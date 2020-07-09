Bu yazıyı okumadan sakın bikini almayın! Herkes aynı hatayı yapıyor...

Yazları sıcaktan bunalanların ilk tercihi, güzel bir tatil planlamak olur. Hangi şehre gidilecek, nasıl bir yerde konaklanacak hepsini detaylı bir şekilde planlar ve yola çıkarsınız. Denizin soğuk sularına kendinizi bıraktığınızda ise günlük yaşantınızın tüm stresini ve yorgunluğunu unutursunuz. Denizin keyfini çıkarmak için ise rahat edebileceğiniz, aynı zamanda sizi şık gösterecek bir bikiniye ihtiyacınız var. Peki, size uygun bir bikiniyi nasıl seçeceksiniz?

VÜCUT TİPİNE UYGUN BİKİNİ NASIL SEÇİLİR?

Armut Vücut Tipi

Dar omuzlara ve ince bir bele sahipseniz, kalça ve basen bölgeniz ise genişse armut vücut tipine sahipsiniz. Dikkatleri vücudunuzun kalın olan bölgesinden çekip göğüslerinize yönlendirmek için üstü desenli, altı düz renk bikini takımlarını tercih edebilirsiniz. Yine vücudunuzun üst kısmını vurgulamak için fırfırlı bikini üstlerini seçebilirsiniz.

Dikdörtgen Vücut Tipi

Kıvrımlı vücut hatlarına sahip değilseniz bu durum, dikdörtgen bir vücut tipine sahip olduğunuzu gösterir. Dikkati göğüslerinize çekmek için üçgen şeklindeki bikini üstlerini tercih edebilirsiniz. Yanlarında ip detayları olan bikini altları da size daha şık bir duruş katar. Mayokiniler ise belinizi daha kıvrımlı gösterir. Alt kısmı kalın bikinilerden ve etekli mayolardan uzak durmanızda ise fayda var.