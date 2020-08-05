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Bu yöntemi kullandığınızda çamaşırlar kırışmayacak! Önlemek için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kırışık kıyafetler, ev işi yapan pek çok kişinin ortak sorunudur. Ütü yapmak için yeterli zamanınız bulunmadığında ya da ütülediğiniz halde geçmeyen inatçı kırışıklıklarla karşılaştığınızda imdadınıza bazı pratik çözümler yetişir. Bu pratik çözümleri uyguladığınızda hem ütü yaptığınız vakitten tasarruf edebilir hem de oldukça basit işlemlerle pürüzsüz kıyafetlerinize kavuşabilirsiniz.

Bu yöntemi kullandığınızda çamaşırlar kırışmayacak! Önlemek için...

Kırışıklıklardan kurtulduktan sonra kıyafetlerinizin daha temiz ve bakımlı göründüğünün farkına varacaksınız. Sizin için derlediğimiz pratik çözümler sayesinde son derece zahmetsiz ve basit yollarla çamaşırlarınızın kırışmasını önleyebilirsiniz. İşte kırışıklık sorununu ortadan kaldıracak ipuçları...

KURUTUCUNUZUN İÇERİSİNE BUZ KÜPLERİ EKLEYİN

Eğer kurutucu kullanıyorsanız bu yöntem oldukça işinize yarayacak. Yapmanız gereken tek şey, ıslak kıyafetlerinizi kurutucuya koymadan önce birkaç parça buz küpünü makinenin içine atmak. Kurutucu içerisinde eriyen buzların buharı kıyafetlerinizin kırışmamasına yardımcı olur. Siz de kurutucudan çıkan kıyafetlerinizi ütüleme işlemine gerek kalmadan rahatlıkla giyebilirsiniz. Dilerseniz kurutucuya buz küpleri eklemek yerine eşyalarınızın üzerine bir miktar su püskürterek de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

DUŞ BUHARINI KIYAFETLERİNİZE UYGULAYIN

Kırışık kıyafetlerinizi açmak için en etkili yollardan birisi, buhar kullanmak. Bu buharı en kolay şekilde banyonuzda uygulayabilirsiniz. Duşakabine ya da banyonuzun herhangi bir yerine asacağınız kıyafetleriniz, ortamda oluşacak buhar sayesinde açılır ve kırışıklardan kurtulur. Bu yöntemi uygularken kıyafetlerinizin ıslanmamasına dikkat etmeniz gerekir. Dilerseniz duş buharı yerine kaynar su buharını da kullanabilirsiniz.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİNİ KULLANIN

Saç kurutma makinesi ile kıyafetlerinizde oluşan kırışıklıkları yok edebilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit. Öncelikle kırışıklıklarından arındıracağınız giysinizin hafif nemli olması gerekiyor. Islak olmamasına dikkat edin. Kurutma işlemini uygulamadan önce kıyafetlerinizi gerdirebilirsiniz. Nemli giysinize doğru hafif ayarda saç kurutma makinenizi çalıştırın. Giysiniz kururken bir yandan da kırışıklıklarından kurtulacak. Bu işlemi uygularken kurutma makinesini giysilerinize fazla yaklaştırmamaya özen gösterin. Aksi halde kıyafetler hasar görebilir.

GİYSİLERİNİZİ PRESLEME YÖNTEMİYLE KATLAYIN YA DA RULO YAPIN

Aslında bir katlama işlemi olan bu yöntemi uygularken efor harcamanız gerekmez. Makineden çıkan kıyafetlerinizi katlayarak üst üste dizmelisiniz. Katladığınız kıyafetleri ağır bir nesnenin altında yaklaşık 1 saat bekletebilirsiniz. Birbirlerine baskı uygulayan kıyafetler bir yandan kururlarken bir yandan da düzleşecekler. Yine kıyafetlerinizi makineden çıkardıktan sonra rulo yapıp ağır bir nesnenin altında yaklaşık 1 saat kadar bekleterek kırışıklıkları önleyebilirsiniz.

KIRIŞIKLIK AÇICI SPREY KULLANIN

Temizlik ürünleri satan dükkanlardan ya da internetten temin edeceğiniz kırışıklık giderici spreyler sayesinde ütüye gerek kalmadan kıyafetlerinizi açabilirsiniz. Bu spreyleri kıyafetlerinize uygulayıp kurumaya bırakın. Tamamen kuruyan kıyafetlerinizi askıdan aldıktan sonra farkı kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bu işlemi kıyafetlerinize uygulamadan önce bir bez parçası üzerinde deneyerek rengin açıp açmadığına emin olun.

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