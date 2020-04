Bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Ocak temizliğinin püf noktaları

Mutfağın en yoğun kısmının ocaklar olduğu konusunda şüphe yok. Birbirinden lezzetli yemeklerin pişirildiği ocakların temizlenmesi de hassasiyet gerektiren bir konu. Günümüzde seramik, inox ve cam olmak üzere çok sayıda ocak çeşidi bulunuyor. Her birinin farklı malzemeler ile temizlenmesi gerekiyor. Her gün aksatmadan yapılan ocak temizliğinde sizin için hazırladığımız önerilere mutlaka göz atmalısınız.

BEBEK YAĞIYLA İNOX OCAKLARI PARLATIN



Pek çok evin mutfağında hanımların gözdesi inox ocaklar yer alıyor. Görünümü güzel olsa da temizliği özen isteyen inox

ocaklar için sıradışı fikirlerimiz var. Kesinlikle renk açan deterjanların yüzeyine temas etmemesi gereken inox ocaklarda kadınların her an elinin altında olan sirke ve çamaşır suyu da ne yazık ki kullanılmamalı. Eğer her yemek pişirmeden sonra bebek yağıyla ocağın yüzeyini temizlerseniz yıllarca ilk günkü gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. İnox ocağınızı temizlemeden önce nemli bir bezle tüm yüzeyi kirlerinden arındırın. Ardından parlaklığını koruması için bebek yağıyla silin. Dilerseniz inox ocaklar için özel üretilmiş deterjanları da tercih edebilirsiniz.