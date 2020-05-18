Bu yiyecekler kırışıklıklara iyi geliyor! Bazılarını ilk kez duyacaksınız...

Özellikle göz çevresinde kaz ayakları olarak bilinen küçük kırışıklıklar, tüm kadınların başının belasıdır. Cildin yaşlanmasının işaretleri olan bu kırışıklıkların oluşmasında; yaşam şekli, dengesiz beslenme ve genetik faktörler yerini alıyor. Düzenli ve bol miktarda su tüketmek kırışıklıklarla savaşta en büyük silah olurken; sağlıklı ve dengeli beslenmek de etkili bir çözümdür. Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan besinler ile kırışıklıklarınızı azaltmanız mümkün. Mutfağınıza koşun ve kırışıklıklardan kurtulmak için bir adım atın.

KIRIŞIKLIKLARA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Benjamin Button gibi yaşlandıkça daha genç gözükmek isteyen kişilere verilebilecek en önemli tavsiye dengeli beslenmektir. Omega-3 ve antioksidan özelliğe sahip olan besinler, cildin yaşlanmasını yavaşlatırken; adeta şarap gibi yaş aldıkça güzelleşmeyi sağlar.

HAVUÇ

Göz sağlığına iyi gelmesi ile dikkatleri üzerine çeken havuç, A vitamini bakımından oldukça zengin bir sebzedir. İçeriğindeki yüksek vitamin oranıyla cilde antioksidan etki yaratan havuç, cildin gençleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda renk eşitsizliğinden doğan problemlere de çözüm üretir.