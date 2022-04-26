Bu yöntem ile dişil enerjnizi yükselterek çok daha mutlu olabilirsiniz

Dişil enerji ve eril enerji cinsiyet fark etmeksizin herkeste bulunmaktadır. Bu enerjilerin birbirlerinden çok yüksek veya düşük olması duygu durumlarını etkileyerek hayatta dengesizlik yaratmaktadır. Enerjiler duygularımıza, davranışlarımıza bağlı olarak değişmektedir. Bu sebeple dişil enerjinizi kolayca yükseltmeniz mümkündür. Dişil enerjinizi yükseltmek için kendi iç dünyanızı değiştirirken kişisel bakımınıza özen göstermeniz ve tuzlu su ile banyo yapmanız da çok etkili olacaktır.

DİŞİL ENERJİ ÖZELLİKLERİ

Dişil enerji sevgi dolu, hoşgörülü, affedici ve uyumludur.

Dişil enerji sevgiyi açığa çıkarır.

Üretkendir. İnsanın özgürlüğünü ve kendini olduğu gibi kabul etmesini simgeler.

Sezgiler ön plandadır.

Yaratıcı yönü öne çıkarır.

Dişil enerji insanın iç dünyasını tanımasını, özsevgi ve özşefkati destekler.

Dişil enerjisi yüksek olanlar yaşamı olduğu gibi kabul eder ve farkındalığı yüksektir.

DİŞİL ENERJİYİ YÜKSELTMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?

KENDİNİZİ TANIYIN

Dişil enerjiyi yükseltmenin en önemli adımı, kendinle barışmak ve kendini tanımaya başlamak. Kişinin özsevgi ve özşefkati keşfetmesi, kendine, duygularına ve isteklerine öncelik vermesi, dişil enerjiyi yükselten en önemli noktalardan biri.

İÇİNİZDEN GELDİĞİ GİBİ DAVRANIN

Dişil enerji, özgürlüğümüzü simgelediği için sezgilerimiz de ön plana çıkıyor. “İnsanlar ne düşünür?” demeden içimizden geldiği gibi hareket etmek, sezgilerimize güvenmek dişil enerjimizi yükseltir.

DAHA YARATICI İŞLER YAPIN

Dişil enerji yaratıcılıkla ilgilidir. Sanatla ilgilenmek, resim yapmak, bir şeyler yazmak veya okumak, yaratıcı yönünü açığa çıkaracak ve dişil enerjini yükseltecek.

NEGATİF ENERJİDEN UZAK DURUN

Dişil enerji olumlamaları da içindeki dişil enerjiyi yükseltmek için faydalı olacaktır. İçindeki negatif enerjileri uzak tutmak, sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkaran, özsevgiye dayalı olumlamalara fırsat verebilirsin.

FİKİRLERİNİZİ ÖZGÜRCE BELİRTİN

Dişil enerjide kendini engellememek, özgür, özgüvenli olmak ve fikirleri dile getirmek son derece önemli. Baskılardan kurtulup özgürce kendini ifade etmeye çalışmak, dişil enerjini yükseltmende yardımcı olacak.

YENİLİKLERE AÇIK OLUN

Dişil enerji alıcı olmakla, eril enerji ise verici olmakla ilgilidir. Karşına çıkan fırsatları reddetmemek, yeniliklere açık olmak, kısacası alıcı olmak dişil enerjini yükseltecek.

CİLT BAKIMINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Düzenli cilt bakımı yapmak, kendine özen göstermek, dişil enerjiyi en çok yükselten şeylerden biri. Kendini iyi ve güzel hissetmek için yapacağın tüm cilt bakımı adımları çok işe yarayacak. Özellikle bir serumla cilde masaj yapmak, düzenli cildi temizlemek ve nemlendirmek cilt kaliteni artırıp daha sağlıklı görünmeni sağlayacak, böylece kendini çok daha iyi hissedeceksin.

KENDİNİZİ MÜZİĞE BIRAKIN

Müzik dinlemek, dans etmek çakraları harekete geçireceği için dengelenmeni ve enerji dolmanı sağlayacak. Ayrıca özgürce dans ettiğinde kendini harika hissedeceksin.

TUZLU SU BANYOSU YAPIN

Dişil enerji su elementiyle ilgilidir ve sık sık duş almak dişil enerjiyi yükseltir. Son dönemde popüler olan dişil enerji için tuzlu su ile yıkanmak da işe yarayabilir. Duştan çıkmadan önce son adımda deniz tuzu karıştırdığın 1 litre suyu üzerine dökebilirsin. Tuzlu su, negatif enerjilerden arınmana yardımcı olabilir.



