Bu yıl plajların yeni modası bu! Bikiniler gitti, Towelkini geldi

Denize giderken en can sıkıcı şeylerden biri de kuşkusuz havluyu evinizde unutmaktır. Ancak bu sorunun artık üstesinden gelebilirsiniz.

Bu yılın plaj modası Towelkini

Towelkini adı ile tasarlanan bu ürün ile hem bikini hem plaj havlusu olma özelliği taşıyor. İlk bakışta çok iyi bir fikir gibi görünse de kullanışlı olup olmadığı konusunda çok emin olamadık.

Eğer yazın bronzlaşmayı seviyorsanız towelkini ile bu hedefinize ulaşmanız biraz zor. Çünkü vücudun sadece belirli yerlerini güneş ışınlarına maruz bırakıyor.

Havluda tuvalet ihtiyacı için bir açıklık bile düşünülmüş.

“Ürün, plajdaki iki ana ürünü eriterek, hantal bir havlu taşıma gerekliliğini ortadan kaldırıyor” sözleri ile şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

2 farklı renkte üretilen ürünün kullanıcılar tarafından nasıl ilgi göreceği şimdilik bilinmiyor.