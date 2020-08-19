Bu uygulamalarla yağlı saçları çok kolay şekilde gizleyebilirsiniz! Pudra ve örgü...

Yağlı saçlardan kurtulmak için neredeyse her gün kendimizi duşun altında buluruz. Üstelik sürekli saç yıkamanın zararlarını bildiğimiz halde... Neyse birkaç küçük püf nokta ile saçınızdaki yağı azaltabilir, her gün duş alarak saçlarınıza zarar vermeyi bırakabilirsiniz. Gelelim yağlı saçları gizlememin o yollarına…

PUDRA KULLANIN

İlk bakışa kulağa biraz garip gelse de gerçekten işe yarayan etkili bir yöntem olduğunu söylemek mümkün. Öncelikle başınızı öne doğru eğerek saçlarınızı öne doğru alın. Ardından bir miktar kokusuz bir pudra dökerek elinizle yedirmeye başlayın ve başınızı kaldırdıktan sonra saçlarınızı arkaya atın. Kabaran saçlarınızı tarak ile hafif bir şekilde tarayın. Uygulaması oldukça basit olan bu yöntem sayesinde saçlarınız 3 dakikada tertemiz görüntüsüne kavuşacaktır.

KURU ŞAMPUANDAN YARDIM ALIN

Saçınıza pudra uygulamak yerine risk almadan saçlarınızdaki yağı yok etmek istiyorsanız son zamanlarda popüler olan kuru şampuanları deneyebilirsiniz. Kuru şampuan saçlarınıza ferahlık vererek saçlarınızı anında yağlardan arındırır. Ayrıca saçlarınızı duştan çıkmış gibi tertemiz yapan kuru şampuanların çeşitli koku seçenekleri sayesinde mis gibi kokan hacimli saçlara pratik bir şekilde kavuşmanıza yardım eder. Kuru şampuan kullanırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ise saça zarar vermeyen içeriklere sahip olanları satın almanız ve kullanıldığında saçlarda beyaz görüntü oluşturmayan şampuanları tercih etmenizdir.