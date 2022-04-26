Bu yöntem ile dişil enerjnizi yükselterek çok daha mutlu olabilirsiniz

Dişil enerji ve eril enerji cinsiyet fark etmeksizin herkeste bulunmaktadır. Bu enerjilerin birbirlerinden çok yüksek veya düşük olması duygu durumlarını etkileyerek hayatta dengesizlik yaratmaktadır. Enerjiler duygularımıza, davranışlarımıza bağlı olarak değişmektedir. Bu sebeple dişil enerjinizi kolayca yükseltmeniz mümkündür. Dişil enerjinizi yükseltmek için kendi iç dünyanızı değiştirirken kişisel bakımınıza özen göstermeniz ve tuzlu su ile banyo yapmanız da çok etkili olacaktır.
Dişil enerjiyi yükseltmenin en önemli adımı, kendinle barışmak ve kendini tanımaya başlamak. Kişinin özsevgi ve özşefkati keşfetmesi, kendine, duygularına ve isteklerine öncelik vermesi, dişil enerjiyi yükselten en önemli noktalardan biri.
Dişil enerji, özgürlüğümüzü simgelediği için sezgilerimiz de ön plana çıkıyor. “İnsanlar ne düşünür?” demeden içimizden geldiği gibi hareket etmek, sezgilerimize güvenmek dişil enerjimizi yükseltir.
Dişil enerji yaratıcılıkla ilgilidir. Sanatla ilgilenmek, resim yapmak, bir şeyler yazmak veya okumak, yaratıcı yönünü açığa çıkaracak ve dişil enerjini yükseltecek.
Dişil enerji olumlamaları da içindeki dişil enerjiyi yükseltmek için faydalı olacaktır. İçindeki negatif enerjileri uzak tutmak, sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkaran, özsevgiye dayalı olumlamalara fırsat verebilirsin.
Dişil enerjide kendini engellememek, özgür, özgüvenli olmak ve fikirleri dile getirmek son derece önemli. Baskılardan kurtulup özgürce kendini ifade etmeye çalışmak, dişil enerjini yükseltmende yardımcı olacak.
Dişil enerji alıcı olmakla, eril enerji ise verici olmakla ilgilidir. Karşına çıkan fırsatları reddetmemek, yeniliklere açık olmak, kısacası alıcı olmak dişil enerjini yükseltecek.
Düzenli cilt bakımı yapmak, kendine özen göstermek, dişil enerjiyi en çok yükselten şeylerden biri. Kendini iyi ve güzel hissetmek için yapacağın tüm cilt bakımı adımları çok işe yarayacak. Özellikle bir serumla cilde masaj yapmak, düzenli cildi temizlemek ve nemlendirmek cilt kaliteni artırıp daha sağlıklı görünmeni sağlayacak, böylece kendini çok daha iyi hissedeceksin.
Müzik dinlemek, dans etmek çakraları harekete geçireceği için dengelenmeni ve enerji dolmanı sağlayacak. Ayrıca özgürce dans ettiğinde kendini harika hissedeceksin.
Dişil enerji su elementiyle ilgilidir ve sık sık duş almak dişil enerjiyi yükseltir. Son dönemde popüler olan dişil enerji için tuzlu su ile yıkanmak da işe yarayabilir. Duştan çıkmadan önce son adımda deniz tuzu karıştırdığın 1 litre suyu üzerine dökebilirsin. Tuzlu su, negatif enerjilerden arınmana yardımcı olabilir.
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