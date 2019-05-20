KADIN

Bu yıl plajların yeni modası bu! Bikiniler gitti, Towelkini geldi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 20.05.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bu garip kıyafete merhaba deyin. New York merkezli tasarımcı Aria McManus tarafından tasarlanan ve towelkini adı verilen havlu, plaj kıyafeti olarak üretildi. Tatil çantanızda yer açmak istiyorsanız bu ürün size göre olabilir.

Denize giderken en can sıkıcı şeylerden biri de kuşkusuz havluyu evinizde unutmaktır. Ancak bu sorunun artık üstesinden gelebilirsiniz.

Bu yılın plaj modası Towelkini

Towelkini adı ile tasarlanan bu ürün ile hem bikini hem plaj havlusu olma özelliği taşıyor. İlk bakışta çok iyi bir fikir gibi görünse de kullanışlı olup olmadığı konusunda çok emin olamadık.
Eğer yazın bronzlaşmayı seviyorsanız towelkini ile bu hedefinize ulaşmanız biraz zor. Çünkü vücudun sadece belirli yerlerini güneş ışınlarına maruz bırakıyor.
Havluda tuvalet ihtiyacı için bir açıklık bile düşünülmüş.
“Ürün, plajdaki iki ana ürünü eriterek, hantal bir havlu taşıma gerekliliğini ortadan kaldırıyor” sözleri ile şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
2 farklı renkte üretilen ürünün kullanıcılar tarafından nasıl ilgi göreceği şimdilik bilinmiyor.
Ama moda olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Paylaşımın altına en dikkat çekici yorumlardan birisi de bu kıyafetin plaj dışında da giyilebileceğinin belirtilmesi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Towelkini plaj modası

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