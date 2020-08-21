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Bu ürünler makyaj çantanızda kesinlikle yer almalı! İşte makyaj çantasının vazgeçilmezleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir makyaj çantasının olmazsa olmaz parçaları nelerdir? Siz de makyaj çantanızda mutlaka bulunması gereken ürünleri belirleyip buna uygun alışveriş yapmak istiyorsanız bu yazı tam da size göre! Dört mevsim yanınızda taşıyabileceğiniz bir makyaj çantasının içinde yer alması gereken temel ürünleri bu yazıda bulacaksınız.

Bu ürünler makyaj çantanızda kesinlikle yer almalı! İşte makyaj çantasının vazgeçilmezleri...

Kimileri için dudaklarının nemli ve canlı olması çok önemlidir, kimileri için ise göz makyajının kusursuz olması gerekir. Haydi orta yolu bulmak için herkese hitap eden bir makyaj çantası hazırlayalım. Eksik kalanları ya da sizin için ekstra önemli olanları da siz ekleyin ve ideal makyaj çantanızı oluşturun. Hazırsanız başlayalım kızlar!

1. PUDRA

Gün içerisinde makyajı sabitlemek ve parlamayı önlemek için ideal olan pudralar makyaj çantalarının olmazsa olmazı! Genellikle likit formda olan fondötenleri özellikle dışarıda taşıdığınız minik makyaj çantalarında kullanmak pek de kullanışlı değil. Fakat evde kullandığınız fondöteni makyaj çantanıza attığınız bir pudra yardımıyla gün boyu kullanabilirsiniz. Pudrayı tüm yüzünüze uyguladığınız için cilt tipinize uygun ve kaliteli içeriğe sahip bir ürün olmasına özen göstermelisiniz.

2. MASKARA

Kirpiklere hacim katan, kıvıran ve belirginleştiren maskaralar her makyaj çantasında bulunması gereken ürünler arasında. Hem günlük makyajın hem de özel gün makyajlarının vazgeçilmezi olan maskaralar, bakışlarınızı ortaya çıkararak makyajı tamamlar. Gün boyu akmadan ve bozulmadan kalacak bir maskara istiyorsanız su geçirmez ürünlere bakabilirsiniz.

3. NEMLENDİRİCİ YA DA RUJ

Herkes ruj kullanmayı sevmeyebilir fakat dudakların çatlak ve kuru görünmesini engellemek için ya da olduğundan daha canlı görünmesini sağlamak için makyaj çantanızda en azından hafif renkli bir nemlendirici bulundurmalısınız. Gün içerisinde yüzünüz soluk göründüğünde, dudaklarınız kuruduğunda nemlendirici ya da krem bazlı bir ruj yüzünüze renk katar.

4. FAR PALETİ

Her türlü makyajda rahatça kullanılabilen farlar, göz makyajının sık kullanılan parçaları arasındadır. Tarzınıza uygun bir far paleti sayesinde makyajınıza canlı, doğal, gizemli ya da asi bir görünüş katabilirsiniz. Far paleti seçerken güçlü bir pigmentasyona sahip ürünler arasından tercih yapmalısınız. Aksi takdirde dilediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Ayrıca, tekli ürünler satın almak yerine beğendiğiniz renklerin birbirine yakın tonlarını barındıran bir palet almak çok daha kullanışlı olabilir.

5. ALLIK

Herkes belirgin elmacık kemikleriyle doğmaz ama herkes allık kullanabilir. Kontür uygulamasıyla birlikte kullanıldığında harikalar yaratan allıkları ihmal etmiyoruz, değil mi?

6. SPF'Lİ NEMLENDİRİCİ KREM

Burada ek bir detay vermek gerekiyor. Dilerseniz güneş kremini ayrı, nemlendiriciyi ayrı da kullanabilirsiniz. Fakat güneş kremi kullanmadan eliniz nemlendiriciye gidiyorsa sizi durduralım. Genç bir cildin olmazsa olmazının su ve güneş kremi olduğunu unutmamak gerek. Eğer özellikle kış aylarında yalnızca nemlendirici kullanıyorsanız en azından nemlendiricinizin 30 spf içermesine dikkat edebilirsiniz. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.


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