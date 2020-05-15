Bu yöntemler ile küvetteki bütün sararmalar gidiyor! Işıl ışıl oluyor! Karbonat ve sirke...

Evde fazlası ile vakit geçirdiğimiz şu dönemde temizlik işleriyle daha sıkı fıkı olmaya başladık. Hal böyle olunca da her gün temizlik yapar olduk. Banyo temizliği de bu rutinin içerisinde yer alıyor. Banyonun en keyifli köşesi olan küvetlerin temizliği de mühim bir konu. Peki tüm detaylarıyla küvet nasıl temizlenir, küvet temizliği en doğru şekilde nasıl yapılır? Hangi temizlik malzemelerini kullanmak gerekir? İşte birbirinden pratik yöntemlerle küvet temizliğine dair tüm ayrıntılar...

1. KARBONAT İLE KÜVET TEMİZLİĞİ

Karbonatın dahil olmadığı bir temizlik düşünemiyoruz! Küvetleri yeni gibi yapan karbonatı temizlik yaparken nasıl kullanabiliriz?

Yapmanız gereken ilk işlem küvetinizi sıcak suyla yıkamak.

Bu şekilde küvette yer alan bütün kirler kabarıp ortaya çıkacak.

Bir bulaşık süngerine bol bol karbonat dökün.

Küvetin her tarafını ovarak bu süngerle güzelce temizleyin.

Bulaşık süngerinin sert kısmını sakın kullanmayın, küveti çizebilir.

2. SİRKE İLE KÜVET TEMİZLİĞİ

Karbonatla küvet temizliği yapılır da sirke bir köşede eli kolu bağlı durur mu? Durmaz!