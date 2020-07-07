Bu yöntemlerle çok düşük bir bütçeyle tarzınızı yansıtacaksınız! İşte modacılardan öneriler...

Tarz ve şık görünmek için servey harcamanıza gerek yok. Doğru tercihler ve başarılı kombinler ile girdiğiniz her ortama damga vurabilirsiniz!
Giyilmeyen pantolonlar dolapta yer kaplıyor ve hepsi çoktan demode oldu bile. Yaz için yeni sezon şortlar oldukça pahalıyken bu eski pantolonları değerlendirmenin tam zamanı! İster kapri ister şort. Boyunun ne kadar olmasını istiyorsanız pantolonunuzdan o kadar parça keserek yeni ve yaza uygun şortunuza veya kaprinize kavuşabilirsiniz.
Kullanmadığınız o kot pantolonu makas veya jilet kullanarak (jilet ile daha iyi sonuç alabilirsiniz) eskitilmiş kot modasına uyum sağlayabilirsiniz. Şık ve modaya uygun olmak için kot pantolonlarınızın dizlerine atacağınız birkaç jilet veya makas hareketi yeterli.
Eskiye kıyasla daha da gündemde olan nakışlar kıyafetlerde ne kadar da hoş ve şık duruyor değil mi? Mağazalarda gezerken hep rastlıyoruz; nakışlı kazaklar, pantolonlar, tişörtler, gömlekler... Bu kıyafetlere kavuşmak için tek ihtiyacınız olan; renk renk ipler, bir kalem ve bir iğne!
Öncelikle nakış yapmak istediğiniz kıyafetinize istediğiniz modeli çizin.
Sonra iğne ve iplikleri kullanarak çizimlerinizin üzerinden renk renk nakışlar yapmaya başlayabilirsiniz. Emin olun o eski kıyafetleriniz çok tarz olacak!
Siyah kot pantolonlar yıkanınca ne çabuk soluyor. Buna kumaş boyaları ile dur diyebilirsiniz. Siyah kumaş boyası ile boyadığınız pantolonunuz ilk günkü gibi yeni görünecek! Ayrıca beyaz tişört veya beyaz pantolonlarınız varsa renkli kumaş boyaları ile boyayarak ve hatta istediğiniz çizimi yaparak yepyeni kıyafetlere dönüştürebilirsiniz.
Uygun fiyata aksesuar ürünleri satan her yerde ve internette bulup alabileceğiniz renkli, sevimli, tarz ve şık birçok rozet her zaman giydiğiniz o tişörte bambaşka bir hava katacak! Atmaya kıyamadığımız kazak, tişört ve ceketlere şık rozetler takarak farklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu hem kıyafetlerinizi farklı kıyafetler gibi gösterecek hem de görenlerin çok tarz olduğunu düşünmesine yol açacak. Tek yapmanız gereken kıyafetinize uygun olan rozeti kullanmak!
Beyaz gömlekleri sadece resmi durumlarda giyiyoruz. Onun dışında bu gömlekler dolabımızda giyeceğimiz günü beklemekle meşgul oluyor. Rengarenk sweatshirtlerin ve kazakların altına giyeceğiniz beyaz gömleklerle tarzınıza çok farklı bir hava katabilirsiniz.
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