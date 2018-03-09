KADIN

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
SAĞLIK HABERLERİ  | 09.03.2018 16:04 | Son Güncelleme

Geleneksel Çin Tıbbı'nda kullanılan yöntemler, eklem ağrılarından, mide bulantısına, doğum sancısını azaltmadan alerji rahatsızlıklarına kadar birçok problemi tedavi ediyor. Bakın akupunktur, moksibüsyon (Isı terapisi) ve Türk tarihinde de binlerce yıllık geçmişe sahip bardak çekme hangi hastalıklara iyi geliyor.

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Bu üç tedavinin, otoimmün hastalıklardan basit baş ağrısına kadar çeşitli konularda yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Özellikle bardak çekme dünya çapında sporcular tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kaygı ve depresyon

1

Depresyon ve kaygı, sıklıkla bir araya gelen iki durumdur. Akupunktur, moksibüsyon ve bardak çekme depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletir.

Solunum koşulları

2

Soğuk algınlığı veya astım gibi hastalıkların bu üç tedavi yönteminden biriyle iyileştirilebileceği belirtiliyor. İşinde uzman kişiler sizi tedavi etmeden önce durumunuzu mutlaka değerlendirmeli.

Alerjiler

3

Yaşamımız boyunca hepimiz bir çeşit alerjiden muzdaripiz. Geleneksel Çin tıbbı akupunktur, moksibüsyon ve bardak çekmenin alerji semptomlarının çoğunu giderdiğini ve vücudu rahatlattığını belirtiyor.

İltihaplı romatizma ve diğer otoimmün (bağışıklık sistemi) hastalıklar

4

Romatoid Artrit eklemlerin şişmesine ve ağrılı olmasına neden olan otoimmün bir hastalıktır. Otoimmün hastalık tedavisinin anahtarı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu hastalıkların tedavisinden moksibüsyon ve akupunktur tedavisi uygulanmaktadır.

Kas problemleri: burkulmalar

5

Akupunktur, moksibüsyon ve bardak çekme kas problemleri tedavisinde sıklıkla kullanılıyor. Dünya çapında birçok sporcu özellikle bardak çekme tedavisini kullanıyor. Bunun en büyük örmeği ise Olimpiyat yüzücüsü Michael Phelps. Kate Moss, Geri Halliwell, Jude Law gibi ünlü isimler de bardak çekme tedavisini kullanıyor.

Kan basıncı

6

Yüksek veya düşük tansiyon da Geleneksel Çin Tıbbı ile tedavi edilebilir. Bir çalışma, akupunkturun antihipertansif ilaçlar kullanan hastaların yüksek tansiyonunu önemli ölçüde azaltabildiğini ortaya koymuştur. Bu, geleneksel tıp ile birlikte kullanıldığında, akupunkturun yüksek tansiyon hastası olan hastalara yardımcı olabileceği anlamına geliyor.

Sindirim problemleri

7

Kabızlık veya ishal, şişkinlik veya hazımsızlık - tüm bu koşullar akupunktur ve moksibüsyon kullanımı ile tedavi edilebilir. Belirli basınç noktalarında akupunktur ve moksibüsyon yapılmasının, enerji akışını yeniden kazandırdığı için kabızlığı giderdiğine inanılıyor.

Kireçlenme - eklem / kemikle ilgili durumlar

8

Özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerde en sık görülen eklem hastalığı olan kireçlenmede de kupunktur, moksibüsyon ve bardak çekme tedavisi kullanılıyor.

Bulantı kusma

10

Mide bulantısı veya kusma, el, mide ve göğüste belirli basınç noktalarına akupunktur veya moksibüsyon uygulanarak durdurulabilir.

Doğum sancısını hafifletir

11

Sadece bu işte uzman sertifikalı biri bu teknikleri uygulayabilir. Ayrıca tedavinin, hastane gibi resmi bir sağlık kurumunda yapılması tavsiye edilir. Üç uygulamanın doğum sırasında ağrıyı hafifleteceği, fetüsün makattaysa dönmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Cilt hastalıkları

12

Siğiller, kabarcıklar, akne ve diğer birçok cilt rahatsızlığı bardak çekme ve akupunktur ile tedavi edilebilir. Özellikle bardak çekme egzama ve sedef hastalıkları için kullanılır.

Nörolojik durumlar

13

Örneğin yüz felci gibi birçok nörolojik durum akupunktur ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Enflamasyonu azaltır, sinir ve kasları uyarır, bu da yüz felci belirtilerinin çoğunu azaltmaya yardımcı olur.

Akupunktur, moksibüsyon veya bardak çekme tedavisinde sertifikası olan bir klinikte işin uzmanlarına tedavi olmak gerekmektedir.

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akupunktur bardak çekme moksibüsyon ısı terapisi Geleneksel Çin Tıbbı

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