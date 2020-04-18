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Bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Ocak temizliğinin püf noktaları

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ocak her mutfağın kalbidir. Yemek pişirmek için gün içerisinde defalarca kullanılan ocakların mutfakta en fazla kirlenen yer olması da gayet doğal. Birbirinden lezzetli yemekleri pişiren ocakların temizlenip parlatılması oldukça önemli. Sizin için hazırladığımız temizlik yöntemleri ve ocağınızı parlatmak için ipuçlarından fazlasıyla yararlanacağınıza eminiz.

Bu yöntemleri ilk defa duyacaksınız! Ocak temizliğinin püf noktaları

Mutfağın en yoğun kısmının ocaklar olduğu konusunda şüphe yok. Birbirinden lezzetli yemeklerin pişirildiği ocakların temizlenmesi de hassasiyet gerektiren bir konu. Günümüzde seramik, inox ve cam olmak üzere çok sayıda ocak çeşidi bulunuyor. Her birinin farklı malzemeler ile temizlenmesi gerekiyor. Her gün aksatmadan yapılan ocak temizliğinde sizin için hazırladığımız önerilere mutlaka göz atmalısınız.

BEBEK YAĞIYLA İNOX OCAKLARI PARLATIN

Görsel 1

Pek çok evin mutfağında hanımların gözdesi inox ocaklar yer alıyor. Görünümü güzel olsa da temizliği özen isteyen inox
ocaklar için sıradışı fikirlerimiz var. Kesinlikle renk açan deterjanların yüzeyine temas etmemesi gereken inox ocaklarda kadınların her an elinin altında olan sirke ve çamaşır suyu da ne yazık ki kullanılmamalı. Eğer her yemek pişirmeden sonra bebek yağıyla ocağın yüzeyini temizlerseniz yıllarca ilk günkü gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. İnox ocağınızı temizlemeden önce nemli bir bezle tüm yüzeyi kirlerinden arındırın. Ardından parlaklığını koruması için bebek yağıyla silin. Dilerseniz inox ocaklar için özel üretilmiş deterjanları da tercih edebilirsiniz.

SERAMİK OCAKLARI DİŞ MACUNU İLE TEMİZLEYİN

Görsel 2

Temizliği zor olsa da seramik ocakların mutfağa şıklık kattığı bir gerçek. Bu ocakların temizliğinde mutlaka nemli mikrofiber bez kullanmalısınız. Eğer ocağın yüzeyinde lekeler varsa lekenin üzerine diş macunu sıkarak nemli bezle temizleyebilirsiniz. Böylece seramik ocağınıza zarar vermeden temizlemiş olursunuz.

LİMON VE SİRKE ÇELİK OCAKLAR İÇİN İŞ BAŞINDA

Görsel 3

Mutfaktaki en uzun ömürlü eşyaların başında çelik ocaklar geliyor. Bu ocak türünün temizliğinde her mutfakta bulunan sirke ve limondan yararlanabilirsiniz. Sirke ve limon ile ocak yüzeyindeki yağları ve inatçı kirleri yok edebilirsiniz. Bu iki doğal malzemeyi her gün kullanabilirsiniz.

OCAĞIN GÖZLERİNİ DOĞAL İÇERİKLERLE TEMİZLEYİN

Görsel 4

Ocak gözlerine kirin ve yağın kolayca yapıştığını biliyoruz. O halde sizi mutfağınızdaki malzemelerle kiri söküp atan bir karışım hazırlamaya davet ediyoruz. Ocak temizleyici deterjan yapabilmek için gerekli olan malzemeler şöyle;

l 1 su bardağı sirke
l 1 fincan limon tuzu
l 1 litre kaynar su
l 1 yemek kaşığı beyaz sabun rendesi

Malzemelerin hepsini bir tencereye koyun ve tamamen eriyene kadar karıştırın. Yerinden çıkardığınız ocak gözlerini bu temizleyici karışımın içerisine atın. 5 dakika boyunca tencereyi yüksek ateşte kaynatın. Kaynama sayesinde ocak gözlerindeki yağlar eriyecek. Sonrasında ocak gözlerini soğuk suyla durulayın ve bulaşık süngeriyle son kez temizleyerek kurumaya bırakın.

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