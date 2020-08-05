Bu yöntemlerle evde olmasanız bile çiçeklerinizi sulayabileceksiniz! İp, pet şişe ve...

İpliklerin bir ucu su dolu kapta diğeri ise toprağa değecek şekilde yerleştirilecek.

Su dolu kabın etrafına yerleştireceğiniz her bir saksı için 2-3 kalın iplik kullanın.

Bir kaba su doldurun ve saksılardan yukarıda kalacak şekilde konumlandırın.

Bitkilerinizin hepsini bir odaya toplamamaya özen gösterin. Gündüz fotosentez yapsalar da geceleri oksijen tükettiklerini unutmamak gerekiyor.

Bazen evden uzaklaşmak bize iyi gelse de yaşamaları için bize muhtaç olan saksı bitkilerimize pek de iyi gelmiyor. Fotosentezle besinlerini üretebiliyorlar neyse ki ancak su alımı için bize muhtaçlar. Yakın çevrenizden haftada bir evinize uğrayıp çiçeklerinizi sulayacak birinin olması hem sizin hem de çiçekleriniz için büyük şans. Böyle biri yoksa da çiçeklerinizi kendinize küstürmemeniz için birkaç tüyomuz var.

Kalın bir iplik bulamazsanız kumaştan şeritler keserek bunları da kullanabilirsiniz.

PET ŞİŞE YÖNTEMİ

Önce pet şişenin kapağında delikler açın.

İçini suyla doldurduğunuz pet şişenin kapağını kapatıp kapağından birkaç santim yukarısı toprağın içinde kalacak şekilde saksıya yerleştirin. İşte bu kadar! Bitkiniz ve toprağınız ihtiyacı olan suyu pet şişeden tamamen fizik kanunlarını kullanarak temin edecektir.

SU DOLU KAP YÖNTEMİ

Eğer bitkinizin su ihtiyacı fazlaysa bitkinizi su dolu bir kap içerisine oturtarak ihtiyacı olan sudan mahrum kalmasını engelleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta kap içerisinde bulunan suyun bitkilere yetmeyecek kadar az ya da saksının boyutunu aşacak kadar fazla olmaması gerektiğidir. Ayrıca dar bir kabın içerisine çok fazla saksı yerleştirirseniz istediğiniz verimi alamayabilirsiniz.

Suyu fazlasıyla seven bitkilerinizin yapraklarını evden çıkmadan önce spreyleyebilirsiniz. Siz yokken strese girmelerini ve rahatlamalarını sağlamak için yapraklarının tozlarını bir bez ile alıp evi havalandırabilirsiniz.

Kaktüs ve sukulentler fazla su istemeyen dayanıklı türler olduklarından dolayı onlar için endişelenmenize gerek yok. Ancak aklınızın kalmasını istemiyorsanız yanlarına su dolu bir kap bırakmanız yeterli. Su buharlaşarak kaktüs ve sukulentlerin ihtiyacı olan nemi onlara sağlayacaktır.

