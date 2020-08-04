Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Sarımsak, at kestanesi...

Birçok insan bitki yetiştirmek ile uğraşarak kendilerine güzel bir hobi edinir. Tabi öbür yandan bitki bakımını profesyonel olarak yapan insanlar da bulunur. Her iki tip bitki seven insanın da muzdarip olduğu konu ise, böceklerin bitkilere zarar vermesidir. Bu zararın boyutu bitkinin tamamen ölmesine kadar bile ulaşabilir. Bitkilere zarar veren böcek ve haşaratları uzak tutmanız için pratik yollar vardır.

BİTKİLERİ ZARARLI BÖCEK VE HAŞARATTAN KORUMANIN YOLLARI

Böceğin yaşam alanlarını en aza indirmek için yabancı otları tespit edin ve uzaklaştırın.

Toprağın sağlıklı ve organik olmasına dikkat edin. Doğal gübre ile toprağı çoğaltmak canlı ve güçlü bitkiler yetiştirmenizi sağlar.

Zayıflamış bitkileri uzaklaştırın. Çünkü virüs taşıyabilir ve bazı canlılar için cezbedici olabilir.

Yaprakları sürekli ıslak tutmayın. Islak yeşillik, mantar ve böcekleri teşvik eder.

BÖCEKLERİ ENGELLEMENİN PRATİL YOLLARI

Çiçeklenmeyi olumsuz etkilediği için bitkinin verimli meyve vermesine engel olan böcekler, bitkinin ölmesine de sebep olabilir.