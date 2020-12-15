KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu ürünler kara listede! Hastalarına asla tavsiye etmiyorlar

Bu ürünler kara listede! Hastalarına asla tavsiye etmiyorlar

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dermatologların asla kullanmadığı ve hastalarına asla tavsiye etmediği güzellik ürünlerinin bir listesini oluşturduk.

Bu ürünler kara listede! Hastalarına asla tavsiye etmiyorlar

'Dermatologlar tarafından onaylanmış' damgasını taşıyan güzellik ürünlerine güvenmeyi öğrendik, artık bir ürünü alırken daha dikkatli davranıyoruz. Peki dermatologların ne kullandığını ve onlar için neyin tabu olduğunu merak ediyor musunuz?

EL VE VÜCUT LOSYONU

Dermatologlar genellikle losyon yerine krem tercih ederler. Kremler cilde nüfuz eder ve ciltte nem kaybını önleyen bir engel oluşturur, losyonlar ise olmaz. Vücut losyonları genellikle daha yüksek bir su içeriğine sahiptir. Losyon, aşırı derecede kuru olmayan ciltte veya cilt üzerinde yapışkan, yağlı bir his olması tercih edilmediğinde iyidir.

AKTİF KARBONLU MASKELER

Bu popüler ürünü dermatologlar tavsiye etmiyor. Uzmanlar bu tür maskelerin sadece acı verici olmadıklarını, aynı zamanda cilt yapısına da zarar verdiklerini iddia ediyorlar. Bu maskenin bileşenleri çok agresif olduğu için cilt hücrelerini tahrip ediyor.

GÜNEŞ KORUYUCU SPREY

Uzmanlar güneş koruyucu spreyin kullanıcı dostu olduğu konusunda hem fikir. Fakat kişisel kullanım için krem kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü, spreyin kalın bir tabakada uygulanması imkansızdır. Ayrıca, püskürtüldüğünde, bu ürün cilde ulaşmadan önce aktif bileşenlerini kısmen kaybeder. Dermatologlar ayrıca çinko oksit içeren güneş koruyucu ürünlerin daha etkili olduğunu ifade ediyorlar.

BRONZLAŞTIRICI YAĞ

Bronzlaştırıcı yağlar da dermatologlar tarafından önerilmezler. Ultraviyole ışınlarına karşı düşük korumaya sahiptirler ve ayrıca cildin durumunu kötüleştiren gözenekleri tıkarlar.

HİDROKORTİZON KREMİ

Bu krem güçlü bir steroid ürünüdür. Birçok insan aknelerinden kurtulamak için doktor reçetesi olmadan bu tür ürünleri kullanıyor. Ancak doktor tavsiyesi olmadan kullanmak ciltte kızarıklığa, akneye, ciltte incelmeye ve başka problemlere yol açıyor.

AYAK MASKESİ

Dermatologlar nemlendirici ve besleyici ayak maskelerinin kullanılmasını önermezler. Kremler kolayca aynı etkiye sahip olabilirler. Yani, ayak maskeleri işe yaramıyor ve kullanıma çok uygun değiller.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağı özellikle ev kullanımı için çok popülerdir. Ancak yüz bakımı tavsiye edilmiyor. Hindistan cevizi yağı cildi yağlandırır, gözenekleri tıkar ve sonuç olarak akne ve pigmentasyona neden olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Güzellik kraliçeleri kullanıyor! Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ...Güzellik kraliçeleri kullanıyor! Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ...
27 Kasım 2020 Cuma burç yorumları27 Kasım 2020 Cuma burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü sanatçıdan kötü haber
Ünlü sanatçıdan kötü haber
'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'
'Çıplak' paylaşımı olay oldu! 'Aman RTÜK Başkanı...'
Transparan gelinlik modasına bir yenisi daha!
Transparan gelinlik modasına bir yenisi daha!
Sifon suyuna katılan mucizevi ürün! Klozeti fırçalama derdine son
Sifon suyuna katılan mucizevi ürün! Klozeti fırçalama derdine son
Gece terlemesinin tek nedeni menopoz değil! Altta yatan nedenler...
Gece terlemesinin tek nedeni menopoz değil! Altta yatan nedenler...
Kışın bile kalın pijama giymeyin! Üremeyi etkilerken...
Kışın bile kalın pijama giymeyin! Üremeyi etkilerken...
İlginizi Çekebilir
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sonuçlara inanamayacaksınız! Aspirini bununla karıştırıp yüzünüze sürün...
Sonuçlara inanamayacaksınız! Aspirini bununla karıştırıp yüzünüze sürün...
Transparan gelinlik modasına bir yenisi daha eklendi!
Transparan gelinlik modasına bir yenisi daha!
Güzellik kraliçeleri kullanıyor! Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ...
Güzellik kraliçeleri kullanıyor! Üzüm çekirdeklerinden elde edilen yağ...
Gucci'nin 6 bin TL'lik yeni gözlüğü kafa karıştırdı! Bu işte bir terslik var...
Gucci'nin 6 bin TL'lik yeni gözlüğü kafa karıştırdı! Bu işte bir terslik var...
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Ellie Goldstein sınırları aşmaya devam ediyor: Dünyanın her yerinde olmak istiyorum!
Ellie Goldstein sınırları aşmaya devam ediyor: Dünyanın her yerinde olmak istiyorum!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.