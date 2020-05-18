Bu yiyecekler kırışıklıklara iyi geliyor! Bazılarını ilk kez duyacaksınız...

Özellikle göz çevresinde kaz ayakları olarak bilinen küçük kırışıklıklar, tüm kadınların başının belasıdır. Cildin yaşlanmasının işaretleri olan bu kırışıklıkların oluşmasında; yaşam şekli, dengesiz beslenme ve genetik faktörler yerini alıyor. Düzenli ve bol miktarda su tüketmek kırışıklıklarla savaşta en büyük silah olurken; sağlıklı ve dengeli beslenmek de etkili bir çözümdür. Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan besinler ile kırışıklıklarınızı azaltmanız mümkün. Mutfağınıza koşun ve kırışıklıklardan kurtulmak için bir adım atın.
Benjamin Button gibi yaşlandıkça daha genç gözükmek isteyen kişilere verilebilecek en önemli tavsiye dengeli beslenmektir. Omega-3 ve antioksidan özelliğe sahip olan besinler, cildin yaşlanmasını yavaşlatırken; adeta şarap gibi yaş aldıkça güzelleşmeyi sağlar.
Göz sağlığına iyi gelmesi ile dikkatleri üzerine çeken havuç, A vitamini bakımından oldukça zengin bir sebzedir. İçeriğindeki yüksek vitamin oranıyla cilde antioksidan etki yaratan havuç, cildin gençleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda renk eşitsizliğinden doğan problemlere de çözüm üretir.
İçeriğindeki yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemine destek veren portakal, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olan mucizevi bir meyvedir. Portakalın yanında C vitamini açısından zengin olan brokoli, brüksel lahanası, çilek, kivi ve mandalina da cilt sağlığına olumlu etkileriyle destek verir.
C ve B6 vitaminleri bakımından zengin olan kırmızı biber, cilde parlaklık verirken akne ve siyah nokta gibi cilt problemleriyle de etkili bir şekilde savaşır. İçeriğindeki karoten ile cilde ulaşan kan miktarını arttıran kırmızı biber kırışıklık oluşumunu engeller.
İçeriğindeki kollajen ve elastin ile cildi yenileyen yumurta, neredeyse doğal olarak yapılan tüm bakım maskelerinin ana maddesidir. Cilt sağlığı açısından önemli olan yumurtanın besin olarak tüketilmesi de gereklidir. Kök hücre etkisi ile cildi yenileyen yumurta, kırışıklıkları önleyen etkili bir güçtür.
Kozmetik ürünlerinde sıklıkla rastladığımız avokado, cilt için adeta bir nem deposudur. B ve E vitamini bakımından zengin olan avokado kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.
Omega-3 denilince akla ilk balık gelirken; bu açıdan en zengin olanı ise somondur. Düzenli bir şekilde somon balığı tüketmek cildin ihtiyacı olan nemi karşılar ve UV ışınlarından korunmasını da yardımcı olur.
Likopen bakımından zengin olan domates, içeriğindeki C vitaminiyle cildin daha diri gözükmesine yardımcı olur. Güneşin zararlı ışınlarından cildin korunmasına destek veren domates, genç görünmenin en büyük anahtarıdır.
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