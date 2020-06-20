Bu yöntemler ile demlikleriniz ilk günkü gibi olacak! Elma kabuklarını...

DEMLİKLER NASIL İLK GÜNKÜ HALİNE DÖNER? Demlikler koyulaşan çayın uzun süren saatler boyunca aynı kap içerisinde kalmasından dolayı kararır. Çay yaparken kullanılan suyun kireç miktarının yüksek olması da demlikte kireç tortularının oluşmasına neden olabilir. Yüksek ateşe maruz kalan demliklerin hem içi hem de dışı yanabilir. Merak etmeyin. Bütün bu problemlerden evinizde bulunan doğal malzemelerle anında kurtulabilirsiniz.

Misafir geldiğinde, hararet bastığında ya da tiryakilerinin baş ağrısı tuttuğunda hızır gibi yetişen siyah çay en güzel haline, ocakta kaynayan çaydanlıkta yavaş yavaş demlenmesiyle ulaşır. Bu nedenle teknolojinin gelişmesiyle beraber piyasaya sürülen çay makinelerinin pabucunu dama attığı emektar demlikler , hem sağlık hem de lezzet açısından hala bir numara. Tabii çay demlerken olumsuz durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Çaydanlıkların yanması, kireç tutması ya da kararması bu sorunlardan yalnızca birkaçı… Eğer çok sevdiğiniz çaydanlıkta bu görüntülerle karşılaştıysanız, endişelenmeyin. Çünkü sizlerle çaydanlık temizlemenin püf noktalarını paylaşacağız. Artık demlikleri eski ışıltılı günlerine döndürmek artık çok kolay!

DEMLİĞİN İÇ YÜZEYİNİ PARLATMAK



Yanmaya bağlı olarak kararan demliğin iç kısmını temizlemek için karbonat, tuz ve sirke karışımından yardım alabilirsiniz.

l Yarım litre suya; 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı tuz ve yarım su bardağı sirke ekleyerek kaynamaya bırakın.

l Karışım soğuduktan sonra ise temiz bir bez ya da sünger yardımıyla çaydanlığın için ovalayarak parlatabilirsiniz.

YANMAYA BAĞLI OLARAK KARARAN DEMLİĞİN DIŞINI TEMİZLEMEK



Demliğin dış kısmını temizlemek için yardımınıza sirke ve tuz koşuyor.

l 1 su bardağı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu iyice karıştırın.

l Çaydanlığın dış yüzeyini sirke ve tuz karışımıyla silerek parlatabilirsiniz.

l Bu işlemi haftada bir kez yaparak çaydanlığın her an ilk günkü gibi parlak olmasını sağlayabilirsiniz.

DEMLİĞİN İÇİNDE OLUŞAN KİRECİ TEMİZLEMEK



l Demlikte oluşan kireci temizlemek için, 1 bardak suya ve 1 yemek kaşığı limon tuzu ekleyin.

l Bu karışımı 15 dakika boyunca kaynatın.

l Limon tuzunun asidik yapısı çaydanlığa yapışan kireç tabakasından ve sarı lekelerden kurtulmanıza yardımcı olur.

l Çaydanlıkta oluşa kireçten kurtulmanın bir diğer yoluysa beyaz sirke. Çaydanlığa su ve beyaz sirke koyun. 10-15 dakika boyunca bekletin ve sonrasında durulayın.

DEMLİĞİ PARLATMAK



Demliği parlatmak için elma kabuklarını kullanabilirsiniz.

l Elmanın kabuklarını soyun ve çaydanlığın içine yerleştirin.

l Ardından üzerini geçmeyecek kadar su ilave edin.

l Ocakta kaynatın ve soğuduktan sonra bir sünger yardımıyla ovalayın.



