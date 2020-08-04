Bu yöntemleri uygularsanız böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek! Sarımsak, at kestanesi...

Birçok insan bitki yetiştirmek ile uğraşarak kendilerine güzel bir hobi edinir. Tabi öbür yandan bitki bakımını profesyonel olarak yapan insanlar da bulunur. Her iki tip bitki seven insanın da muzdarip olduğu konu ise, böceklerin bitkilere zarar vermesidir. Bu zararın boyutu bitkinin tamamen ölmesine kadar bile ulaşabilir. Bitkilere zarar veren böcek ve haşaratları uzak tutmanız için pratik yollar vardır.
BİTKİLERİ ZARARLI BÖCEK VE HAŞARATTAN KORUMANIN YOLLARI
Böceğin yaşam alanlarını en aza indirmek için yabancı otları tespit edin ve uzaklaştırın.
Toprağın sağlıklı ve organik olmasına dikkat edin. Doğal gübre ile toprağı çoğaltmak canlı ve güçlü bitkiler yetiştirmenizi sağlar.
Zayıflamış bitkileri uzaklaştırın. Çünkü virüs taşıyabilir ve bazı canlılar için cezbedici olabilir.
BÖCEKLERİ ENGELLEMENİN PRATİL YOLLARI
Çiçeklenmeyi olumsuz etkilediği için bitkinin verimli meyve vermesine engel olan böcekler, bitkinin ölmesine de sebep olabilir.
1 diş sarımsağı bitki toprağına bırakmanız bitkilerinizin düşmanı böceklerden kurtulmanızı sağlar.
Ek olarak domates kabuklarını da ağaç diplerine koymanız böceklere karşı bir savunma hattı oluşturmanızı sağlar.
BİTKİLERİ SOLUCANLARA KARŞI NASIL KORUYABİLİRİZ?
Haşere denilince ilk akla gelenlerden birisi olan solucanlar bahçenizdeki bitkilere zarar verebilir. Solucanları bitkilerinizden uzak tutmanın en pratik yolu at kestanesinden yararlanmaktır.
At kestanelerini bir gün boyunca 1 litre suda bekletin.
KARINCALARDAN KURTULMAK
Genellikle olgunluk dönemine ulaşmış ağaçları hedef alan karıncalar özellikle meyve ağaçlarına zarar verir. Bu karıncalardan bitkinizi korumak için basit bir yöntem bulunur.
Ağaçların dibine yakın bir yere şeker ve katrana bulanmış bir bant çekerek rahatlıkla karıncaları uzak tutabilirsiniz.
SALYANGOZ VE YABANİ OTLAR İÇİN
Bitkilerin yapraklarını kemirmeyi seven salyangozların zararlarını en aza indirgemek için bitki kökünün çevresine tuz dökün.
Ayrıca demlikte kalan çay yapraklarını dökmeniz de pratik bir çözüm sağlar.
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