavisini kullanıyor. Kan basıncı Yüksek veya düşük tansiyon da Geleneksel Çin Tıbbı ile tedavi edilebilir. Bir çalışma, akupunkturun antihipertansif ilaçlar kullanan hastaların yüksek tansiyonunu önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya koymuştur. Bu, geleneksel tıp ile birlikte kullanıldığında, akupunkturun yüksek tansiyon hastası olan hastalara yardımcı olabileceği anlamına geliyor. Sindirim problemleri Kabızlık veya ishal, şişkinlik veya hazımsızlık - tüm bu koşullar akupunktur ve moksibüsyon kullanımı ile tedavi edilebilir. Belirli basınç noktalarında akupunktur ve moksibüsyon yapılmasının, enerji akışını yeniden kazandırdığı için kabızlığı giderdiğine inanılıyor. Kireçlenme - eklem / kemikle ilgili durumlar