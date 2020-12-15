Bu ürünler kara listede! Hastalarına asla tavsiye etmiyorlar

'Dermatologlar tarafından onaylanmış' damgasını taşıyan güzellik ürünlerine güvenmeyi öğrendik, artık bir ürünü alırken daha dikkatli davranıyoruz. Peki dermatologların ne kullandığını ve onlar için neyin tabu olduğunu merak ediyor musunuz?

EL VE VÜCUT LOSYONU

Dermatologlar genellikle losyon yerine krem tercih ederler. Kremler cilde nüfuz eder ve ciltte nem kaybını önleyen bir engel oluşturur, losyonlar ise olmaz. Vücut losyonları genellikle daha yüksek bir su içeriğine sahiptir. Losyon, aşırı derecede kuru olmayan ciltte veya cilt üzerinde yapışkan, yağlı bir his olması tercih edilmediğinde iyidir.

AKTİF KARBONLU MASKELER

Bu popüler ürünü dermatologlar tavsiye etmiyor. Uzmanlar bu tür maskelerin sadece acı verici olmadıklarını, aynı zamanda cilt yapısına da zarar verdiklerini iddia ediyorlar. Bu maskenin bileşenleri çok agresif olduğu için cilt hücrelerini tahrip ediyor.

GÜNEŞ KORUYUCU SPREY

Uzmanlar güneş koruyucu spreyin kullanıcı dostu olduğu konusunda hem fikir. Fakat kişisel kullanım için krem kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü, spreyin kalın bir tabakada uygulanması imkansızdır. Ayrıca, püskürtüldüğünde, bu ürün cilde ulaşmadan önce aktif bileşenlerini kısmen kaybeder. Dermatologlar ayrıca çinko oksit içeren güneş koruyucu ürünlerin daha etkili olduğunu ifade ediyorlar.