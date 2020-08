Bu ürünler makyaj çantanızda kesinlikle yer almalı! İşte makyaj çantasının vazgeçilmezleri...

Kirpiklere hacim katan, kıvıran ve belirginleştiren maskaralar her makyaj çantasında bulunması gereken ürünler arasında. Hem günlük makyajın hem de özel gün makyajlarının vazgeçilmezi olan maskaralar, bakışlarınızı ortaya çıkararak makyajı tamamlar. Gün boyu akmadan ve bozulmadan kalacak bir maskara istiyorsanız su geçirmez ürünlere bakabilirsiniz.

3. NEMLENDİRİCİ YA DA RUJ

Herkes ruj kullanmayı sevmeyebilir fakat dudakların çatlak ve kuru görünmesini engellemek için ya da olduğundan daha canlı görünmesini sağlamak için makyaj çantanızda en azından hafif renkli bir nemlendirici bulundurmalısınız. Gün içerisinde yüzünüz soluk göründüğünde, dudaklarınız kuruduğunda nemlendirici ya da krem bazlı bir ruj yüzünüze renk katar.

4. FAR PALETİ

Her türlü makyajda rahatça kullanılabilen farlar, göz makyajının sık kullanılan parçaları arasındadır. Tarzınıza uygun bir far paleti sayesinde makyajınıza canlı, doğal, gizemli ya da asi bir görünüş katabilirsiniz. Far paleti seçerken güçlü bir pigmentasyona sahip ürünler arasından tercih yapmalısınız. Aksi takdirde dilediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ayrıca, tekli ürünler satın almak yerine beğendiğiniz renklerin birbirine yakın tonlarını barındıran bir palet almak çok daha kullanışlı olabilir.

5. ALLIK

Herkes belirgin elmacık kemikleriyle doğmaz ama herkes allık kullanabilir. Kontür uygulamasıyla birlikte kullanıldığında harikalar yaratan allıkları ihmal etmiyoruz, değil mi?