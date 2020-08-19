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Bu uygulamalarla yağlı saçları çok kolay şekilde gizleyebilirsiniz! Pudra ve örgü...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saçlarla ilgili en sıkıcı konulardan biri de sık yağlanan, ağırlaşan saçlar… Sizin de yıkasanız bile kısa bir süre içinde yağlanan saçlarınız varsa eminiz ki birçoğumuz gibi siz de çoğu zaman saçlarınızı gizlemekle uğraşıyorsunuzdur. O zaman, gelin saçlarınızın güzel görünmesini sağlayacak ve yağlı görünümden uzaklaştıracak yöntemlere bir göz atalım. İşte yağlı saçları kamufle etmenin yolları…

Bu uygulamalarla yağlı saçları çok kolay şekilde gizleyebilirsiniz! Pudra ve örgü...

Yağlı saçlardan kurtulmak için neredeyse her gün kendimizi duşun altında buluruz. Üstelik sürekli saç yıkamanın zararlarını bildiğimiz halde... Neyse birkaç küçük püf nokta ile saçınızdaki yağı azaltabilir, her gün duş alarak saçlarınıza zarar vermeyi bırakabilirsiniz. Gelelim yağlı saçları gizlememin o yollarına…

PUDRA KULLANIN

İlk bakışa kulağa biraz garip gelse de gerçekten işe yarayan etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkün. Öncelikle başınızı öne doğru eğerek saçlarınızı öne doğru alın. Ardından bir miktar kokusuz bir pudra dökerek elinizle yedirmeye başlayın ve başınızı kaldırdıktan sonra saçlarınızı arkaya atın. Kabaran saçlarınızı tarak ile hafif bir şekilde tarayın. Uygulaması oldukça basit olan bu yöntem sayesinde saçlarınız 3 dakikada tertemiz görüntüsüne kavuşacaktır.

KURU ŞAMPUANDAN YARDIM ALIN

Saçınıza pudra uygulamak yerine risk almadan saçlarınızdaki yağı yok etmek istiyorsanız son zamanlarda popüler olan kuru şampuanları deneyebilirsiniz. Kuru şampuan saçlarınıza ferahlık vererek saçlarınızı anında yağlardan arındırır. Ayrıca saçlarınızı duştan çıkmış gibi tertemiz yapan kuru şampuanların çeşitli koku seçenekleri sayesinde mis gibi kokan hacimli saçlara pratik bir şekilde kavuşmanıza yardım eder. Kuru şampuan kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise saça zarar vermeyen içeriklere sahip olanları satın almanız ve kullanıldığında saçlarda beyaz görüntü oluşturmayan şampuanları tercih etmenizdir.

AKSESUARLARI TERCİH EDİN

En tarz aksesuarlardan biri olan şapkalar yağlı saçları kamufle etmenin en etkili sırlarından biridir. Ayrıca çeşit çeşit ve rengarenk şapkalarla yağlı saçlarınızı gizlerken aynı zamanda görünümünüze de şık bir hava katabilirsiniz. Hazır, şapkalar da trendken denemenizde fayda var. Şapkalar dışında yardım alabileceğiniz bir diğer aksesuarlar ise saç fularları ve bandanalardır. Tabii yağlı olan saçlarınız bütün gün bu aksesuarların altında kalınca biraz daha sönük görüneceğini için gün içerisinde çıkarmamanızı tavsiye ederiz, bizden söylemesi.

SAÇLARINIZIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİN

Saçlarınızdaki yağlı görüntüyü yok etmek için bir de saçlarınızın yönünü değiştirmeyi deneyin. Saçlarınızı farklı bir yöne doğru ayırmak saçlarınızı yenileyerek daha temiz bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.

SAÇLARINIZI ÖRÜN

Yapacağınız her tarzdaki örgü, saçlarınızdaki yağı gizlemek için mükemmel sonuç verir. Üstelik yağı gizlediğiniz gibi örgünün şık görünümü sayesinde daha havalı görünerek tüm dikkatleri üzerine çekebilirsiniz. Örgü örerken dikkat etmeniz gereken nokta ise örgünün kalınlığıdır. Ne kadar kalın yapabilirseniz o kadar güzel olacaktır.

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