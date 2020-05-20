Bu yöntemle çamaşır makinesinde kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Durum iyice kötüye gitmeden önleminizi alırsanız çamaşır makinesinin bozulmasını da engellemiş olursunuz. Kimyasal kullanmadan, evinizde bulunan doğal malzemelerle çamaşır makinenizin içini ilk günkü gibi yeni gibi yapabilirsiniz. İşte çamaşır makinenizi temizlemeniz için birbirinden doğal yöntemler...
Bir evde çamaşır makinesi sık sık çalıştırılıyorsa belli bir zaman sonra iç kısımlarında yoğun şekilde kir birikir. Bunun yanı sıra kıyafetlerin dokularında yer alan tüyler birikerek çamaşır makinesinin kirlenmesine ve daha kısa sürede bozulmasına yol açabilir.
1 su bardağının yarısını suyla, diğer yarısını da elma sirkesi ile doldurun.
Karışımın içine mikrofiber bez batırıp çıkarın ve makinenin içini 5-10 dakika boyunca bu bezle, dairesel hareketlerle silin.
Makinenin içi iyice parlayana kadar silme işlemini sürdürün.
Bu yöntemi ayda sadece 1 kez uygulayabilirsiniz. Daha fazla uygularsanız çamaşır makinesinde aşınmalar meydana gelebilir, dikkat edin!
Kireç çözücü özelliğe sahip olan limon tuzu, beyaz sirkeyle birlikte gücüne güç katıyor. Bu yöntemi sık sık kullanmayın, ayda 1 ya da 2 kez kullanmanız yeterli olur. Fazla kullanımda çamaşır makinesine dönüşü olmayan zararlar verebilir.
1 su bardağına 2 yemek kaşığı limon tuzu ve aldığı kadar beyaz sirke ekleyin.
Limon tuzunun biraz erimesini bekleyin. Birkaç dakika içerisinde erimeye başlayacak.
Oluşan karışımı çamaşır makinesinin deterjan bölmesine koyun.
Çamaşır makinesini boş bir şekilde sıcak programda çalıştırmaya başlayın.
1 saat kadar çalıştırdıktan sonra durdurun. Tertemiz bir çamaşır makinesi ile karşılaşacaksınız!
Karbonatın temizlikle alakalı marifetlerini bilmeyen yoktur. Karbonat, çamaşır makinenize hiçbir zarar vermeden köklü bir temizlik sağlar. Aynı zamanda çözücü özelliğe sahip olması, çamaşır makinesinin kireçlerini yok etme konusunda oldukça başarılıdır.
1 su bardağına bir paket karbonatı dökün.
Bardağı doldurana dek sirke ilave edin.
Sirkenin çeşidi fark etmez, evinizde bulunan sirkeyi kullanabilirsiniz fakat daha iyi bir sonuç almak istiyorsanız elma sirkesi kullanmanızı öneririz.
Bu karışımı makinenin içine dökün.
Dilerseniz karışımı makinenin deterjan bölmesine ekleyebilirsiniz, iki durumda da aynı sonucu alacaksınız.
Makineyi kısa ve sıcak programda çalıştırın.
1 saatlik bir program en uygun seçenektir. Uzun program makineyi yorabilir.
Bu karışımı ayda 1-2 kez uygulamanız yeterli olur. Kullanım sayısını artırırsanız makinede aşınmalar oluşabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum