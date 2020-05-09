Bu yöntemleri denediğinizde sonuca inanamayacaksınız! Kararan çelikler için..

Bilindiği üzere birçok hazır temizlik ürünüyle çelik eşyaları parlatmak mümkün. Ancak bu kimyasal malzemeler insan sağlığı ve ürün kalitesi için son derece tehlikeli olabilir. Bunun için doğal yöntemlerle kararan çelikleri parlatmak isteyen kadınlar alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Merak etmeyin! Sizler için hazırladığımız tariflerle çelik ürünlerinize zarar vermeden ışıl ışıl parlamalarını sağlayabilirsiniz.
KARARAN ÇELİKLERİ PARLATMANIN KOLAY YOLLARI
Evdeki koşuşturmanın içinde aceleyle yemek yapmaya çalışıyorsanız, ocaktaki yemeği unutmuş olmanız çok normal. Dibi tutan yemekler çelik tencere ve tavaların kararmasına neden olur. Eski ve kirli bir görüntü oluşturan bu durum canınızı sıkmasın. Çünkü evdeki malzemelerden yapılabilecek ve kolaylıkla uygulanabilecek basit ve doğal yollarla çelikleri ilk günkü haline getirebilirsiniz!
1. TUZ VE SİRKE KARIŞIMI
Malzemeler:
Bir yemek kaşığı kadar tuz
Bir çay bardağı sirke
Bulaşık süngeri
Uygulama:
Parlatmak istediğiniz çelik eşyanın içine karışımı koyun.
10-15 dakika kadar bekletin.
Bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.
Bol su ile eşyayı durulayın.
2. SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI
Malzemeler:
Bir çay kaşığı sirke
Bir tatlı kaşığı kadar karbonat
Uygulama:
Malzemeleri bir kap içine alarak güzelce karıştırın.
Elde edilen karışımı kararmış olan çelik eşyanın içine dökün.
Bir miktar su ekleyerek kaynatın.
Kaynayan suyu 10 dakika kadar bekletin.
Çelik eşyanızı bol su ile durulayın.
3. LİMON KABUKLARI
Malzemeler:
Limon kabukları
Uygulama:
Limon kabuğuyla parlatmak istediğiniz çelik ürünlerin dış yüzeyini ovalayın.
Ardından bol su ile durulayın.
4. SU VE LİMON TUZU KARIŞIMI
Malzemeler:
Bir yemek kaşığı kadar limon tuzu
Bulaşık süngeri
Uygulama:
Kararan çelik eşyanızın içine belirtilen miktarda limon tuzu koyun.
Üzerine göz kararı su ekleyerek kaynatın.
Kaynamış suyu 10-15 dakika kadar bekletin.
Bulaşık süngeri ile çelik eşyanızı güzelce ovalayın.
Bol su ile durulayın.
5. ELMA KABUĞU
Malzemeler:
Bulaşık deterjanı
Elma kabuğu
Uygulama:
Kararan çelik eşyanızı bulaşık deterjanıyla yıkayın ve durulayın.
Çelik eşyanızın içine su doldurarak içine elma kabuklarını atın.
Suyu kaynatın.
Kaynadıktan sonra 10-15 dakika kadar daha bekleyin.
Sonrasında eşyayı güzelce durulayın.
6. ELMA SİRKESİ
Malzemeler:
Bir yemek kaşığı elma sirkesi
Deterjan
Uygulama:
Çelik eşyalarınızı bulaşık makinesinde yıkarken deterjan bölümüne belirtilen miktar kadar elma sirkesi ilave edin.
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