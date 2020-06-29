Bu yazıyı okuduktan sonra karpuz kabuklarını bir daha çöpe atmayacaksınız! İşte faydaları...

Pek çoğumuz karpuzu yedikten sonra kabuğunu atarız. Oysaki bu bol sulu ve mineral dolu meyvenin içi kadar kabukları da çok faydalı ve aklınıza gelmeyecek şekillerde kullanılabiliyor. Yaklaşık yüzde 90’ı sudan oluşan karpuz A ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum gibi minerallere de sahip. Elbette ki en popüler kısmı kırmızı etli yeri ama onu çevreleyen koruyucu kabuğu da rahatlıkla yenilebilir. İşte, karpuz kabuğunu atmamanız için birkaç sebep!

KARPUZ KABUĞUNUN TIPTAKİ YERİ

Karpuzun kabuğunda, insan vücudundaki azotu kandan uzaklaştıran ve idrara dönüştürmeye yardımcı olan bir amino asit olan sitrulin bulunur. Sitrulin, kan damarlarının genişlemesini teşvik eder. Kabuklar, yine önemli bir aminoasit olan arginin içerir. Bilim insanları son yıllarda karpuz kabuğundaki bu maddelerin çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabilmesi için çalışmalar yapıyor. Karpuz kabuğundaki bu aminoasitlerin kas ağrılarını azaltıcı bir etkisi var, bu sebeple uzmanlar yoğun spor egzersizlerinden önce karpuzun kabuğuyla birlikte tüketilmesini önerir. Ayrıca libidoyu yükselten bir etkisi olduğu da biliniyor.