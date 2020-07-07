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Bu yöntemlerle çok düşük bir bütçeyle tarzınızı yansıtacaksınız! İşte modacılardan öneriler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hepimiz şık olmak ve çeşitli kıyafetlerle güzel görünmek istiyoruz. Sürekli yenilenen sezonlar, yeni moda ürünler ve çok ünlü markalar derken şık olmak ne kadar da pahalı değil mi? Peki, tüm bunlara karşın, çok fazla para harcamadan, şık ve tarz görünmek mümkün mü? İşte sizi masrafa sokmadan şık yapacak ipuçları...

Bu yöntemlerle çok düşük bir bütçeyle tarzınızı yansıtacaksınız! İşte modacılardan öneriler...

Tarz ve şık görünmek için servey harcamanıza gerek yok. Doğru tercihler ve başarılı kombinler ile girdiğiniz her ortama damga vurabilirsiniz!

ESKİ PANTOLONUNUZ ARTIK YENİ ŞORTUNUZ!

Giyilmeyen pantolonlar dolapta yer kaplıyor ve hepsi çoktan demode oldu bile. Yaz için yeni sezon şortlar oldukça pahalıyken bu eski pantolonları değerlendirmenin tam zamanı! İster kapri ister şort. Boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız pantolonunuzdan o kadar parça keserek yeni ve yaza uygun şortunuza veya kaprinize kavuşabilirsiniz.

ESKİTİLMİŞ KOT MODASINA BİRKAÇ MAKAS HAREKETİ

Kullanmadığınız o kot pantolonu makas veya jilet kullanarak (jilet ile daha iyi sonuç alabilirsiniz) eskitilmiş kot modasına uyum sağlayabilirsiniz. Şık ve modaya uygun olmak için kot pantolonlarınızın dizlerine atacağınız birkaç jilet veya makas hareketi yeterli.

NAKIŞ, NAKIŞ VE NAKIŞ!

Eskiye kıyasla daha da gündemde olan nakışlar kıyafetlerde ne kadar da hoş ve şık duruyor değil mi? Mağazalarda gezerken hep rastlıyoruz; nakışlı kazaklar, pantolonlar, tişörtler, gömlekler... Bu kıyafetlere kavuşmak için tek ihtiyacınız olan; renk renk ipler, bir kalem ve bir iğne!

Öncelikle nakış yapmak istediğiniz kıyafetinize istediğiniz modeli çizin.
Sonra iğne ve iplikleri kullanarak çizimlerinizin üzerinden renk renk nakışlar yapmaya başlayabilirsiniz. Emin olun o eski kıyafetleriniz çok tarz olacak!

KUMAŞ BOYASI KIYAFET KURTARIR

Siyah kot pantolonlar yıkanınca ne çabuk soluyor. Buna kumaş boyaları ile dur diyebilirsiniz. Siyah kumaş boyası ile boyadığınız pantolonunuz ilk günkü gibi yeni görünecek! Ayrıca beyaz tişört veya beyaz pantolonlarınız varsa renkli kumaş boyaları ile boyayarak ve hatta istediğiniz çizimi yaparak yepyeni kıyafetlere dönüştürebilirsiniz.

RENGARENK VE ÇEŞİT ÇEŞİT ROZETLER

Uygun fiyata aksesuar ürünleri satan her yerde ve internette bulup alabileceğiniz renkli, sevimli, tarz ve şık birçok rozet her zaman giydiğiniz o tişörte bambaşka bir hava katacak! Atmaya kıyamadığımız kazak, tişört ve ceketlere şık rozetler takarak farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu hem kıyafetlerinizi farklı kıyafetler gibi gösterecek hem de görenlerin çok tarz olduğunu düşünmesine yol açacak. Tek yapmanız gereken kıyafetinize uygun olan rozeti kullanmak!

BEYAZ GÖMLEKLERLE BAMBAŞKA BİR TARZ

Beyaz gömlekleri sadece resmi durumlarda giyiyoruz. Onun dışında bu gömlekler dolabımızda giyeceğimiz günü beklemekle meşgul oluyor. Rengarenk sweatshirtlerin ve kazakların altına giyeceğiniz beyaz gömleklerle tarzınıza çok farklı bir hava katabilirsiniz.

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