Bu yöntemler ile küvetteki bütün sararmalar gidiyor! Işıl ışıl oluyor! Karbonat ve sirke...

Evde fazlası ile vakit geçirdiğimiz şu dönemde temizlik işleriyle daha sıkı fıkı olmaya başladık. Hal böyle olunca da her gün temizlik yapar olduk. Banyo temizliği de bu rutinin içerisinde yer alıyor. Banyonun en keyifli köşesi olan küvetlerin temizliği de mühim bir konu. Peki tüm detaylarıyla küvet nasıl temizlenir, küvet temizliği en doğru şekilde nasıl yapılır? Hangi temizlik malzemelerini kullanmak gerekir? İşte birbirinden pratik yöntemlerle küvet temizliğine dair tüm ayrıntılar...
Karbonatın dahil olmadığı bir temizlik düşünemiyoruz! Küvetleri yeni gibi yapan karbonatı temizlik yaparken nasıl kullanabiliriz?
Yapmanız gereken ilk işlem küvetinizi sıcak suyla yıkamak.
Bu şekilde küvette yer alan bütün kirler kabarıp ortaya çıkacak.
Bir bulaşık süngerine bol bol karbonat dökün.
Küvetin her tarafını ovarak bu süngerle güzelce temizleyin.
Bulaşık süngerinin sert kısmını sakın kullanmayın, küveti çizebilir.
Karbonatla küvet temizliği yapılır da sirke bir köşede eli kolu bağlı durur mu? Durmaz!
Bir miktar sirkeyi bulaşık süngerine dökün.
Küvetinizi ovalayarak dairesel hareketlerle silmeye başlayın.
Bu uygulamayı sık sık yapmayın. Yüzeyler zarar görebilir. 2 haftada bir yapmanız yeterli olur.
Küvette kimi zaman küf oluşumu görülebilir. Merak etmeyin bunun da pratik bir çözümü var!
Kullanılmayan bir diş fırçası ile küflü alanları yavaş hareketlerle fırçalamaya başlayın.
Sonrasında ılık suyla durulama işlemi yapın.
Küfler bu yöntemle geçmezse mikrofiber bezi çamaşır suyuna batırıp çıkarın ve bu bezi küflü alana yerleştirip 1 gün bekletin.
1 günün sonunda deterjan ve sıcak suyla küflü alanı ovmaya başlayın.
Durulama işlemi yapmayı unutmayın!
Küvetlerin neredeyse hepsi porselen yapıda üretilir. Neyse ki porselen yapıdaki eşyaları temizlemek oldukça kolaydır.
Eğer sizin evinizdeki küvet de porselense mutlaka sıvı bir temizleyici kullanın.
Küvete dökülen saçları her zaman toplayın. Tıkanma sorununu bu şekilde tamamen ortadan kaldırırsınız. Biriken saçlar tıkanma sorununda büyük rol oynar.
Küveti sık sık temizlemeye özen gösterin. Aksi halde küflenme problemi meydana gelebilir.
Küvet sararmışsa bu durumu ortadan kaldırmak için küveti tuz ile ovarak silin. Sonrasında durulayın.
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