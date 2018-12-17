Bu yöntemler sayesinde temizlik yapmaktan zevk alacaksınız!

FAYANS ARALARI NASIL BEYAZLATILIR?
İhtiyacınız olan şeyler sirke ve karbonat. İki malzemeyi de kalın bir macun haline dek karıştırın. Yüzeye uygulayın ve fayans aralarını bir diş fırçasıyla fırçalayın. Yüzeyi su ile durulayın.
YATAKTAKİ TER LEKELERİNDEN NASIL KURTULURSUNUZ?
250 ml ılık su ile 1/2 yemek kaşığı toz deterjanI karıştırın. Karışımı bir sprey şişesine ekleyin ve yatak üzerine püskürtün. Birkaç dakika fırçalayın ve en iyi rüyalara sahip olmaya hazırlanın.
ÜTÜ DEMİRİ NASIL TEMİZLENİR?
Karbonat ve ılık suyu bir macun haline gelene kadar karıştırın, karışımı ütü demirine uygulayın. Bir saat bekleyin ve silin. En sonunda beyaz bir sirke uygulayın ve sonucun tadını çıkarın.
KESME TAHTASINDAN KOKU NASIL GİDERİLİR?
Mutfakta en çok kullanılan ürünlerden biri olan kesme tahtasını temizlemek için limon, tuz veya karbonata ihtiyacınız olacak. Limonu kesin ve kestiğiniz tarafı kesme tahtasına uygulayın. Daha etkili sonuç için tuz veya karbonat da uygulayabilirsiniz.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KOKUDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?
Boş tambur içine karbonatı ekleyip en sıcak ayarda makineyi çalıştırın. Sonraki adımda ise 0,5 litre sirke ekleyin ve tekrar çalıştırın.
MİKRODALGA FIRINI TEMİZLEMEK İÇİN
Bir bulaşık süngerini sirkeyle ıslatın ve mikrodalga fırının içine koyun fırını 30 saniye çalıştırın. Bir bezle yağ ve lekeleri silin.
ÇOK AMAÇLI TEMİZLİK KARIŞIMI
Bu karışımla paslanmaz çelik ve ahşap mobilyalarınızı temizleyebilirsiniz. Bunun için limon suyu, zeytinyağı ve beyaz sirkeyi püskürtmeli bir şişeye koyun ve evnizi birkaç dakika içinde temizleyin.
MUTFAK DOLAPLARINDAKİ YAĞ VE LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN
Donmuş yağı çıkarmak çok zor olabilir ama neyse ki basit bir çözümü var. Tek yapmanız gerekn su ısıtıcınızı çalıştırmak ve kapağını açmaktır. Buhar sayesinde yağlar eriyecek ve bir süngerle temizleyebileceksiniz. Ancak bu işlemi sadece yeterli zamanınız olmadığı durumlarda gerçekleştirin aksi halde yüzeyleriniz yoğun nem nedeniyle zarar görebilir.
AHŞAPLARDAKİ LEKELERDEN KURTULMAK İÇİN
Ahşay yüzeyler sıcak yemekler, sıcak bardaklar nedeniyle zamanla zarar görebiliyor. Bundan kurtulmak için ütü ve havluya ihtiyacınız var. Lekenin olduğu yere havluyu koyun. Ütünüzü sıcak ve yüksek buhara ayarlayın. Buhar düğmesine basın su lekesi kaybolana dek ütülemeye devam edin.
MİKROFİBER KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?
Mikrofiber kanepenizi yeni bir hayata geçirecek ucuz ve basit bir yöntem. Neye ihtiyacınız olacak: Beyaz sünger, kıl fırça, sürtme alkol ve sprey şişesi. Sürtünme alkolünü sprey şişesine dökün, lekeli alana püskürtün ve fırçayla fırçalayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum