Bu yöntemleri denediğinizde sonuca inanamayacaksınız! Kararan çelikler için..

Bilindiği üzere birçok hazır temizlik ürünüyle çelik eşyaları parlatmak mümkün. Ancak bu kimyasal malzemeler insan sağlığı ve ürün kalitesi için son derece tehlikeli olabilir. Bunun için doğal yöntemlerle kararan çelikleri parlatmak isteyen kadınlar alternatif çözümler bulmaya çalışıyor. Merak etmeyin! Sizler için hazırladığımız tariflerle çelik ürünlerinize zarar vermeden ışıl ışıl parlamalarını sağlayabilirsiniz.

KARARAN ÇELİKLERİ PARLATMANIN KOLAY YOLLARI



Evdeki koşuşturmanın içinde aceleyle yemek yapmaya çalışıyorsanız, ocaktaki yemeği unutmuş olmanız çok normal. Dibi tutan yemekler çelik tencere ve tavaların kararmasına neden olur. Eski ve kirli bir görüntü oluşturan bu durum canınızı sıkmasın. Çünkü evdeki malzemelerden yapılabilecek ve kolaylıkla uygulanabilecek basit ve doğal yollarla çelikleri ilk günkü haline getirebilirsiniz!

1. TUZ VE SİRKE KARIŞIMI



Malzemeler:

Bir yemek kaşığı kadar tuz

Bir çay bardağı sirke

Bulaşık süngeri

Uygulama:

Parlatmak istediğiniz çelik eşyanın içine karışımı koyun.

10-15 dakika kadar bekletin.

Bulaşık süngeri ile iyice ovalayın.

Bol su ile eşyayı durulayın.