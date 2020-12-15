Bu yöntem daha sivilce çıkmadan söndürüyor! Limon, yumurta ve aspirin ile...

Sivilceler korkulu rüyanız haline gelebilir. Özel gününüze birkaç gün kala alnınızın ortasında çıkan bir sivilce tüm gününüzü mahvedebilir. Çekilen tüm fotoğraflarda nasıl çıktığınızı düşünmekten günün bittiğini fark etmezsiniz. İşte bu durumda kalmamanız için pek çok doğal yöntem var. Bu yöntemler arasından istediğinizi seçerek sivilcenizin çıkacağını hissettiğiniz anda onunla vedalaşabilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLER İLE YÜZÜNÜZ TERTEMİZ OLSUN

Cildinizin pürüzsüz olması için pek çok farklı ürün kullanırsınız. Bu ürünlerin birçoğu temiz içerikli değil. Zaman zaman bu ürünler, içerisinde bulunan kimyasallar yüzünden beklenenin tersine bir etki yaratabiliyor. Sivilceleri azaltmak yerine onların artmasına sebep oluyor. İşte tüm bu kimyasallardan uzak durarak uygulayabileceğiniz bazı basit ve doğal yöntemleri sizin için derledik.

Sivilcelerde belki de en çok kullanılan ürünlerden biri ''diş macunu''. Diş macununu elinize mercimek tanesi kadar sıkmalısınız. Ardından bu macunu yüzünüzde kızarıklar olan, sivilce çıkacağını fark ettiğiniz bölgelere yavaş yavaş sürmelisiniz. Bu şekilde 15-20 dakika kadar macunu yüzünüzde bekletin. Macun bu süre içerisinde sivilcelerinizi kurutur. Ardından yüzünüzü soğuk su ile durulayın.