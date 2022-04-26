KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu yöntem ile dişil enerjnizi yükselterek çok daha mutlu olabilirsiniz

Bu yöntem ile dişil enerjnizi yükselterek çok daha mutlu olabilirsiniz

26.04.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğada dişil ve eril enerji bulunmaktadır. Kişinin mutlu olması için bu enerjilerin dengede olması gerekmektedir. Dişil enerji zamanla davranışlara bağlı olarak düşebilmektedir. Daha dengeli, sevgi dolu olmak için dişil enerjinizi yükseltebilirsiniz.

Bu yöntem ile dişil enerjnizi yükselterek çok daha mutlu olabilirsiniz

Dişil enerji ve eril enerji cinsiyet fark etmeksizin herkeste bulunmaktadır. Bu enerjilerin birbirlerinden çok yüksek veya düşük olması duygu durumlarını etkileyerek hayatta dengesizlik yaratmaktadır. Enerjiler duygularımıza, davranışlarımıza bağlı olarak değişmektedir. Bu sebeple dişil enerjinizi kolayca yükseltmeniz mümkündür. Dişil enerjinizi yükseltmek için kendi iç dünyanızı değiştirirken kişisel bakımınıza özen göstermeniz ve tuzlu su ile banyo yapmanız da çok etkili olacaktır.

DİŞİL ENERJİ ÖZELLİKLERİ

z9

  • Dişil enerji sevgi dolu, hoşgörülü, affedici ve uyumludur.
  • Dişil enerji sevgiyi açığa çıkarır.
  • Üretkendir. İnsanın özgürlüğünü ve kendini olduğu gibi kabul etmesini simgeler.
  • Sezgiler ön plandadır.
  • Yaratıcı yönü öne çıkarır.
  • Dişil enerji insanın iç dünyasını tanımasını, özsevgi ve özşefkati destekler.
  • Dişil enerjisi yüksek olanlar yaşamı olduğu gibi kabul eder ve farkındalığı yüksektir.

DİŞİL ENERJİYİ YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

KENDİNİZİ TANIYIN

z6

Dişil enerjiyi yükseltmenin en önemli adımı, kendinle barışmak ve kendini tanımaya başlamak. Kişinin özsevgi ve özşefkati keşfetmesi, kendine, duygularına ve isteklerine öncelik vermesi, dişil enerjiyi yükselten en önemli noktalardan biri.

İÇİNİZDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANIN

Dişil enerji, özgürlüğümüzü simgelediği için sezgilerimiz de ön plana çıkıyor. “İnsanlar ne düşünür?” demeden içimizden geldiği gibi hareket etmek, sezgilerimize güvenmek dişil enerjimizi yükseltir.

DAHA YARATICI İŞLER YAPIN

z1

Dişil enerji yaratıcılıkla ilgilidir. Sanatla ilgilenmek, resim yapmak, bir şeyler yazmak veya okumak, yaratıcı yönünü açığa çıkaracak ve dişil enerjini yükseltecek.

NEGATİF ENERJİDEN UZAK DURUN

z8

Dişil enerji olumlamaları da içindeki dişil enerjiyi yükseltmek için faydalı olacaktır. İçindeki negatif enerjileri uzak tutmak, sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkaran, özsevgiye dayalı olumlamalara fırsat verebilirsin.

FİKİRLERİNİZİ ÖZGÜRCE BELİRTİN

z2

Dişil enerjide kendini engellememek, özgür, özgüvenli olmak ve fikirleri dile getirmek son derece önemli. Baskılardan kurtulup özgürce kendini ifade etmeye çalışmak, dişil enerjini yükseltmende yardımcı olacak.

YENİLİKLERE AÇIK OLUN

Dişil enerji alıcı olmakla, eril enerji ise verici olmakla ilgilidir. Karşına çıkan fırsatları reddetmemek, yeniliklere açık olmak, kısacası alıcı olmak dişil enerjini yükseltecek.

CİLT BAKIMINIZA ÖZEN GÖSTERİN

z7

Düzenli cilt bakımı yapmak, kendine özen göstermek, dişil enerjiyi en çok yükselten şeylerden biri. Kendini iyi ve güzel hissetmek için yapacağın tüm cilt bakımı adımları çok işe yarayacak. Özellikle bir serumla cilde masaj yapmak, düzenli cildi temizlemek ve nemlendirmek cilt kaliteni artırıp daha sağlıklı görünmeni sağlayacak, böylece kendini çok daha iyi hissedeceksin.

KENDİNİZİ MÜZİĞE BIRAKIN

z11

Müzik dinlemek, dans etmek çakraları harekete geçireceği için dengelenmeni ve enerji dolmanı sağlayacak. Ayrıca özgürce dans ettiğinde kendini harika hissedeceksin.

TUZLU SU BANYOSU YAPIN

z22

Dişil enerji su elementiyle ilgilidir ve sık sık duş almak dişil enerjiyi yükseltir. Son dönemde popüler olan dişil enerji için tuzlu su ile yıkanmak da işe yarayabilir. Duştan çıkmadan önce son adımda deniz tuzu karıştırdığın 1 litre suyu üzerine dökebilirsin. Tuzlu su, negatif enerjilerden arınmana yardımcı olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faturalarınız bu yüzden yüksek geliyor olabilir! Kapalı olsalar bile… Faturalarınız bu yüzden yüksek geliyor olabilir! Kapalı olsalar bile…
Burcunuzu okumadan güne başlamayın!Burcunuzu okumadan güne başlamayın!
Burcunuzu okumadan güne başlamayınBurcunuzu okumadan güne başlamayın
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

43 yaşındaki oyuncunun mini etekli paylaşımına beğeni yağdı! "Hala taş gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Sütyensiz poz verdi! "Bal gibi"

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Sakın yapmayın! İlk buluşmada yapılan hatalar

Sakın yapmayın! İlk buluşmada yapılan hatalar

Kimyasal saç boyalarına son! Evde doğal saç boyası yapabilirsiniz

Kimyasal saç boyalarına son! Evde doğal saç boyası yapabilirsiniz

Saçlarınız hiç olmadığı kadar gür olacak! Saçı kısa sürede gürleştiren tarif

Saçlarınız hiç olmadığı kadar gür olacak! Saçı kısa sürede gürleştiren tarif

İlginizi Çekebilir

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Estetiksiz halini paylaştı! “Kendimi tanıyamıyorum”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Korona da böyle başlamıştı! Bir ülkeye daha sıçradı

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.