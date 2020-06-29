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Bu yöntemler uçuğu hızlıca geçiriyor! Sirke, buz, sarımsak...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Uçuk hem görsel olarak insanı rahatsız eden hem de fiziksel olarak bedeni olumsuz etkileyen bir cilt problemi. Kimi zaman kendi kendine hızlıca geçen kimi zaman da günlerce ağrı yapan uçuk uzun süre tedavi edilmezse ciddi problemlere de sebep olabiliyor. Bu nedenle uçuğun çıkacağını hissettiğiniz ilk andan itibaren önlem almaya ve tedavi uygulamaya başlamanız gerekiyor.

Bu yöntemler uçuğu hızlıca geçiriyor! Sirke, buz, sarımsak...

Uçuk, Herpes Simplex isimli bir virüsün sebep olduğu bir cilt problemi. Aslında bu virüs herkese bir şekilde bulaşıyor. Vücut direncinin düştüğü zamanlarda da kendini belli etmeye başlıyor. Çoğunlukla dudak bölgesinde çıkan uçuk zaman zaman vücudun farklı yerlerinde de oluşabiliyor. Nerede olursa olsun çok zaman geçmeden uçuğa müdahale etmek şart. Bu aşamada doktor tavsiyesiyle ilaç kullanabilirsiniz. Ya da birazdan bahsedeceğimiz yöntemleri evde uygulayarak uçuk sorununa doğal bir çözüm getirebilirsiniz.

HEM FERAHLATIR HEM İYİLEŞTİRİR: BUZ

Uçuk bölgede ağrı da yapıyor. Aynı zamanda dudaklarda ve başta ateşe de sebep olabiliyor. İşte bu aşamada buz kullanarak uçuğun yarattığı rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz.

  • 2-3 küp buzu temiz bir bezin içerisine koyun.
  • Daha sonra uçuğun olduğu bölgeye buz kompresi yapın.
  • 10 dakika tutup 10 dakika dinlendirerek devam edebilirsiniz.
  • Gün içerisinde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz.

EN DOĞAL ANTİBİYOTİK: SARIMSAK

Uçuk tedavisinde en çok kullanılan ürünlerden biri de sarımsak.

  • Sarımsağı ezin ve temiz bir pamuklu çubuk yardımıyla ya da parmağınızla uçuk bölgesine sürün.
  • Bir diş sarımsağı ortadan ikiye keserek de uçuk üzerine uygulayabilirsiniz.
  • Bu aşamada biraz yanma hissedebilirsiniz.
  • 10-15 dakika bekledikten sonra uçuklu bölgeyi yıkayarak temizleyebilirsiniz.

TABİİ Kİ SİRKE DE UÇUĞA İYİ GELİYOR!

Sirke adete bir mucize. Temizlikte çığır açan sirkeyi uçuk tedavisinde de kullanabilirsiniz. Tabii kullanacağınız sirkenin doğal olması gerekiyor.

  • Temiz bir pamuğu sirkeye batırın.
  • Daha sonra uçuğun üzerine sürün.
  • Sirke uygulamasını uçuk tamamen geçene kadar günde 2 defa yapın.
  • Sirkeyi biraz balla karıştırarak da kullanabilirsiniz. Elde edeceğiniz macunu uçuğun üzerini tamamen kapatacak şekilde sürün ve yarım saat bekledikten sonra ılık su ile durulayarak temizleyin.

VAZELİN DE OLDUKÇA ETKİLİ

Uçuktan kurtulmak için vazelin de kullanabilirsiniz. Tabii yine ev yapımı ve doğal bir ürün olmasına dikkat etmelisiniz.

  • Temiz bir pamuk ya da kulak çubuğu ile vazelini uçuğun üzerine sürün.
  • Yıkamanıza veya silmenize gerek yok. Cildiniz vazelini emer.
  • Nemlendirici etkisi bölgeyi yumuşatarak uçuğun iyileşmesine yardımcı olur.

EN ETKİLİSİ: ALOE VERA JELİ

Taze aloe vera jeli uçuğu tedavi etmek için de kullanılıyor.

  • Temiz elinize biraz aloe vera jeli alın ve uçuğun üzerine sürün. Yaranın tamamen jelle kaplandığından emin olun.
  • Bu uygulamayı uçuk geçene kadar her gün tekrarlayın. Faydasını kısa zamanda göreceksiniz.
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