Bu yöntemlerle çok düşük bir bütçeyle tarzınızı yansıtacaksınız! İşte modacılardan öneriler...

Tarz ve şık görünmek için servey harcamanıza gerek yok. Doğru tercihler ve başarılı kombinler ile girdiğiniz her ortama damga vurabilirsiniz!

ESKİ PANTOLONUNUZ ARTIK YENİ ŞORTUNUZ!

Giyilmeyen pantolonlar dolapta yer kaplıyor ve hepsi çoktan demode oldu bile. Yaz için yeni sezon şortlar oldukça pahalıyken bu eski pantolonları değerlendirmenin tam zamanı! İster kapri ister şort. Boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız pantolonunuzdan o kadar parça keserek yeni ve yaza uygun şortunuza veya kaprinize kavuşabilirsiniz.

ESKİTİLMİŞ KOT MODASINA BİRKAÇ MAKAS HAREKETİ

Kullanmadığınız o kot pantolonu makas veya jilet kullanarak (jilet ile daha iyi sonuç alabilirsiniz) eskitilmiş kot modasına uyum sağlayabilirsiniz. Şık ve modaya uygun olmak için kot pantolonlarınızın dizlerine atacağınız birkaç jilet veya makas hareketi yeterli.

NAKIŞ, NAKIŞ VE NAKIŞ!

Eskiye kıyasla daha da gündemde olan nakışlar kıyafetlerde ne kadar da hoş ve şık duruyor değil mi? Mağazalarda gezerken hep rastlıyoruz; nakışlı kazaklar, pantolonlar, tişörtler, gömlekler... Bu kıyafetlere kavuşmak için tek ihtiyacınız olan; renk renk ipler, bir kalem ve bir iğne!