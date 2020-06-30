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Bu yöntemler güneş yanıklarını hızlıca tedavi ediyor! Poşet çay, karbonat...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sonunda yaz geldi! Heyecanla beklediğiniz o tatile çıkıp kendinizi serin sulara bırakabilirsiniz. Sonuçta hepimiz tatil için çalışıyoruz, değil mi? Yılın yorgunluğunu üzerinizden atmak için şezlongunuza uzanın ve güneşin tadını çıkarmaya başlayın. Aman dikkat! Muhteşem bir bronzluğa sahip olmaya çalışırken güneşte fazla kalıp yanmayın!

Bu yöntemler güneş yanıklarını hızlıca tedavi ediyor! Poşet çay, karbonat...

Denizden esen tatlı meltem, tuzun tadı, havuzun neşesi derken güneşin altında içinizin geçmesi muhtemel. Kulağa hoş gibi gelse de uzun süre güneşe maruz kalmak ne yazık ki cildi olumsuz etkiler. Tatili eziyete çevirecek güneş yanıklarını kimse sevmez. Dokunduğunuzda acıyan, kıyafetlerin sürtmesi ile tahriş olan ağrılı güneş yanıklarını kolay ve doğal yöntemlerle tedavi edebilirsiniz. Cildinizi yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olacak "mutfak eczanesi" önerilerimize bir göz atmak isteyebilirsiniz:

1. YAZIN EN SEVİLENİ SOĞUK SU VE BUZ

İnflamasyon tedavisi için güneşten etkilenen alanı hızlıca soğutmak gerekir. Ani bir kararla kendinizi deniz veya havuza atmayın! Havuz suyundaki klor ve denizin tuzu cildinizi tahriş edecektir.
Soğuk su ile duş alın.

Yanığın yoğun olduğu bölgelere buz kompres uygulayın. Buzu doğrudan uygulamak yerine temiz bir havluya sararak uygulamanız gerektiğini önemle belirtelim. En az 2 litre su içmeye çalışın.

2. DOĞAL BANYO TERAPİLERİ İLE CİLDİNİZİ YATIŞTIRIN

Güneş yanığından kaynaklanan tahriş ve kızarıklıkları hafifletmek için banyo küvetini mümkünse soğuk su ile doldurun. İçine iki su bardağı karbonat ekleyerek 15-20 dakika bu çözeltide dinlenin.
Kaşıntılı güneş yanıklarının ilacı yulaf ezmesi! Bir su bardağı yulaf ezmesi ile hazırlayacağınız banyo ile kaşıntıyı hafifletebilirsiniz. Banyodan çıktıktan sonra vücudunuzu ovmadan, havluyla kompres yaparak kurulamayı tavsiye ederiz.

3. CİLDİNİZİ FERAHLATARAK SAKİNLEŞTİRİN

En etkili bitki çaylarından biri olan papatya çayını cildinizi yatıştırmak için kullanabilirsiniz. Her zamanki gibi demlediğiniz papatya çayı soğuduktan sonra, temiz bir havluyu batırarak yanık bölgelere kompres yapabilirsiniz. Polen alerjiniz varsa sakin denemeyin!

Siyah çayda bolca bulunan tanen, cildin pH dengesini düzenlerken ısıyı düşürmeye de destek olur. Soğumuş çaya batırılmış bir havluyu yanık bölgeye sarabilirsiniz. Mutlaka taze demlenmiş çay kullanmaya özen gösterin!

Yanık göz kapakları içinse demlik poşetleri tercih edebilirsiniz, tabii taze demlenmiş ve soğutulmuş olması kaydı ile. Ferahlık hissini arttırmak için demleme esnasında bir iki adet taze nane yaprağı da ekleyebilirsiniz.

4. AĞRILARI AZALTIN

Güneş yanıklarında ağrıyı kesmek için süt ve yoğurt ilk akla gelenler arasındadır. Soğuk olmayan oda ısında süte batırılmış havlu ile yapılan kompresler acıyı hafifletir. Tıpkı süt gibi yanık bölgeye yoğurt sürmek de ciltte ince bir protein tabakası oluşturarak ağrıyı hafifletir.

Doğal antioksidan salatalığın aynı zamanda ağrı kesici olduğunu biliyor muydunuz? İyice soğuttuğunuz salatalıkları tercihen blender yardımıyla ezip macun kıvamına getirin. Yüz dahil vücudun her bölgesine uygulayın.

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