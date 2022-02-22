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Bu yöntemler sayesinde kabarmayan saçlarınızı kabartmanız mümkün

22.02.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı saç tipleri kabartılmaya ihtiyaç duyar. Dışarıdan bir destek verilmediğinde sönük ve hacimsiz görünen saçlara bazı müdahalelerde bulunmak şart. Saçın kendi yapısından, yağlı olmasından, inceliğinden ve bazen de kullanılan şampuandan veya diğer saç bakım ürünlerinden kaynaklanan bu sorunu çözmek ise çok basit. Gelin kabarmayan saçlarınızı kabartma yöntemlerine birlikte bakalım…

Bu yöntemler sayesinde kabarmayan saçlarınızı kabartmanız mümkün

Saçlarınız ne kadar uğraşsanız da sönük mü kalıyor? Üzülmeyin, bir türlü kabarmayan saçlarınızı kabartmanız mümkün. Birçok dış etkenden kaynaklanabilecek bu sorun için birçok çözüm yolu var. Saçlarınız ince, yağlı ya da sönük bir yapıya sahip ise bazı saç hilelerine başvurmanız gerekebilir. İşte saçlarınızı kabartma yöntemleri ile karşınızdayız!

DOĞRU YIKAMA HAYAT KURTARIR

Dolgun saçlara sahip olmanın ilk adımı doğru yıkama. Saçlarınızı yıkadığınız şampuandan saçınızı durulama sürenize kadar dikkat etmelisiniz. Daha dolgun saçlara sahip olmak ve sönük görüntüden kurtulup kabarık saçlara kavuşmak istiyorsanız öncelikle saçlarınızı fazla yağdan arındırmalısınız. Ayrıca piyasadaki dolgunlaştırma etkili şampuanları tercih etmenizde fayda var. Saçınızı saç tipinize uygun şampuanla yıkadıktan sonra iyice durulamalı ve şampuanın ve kirin saçınızdan tamamen aktığına emin olmalısınız.

KURU ŞAMPUAN MUCİZESİ

Saçlar için özellikle kadınların en çok başvurduğu hile şüphesiz kuru şampuan kullanmak. Dışarı çıkacaksınız ve duş almaya vaktiniz yoksa imdadınıza kuru şampuan yetişecek. Saçlarınız yağlanmış ve günü idare edemeyeceğiniz kadar sönük durumda ise endişelenmeyin. Saç tipinize uygun kuru şampuanı saçınıza yetecek kadar uygulayın. Daha iyi sonuç almak için ince dişli tarakla saçınızı tarayıp kabartın ve işte güne hazırsınız.

TAM TERSİ SIRALAMA

İnce telli saçlara sahipseniz saç kremini farklı şekilde kullanmayı deneyin. Saç kreminin ağırlaştırıcı etkisiyle zaten ince olan saçlar daha da sönük hale geliyor. Bunun önüne geçmek için saçlarınıza şampuandan önce saç kremi uygulayın. Saçınızın açılmasını sağladıktan sonra şampuanı uygulayın. Böylece kremden kaynaklanan sönükleşme sorununun önüne geçmiş olursunuz.

KESİMİN ÖNEMİ

İnce telli ve sönük saçların dikkat etmesi gereken en önemli konu ise saç kesimi. Saçınızı ne kadar düz kestirirseniz bu durum saçlarınızı o kadar kabarıklıktan uzaklaştırır. Ancak saçlarınızı katlı kestirirseniz o katlar saçınıza hacim katacak ve istediğiniz dolgun ve kabarık saçlara kavuşacaksınız. Ayrıca saçlarınıza fön çektirirken hareketli fönü tercih etmek sizin için daha doğru bir seçim olur.

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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