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Bu yöntemleri denediğinizde sonuca inanamayacaksınız! Kararan çelikler için..

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günlük yaşamda kadınların en çok kullandığı mutfak eşyaları çelik tencere ve tavalardır. Çelik ürünler her ne kadar kaliteli olsa da kullandıkça matlaşarak kararmaya başlar. Hoş olmayan bu görüntüyü engellemek için pek çok kadın farklı yollar arar. Siz de mutfaktaki çelik eşyalarınızın ayna gibi parlamasını istiyorsanız sizler için hazırladığımız bu yazıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Bu yöntemleri denediğinizde sonuca inanamayacaksınız! Kararan çelikler için..

Bilindiği üzere birçok hazır temizlik ürünüyle çelik eşyaları parlatmak mümkün. Ancak bu kimyasal malzemeler insan sağlığı ve ürün kalitesi için son derece tehlikeli olabilir. Bunun için doğal yöntemlerle kararan çelikleri parlatmak isteyen kadınlar alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Merak etmeyin! Sizler için hazırladığımız tariflerle çelik ürünlerinize zarar vermeden ışıl ışıl parlamalarını sağlayabilirsiniz.

KARARAN ÇELİKLERİ PARLATMANIN KOLAY YOLLARI

Evdeki koşuşturmanın içinde aceleyle yemek yapmaya çalışıyorsanız, ocaktaki yemeği unutmuş olmanız çok normal. Dibi tutan yemekler çelik tencere ve tavaların kararmasına neden olur. Eski ve kirli bir görüntü oluşturan bu durum canınızı sıkmasın. Çünkü evdeki malzemelerden yapılabilecek ve kolaylıkla uygulanabilecek basit ve doğal yollarla çelikleri ilk günkü haline getirebilirsiniz!

1. TUZ VE SİRKE KARIŞIMI

Görsel 1

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı kadar tuz
Bir çay bardağı sirke
Bulaşık süngeri

Uygulama:

Parlatmak istediğiniz çelik eşyanın içine karışımı koyun.
10-15 dakika kadar bekletin.
Bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.
Bol su ile eşyayı durulayın.

2. SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI

Görsel 2

Malzemeler:

Bir çay kaşığı sirke
Bir tatlı kaşığı kadar karbonat

Uygulama:

Malzemeleri bir kap içine alarak güzelce karıştırın.
Elde edilen karışımı kararmış olan çelik eşyanın içine dökün.
Bir miktar su ekleyerek kaynatın.
Kaynayan suyu 10 dakika kadar bekletin.
Çelik eşyanızı bol su ile durulayın.

3. LİMON KABUKLARI

Görsel 3

Malzemeler:

Limon kabukları

Uygulama:

Limon kabuğuyla parlatmak istediğiniz çelik ürünlerin dış yüzeyini ovalayın.
Ardından bol su ile durulayın.

4. SU VE LİMON TUZU KARIŞIMI

Görsel 4

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı kadar limon tuzu
Bulaşık süngeri

Uygulama:

Kararan çelik eşyanızın içine belirtilen miktarda limon tuzu koyun.
Üzerine göz kararı su ekleyerek kaynatın.
Kaynamış suyu 10-15 dakika kadar bekletin.
Bulaşık süngeri ile çelik eşyanızı güzelce ovalayın.
Bol su ile durulayın.

5. ELMA KABUĞU

Görsel 5

Malzemeler:

Bulaşık deterjanı
Elma kabuğu

Uygulama:

Kararan çelik eşyanızı bulaşık deterjanıyla yıkayın ve durulayın.
Çelik eşyanızın içine su doldurarak içine elma kabuklarını atın.
Suyu kaynatın.
Kaynadıktan sonra 10-15 dakika kadar daha bekleyin.
Sonrasında eşyayı güzelce durulayın.

6. ELMA SİRKESİ

Görsel 6

Malzemeler:

Bir yemek kaşığı elma sirkesi
Deterjan

Uygulama:

Çelik eşyalarınızı bulaşık makinesinde yıkarken deterjan bölümüne belirtilen miktar kadar elma sirkesi ilave edin.

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