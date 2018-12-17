Bu yöntemler sayesinde temizlik yapmaktan zevk alacaksınız!

FAYANS ARALARI NASIL BEYAZLATILIR?

İhtiyacınız olan şeyler sirke ve karbonat. İki malzemeyi de kalın bir macun haline dek karıştırın. Yüzeye uygulayın ve fayans aralarını bir diş fırçasıyla fırçalayın. Yüzeyi su ile durulayın.

YATAKTAKİ TER LEKELERİNDEN NASIL KURTULURSUNUZ?

250 ml ılık su ile 1/2 yemek kaşığı toz deterjanI karıştırın. Karışımı bir sprey şişesine ekleyin ve yatak üzerine püskürtün. Birkaç dakika fırçalayın ve en iyi rüyalara sahip olmaya hazırlanın.

ÜTÜ DEMİRİ NASIL TEMİZLENİR?

Karbonat ve ılık suyu bir macun haline gelene kadar karıştırın, karışımı ütü demirine uygulayın. Bir saat bekleyin ve silin. En sonunda beyaz bir sirke uygulayın ve sonucun tadını çıkarın.

KESME TAHTASINDAN KOKU NASIL GİDERİLİR?

Mutfakta en çok kullanılan ürünlerden biri olan kesme tahtasını temizlemek için limon, tuz veya karbonata ihtiyacınız olacak. Limonu kesin ve kestiğiniz tarafı kesme tahtasına uygulayın. Daha etkili sonuç için tuz veya karbonat da uygulayabilirsiniz.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEKİ KOKUDAN KURTULMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?