Bu yöntemler güneş yanıklarını hızlıca tedavi ediyor! Poşet çay, karbonat...

Denizden esen tatlı meltem, tuzun tadı, havuzun neşesi derken güneşin altında içinizin geçmesi muhtemel. Kulağa hoş gibi gelse de uzun süre güneşe maruz kalmak ne yazık ki cildi olumsuz etkiler. Tatili eziyete çevirecek güneş yanıklarını kimse sevmez. Dokunduğunuzda acıyan, kıyafetlerin sürtmesi ile tahriş olan ağrılı güneş yanıklarını kolay ve doğal yöntemlerle tedavi edebilirsiniz. Cildinizi yatıştırmaya ve iyileştirmeye yardımcı olacak "mutfak eczanesi" önerilerimize bir göz atmak isteyebilirsiniz:

1. YAZIN EN SEVİLENİ SOĞUK SU VE BUZ

İnflamasyon tedavisi için güneşten etkilenen alanı hızlıca soğutmak gerekir. Ani bir kararla kendinizi deniz veya havuza atmayın! Havuz suyundaki klor ve denizin tuzu cildinizi tahriş edecektir.

Soğuk su ile duş alın.

Yanığın yoğun olduğu bölgelere buz kompres uygulayın. Buzu doğrudan uygulamak yerine temiz bir havluya sararak uygulamanız gerektiğini önemle belirtelim. En az 2 litre su içmeye çalışın.

2. DOĞAL BANYO TERAPİLERİ İLE CİLDİNİZİ YATIŞTIRIN

Güneş yanığından kaynaklanan tahriş ve kızarıklıkları hafifletmek için banyo küvetini mümkünse soğuk su ile doldurun. İçine iki su bardağı karbonat ekleyerek 15-20 dakika bu çözeltide dinlenin.

Kaşıntılı güneş yanıklarının ilacı yulaf ezmesi! Bir su bardağı yulaf ezmesi ile hazırlayacağınız banyo ile kaşıntıyı hafifletebilirsiniz. Banyodan çıktıktan sonra vücudunuzu ovmadan, havluyla kompres yaparak kurulamayı tavsiye ederiz.