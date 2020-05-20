Bu yöntemle çamaşır makinesinde kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Durum iyice kötüye gitmeden önleminizi alırsanız çamaşır makinesinin bozulmasını da engellemiş olursunuz. Kimyasal kullanmadan, evinizde bulunan doğal malzemelerle çamaşır makinenizin içini ilk günkü gibi yeni gibi yapabilirsiniz. İşte çamaşır makinenizi temizlemeniz için birbirinden doğal yöntemler...

SU VE ELMA SİRKESİ

Bir evde çamaşır makinesi sık sık çalıştırılıyorsa belli bir zaman sonra iç kısımlarında yoğun şekilde kir birikir. Bunun yanı sıra kıyafetlerin dokularında yer alan tüyler birikerek çamaşır makinesinin kirlenmesine ve daha kısa sürede bozulmasına yol açabilir.

1 su bardağının yarısını suyla, diğer yarısını da elma sirkesi ile doldurun.

Karışımın içine mikrofiber bez batırıp çıkarın ve makinenin içini 5-10 dakika boyunca bu bezle, dairesel hareketlerle silin.

Makinenin içi iyice parlayana kadar silme işlemini sürdürün.

Bu yöntemi ayda sadece 1 kez uygulayabilirsiniz. Daha fazla uygularsanız çamaşır makinesinde aşınmalar meydana gelebilir, dikkat edin!

LİMON TUZU VE BEYAZ SİRKE

Kireç çözücü özelliğe sahip olan limon tuzu, beyaz sirkeyle birlikte gücüne güç katıyor. Bu yöntemi sık sık kullanmayın, ayda 1 ya da 2 kez kullanmanız yeterli olur. Fazla kullanımda çamaşır makinesine dönüşü olmayan zararlar verebilir.