Bu ürünler makyaj çantanızda kesinlikle yer almalı! İşte makyaj çantasının vazgeçilmezleri...

Kimileri için dudaklarının nemli ve canlı olması çok önemlidir, kimileri için ise göz makyajının kusursuz olması gerekir. Haydi orta yolu bulmak için herkese hitap eden bir makyaj çantası hazırlayalım. Eksik kalanları ya da sizin için ekstra önemli olanları da siz ekleyin ve ideal makyaj çantanızı oluşturun. Hazırsanız başlayalım kızlar!

1. PUDRA

Gün içerisinde makyajı sabitlemek ve parlamayı önlemek için ideal olan pudralar makyaj çantalarının olmazsa olmazı! Genellikle likit formda olan fondötenleri özellikle dışarıda taşıdığınız minik makyaj çantalarında kullanmak pek de kullanışlı değil. Fakat evde kullandığınız fondöteni makyaj çantanıza attığınız bir pudra yardımıyla gün boyu kullanabilirsiniz. Pudrayı tüm yüzünüze uyguladığınız için cilt tipinize uygun ve kaliteli içeriğe sahip bir ürün olmasına özen göstermelisiniz.

2. MASKARA

Kirpiklere hacim katan, kıvıran ve belirginleştiren maskaralar her makyaj çantasında bulunması gereken ürünler arasında. Hem günlük makyajın hem de özel gün makyajlarının vazgeçilmezi olan maskaralar, bakışlarınızı ortaya çıkararak makyajı tamamlar. Gün boyu akmadan ve bozulmadan kalacak bir maskara istiyorsanız su geçirmez ürünlere bakabilirsiniz.