KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Bu yiyecekler kırışıklıklara iyi geliyor! Bazılarını ilk kez duyacaksınız...

Bu yiyecekler kırışıklıklara iyi geliyor! Bazılarını ilk kez duyacaksınız...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her yaşın ayrı bir güzelliği olduğu herkes tarafından söylenir. Yaş aldıkça ortaya çıkan kırışıklar, yaşanan bütün yılların en güzel sembolü olarak karşımıza çıkar. Yaşanmışlıkların izleri kimilerine bu kadar romantik gelmezken problem olarak bile algılanabilir. Yaşlılık, önlenemeyen doğal bir süreç olmasına rağmen kırışıklıklara küçük müdahaleler yapmak ise mümkün!

Bu yiyecekler kırışıklıklara iyi geliyor! Bazılarını ilk kez duyacaksınız...

Özellikle göz çevresinde kaz ayakları olarak bilinen küçük kırışıklıklar, tüm kadınların başının belasıdır. Cildin yaşlanmasının işaretleri olan bu kırışıklıkların oluşmasında; yaşam şekli, dengesiz beslenme ve genetik faktörler yerini alıyor. Düzenli ve bol miktarda su tüketmek kırışıklıklarla savaşta en büyük silah olurken; sağlıklı ve dengeli beslenmek de etkili bir çözümdür. Hemen hemen herkesin mutfağında bulunan besinler ile kırışıklıklarınızı azaltmanız mümkün. Mutfağınıza koşun ve kırışıklıklardan kurtulmak için bir adım atın.

KIRIŞIKLIKLARA İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Benjamin Button gibi yaşlandıkça daha genç gözükmek isteyen kişilere verilebilecek en önemli tavsiye dengeli beslenmektir. Omega-3 ve antioksidan özelliğe sahip olan besinler, cildin yaşlanmasını yavaşlatırken; adeta şarap gibi yaş aldıkça güzelleşmeyi sağlar.

HAVUÇ

Göz sağlığına iyi gelmesi ile dikkatleri üzerine çeken havuç, A vitamini bakımından oldukça zengin bir sebzedir. İçeriğindeki yüksek vitamin oranıyla cilde antioksidan etki yaratan havuç, cildin gençleşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda renk eşitsizliğinden doğan problemlere de çözüm üretir.

PORTAKAL

İçeriğindeki yüksek C vitamini ile bağışıklık sistemine destek veren portakal, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olan mucizevi bir meyvedir. Portakalın yanında C vitamini açısından zengin olan brokoli, brüksel lahanası, çilek, kivi ve mandalina da cilt sağlığına olumlu etkileriyle destek verir.

KIRMIZI BİBER

C ve B6 vitaminleri bakımından zengin olan kırmızı biber, cilde parlaklık verirken akne ve siyah nokta gibi cilt problemleriyle de etkili bir şekilde savaşır. İçeriğindeki karoten ile cilde ulaşan kan miktarını arttıran kırmızı biber kırışıklık oluşumunu engeller.

YUMURTA

İçeriğindeki kollajen ve elastin ile cildi yenileyen yumurta, neredeyse doğal olarak yapılan tüm bakım maskelerinin ana maddesidir. Cilt sağlığı açısından önemli olan yumurtanın besin olarak tüketilmesi de gereklidir. Kök hücre etkisi ile cildi yenileyen yumurta, kırışıklıkları önleyen etkili bir güçtür.

AVOKADO

Kozmetik ürünlerinde sıklıkla rastladığımız avokado, cilt için adeta bir nem deposudur. B ve E vitamini bakımından zengin olan avokado kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

SOMON BALIĞI

Omega-3 denilince akla ilk balık gelirken; bu açıdan en zengin olanı ise somondur. Düzenli bir şekilde somon balığı tüketmek cildin ihtiyacı olan nemi karşılar ve UV ışınlarından korunmasını da yardımcı olur.

DOMATES

Likopen bakımından zengin olan domates, içeriğindeki C vitaminiyle cildin daha diri gözükmesine yardımcı olur. Güneşin zararlı ışınlarından cildin korunmasına destek veren domates, genç görünmenin en büyük anahtarıdır.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...
Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?Dudak damak yarıklarında başka sorunlar da görülebilir mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Mini şortlu paylaşım: Hepimiz balonmuşuz

Şaşkına çeviren an! Doğum yaparken öğrendi

Şaşkına çeviren an! Doğum yaparken öğrendi

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!

Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!

Etiketini okuyun! W kodu varsa...

Etiketini okuyun! W kodu varsa...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Meğer saç uzatmanın yolu bundan geçiyormuş! 30 gün içinde...

Meğer saç uzatmanın yolu bundan geçiyormuş! 30 gün içinde...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

Hem gözaltı morluklarını hem de sivilceleri yok ediyor

Hem gözaltı morluklarını hem de sivilceleri yok ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençleştiren maske tarifleri! Bu 5 doğal maskeyi uygulayınca gözlerinize inanamayacaksınız...

Gençleştiren maske tarifleri! Bu 5 doğal maskeyi uygulayınca gözlerinize inanamayacaksınız...

Koltuk altı kararmalarına kesin çözüm! Çareyi mutfağınızdaki bu ürünlerde bulacaksınız...

Kadınların büyük problemine son veriyoruz! Pirinci toz hale getirip...

Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...

Genç kalmanın sırrı açıklandı! İşte 10 adımda Koreli kadınların gençlik formülü...

Hiçbir yararı yok ama bu güzellik ürünlerini kullanmaya devam ediyoruz

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Kadınların hayatını zorlaştıran giyim hataları! Sağlığı bile etkiliyor

Olmuyorsa zorlamayın! Giydikten sonra boşluk kalıyorsa...

Mükemmel bir cilde sahip olmak işte bu kadar kolay! Güzellerin sır gibi sakladığı...

Mükemmel bir cilde sahip olmak işte bu kadar kolay! Güzellerin sır gibi sakladığı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.