KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Bu yöntemlerle evde olmasanız bile çiçeklerinizi sulayabileceksiniz! İp, pet şişe ve...

Bu yöntemlerle evde olmasanız bile çiçeklerinizi sulayabileceksiniz! İp, pet şişe ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle tatillere çıkılıyor. Evinde çeşit çeşit bitkileri olan bir bitkiseverseniz bedenen tatilde olsanız da aklınız evde bitkilerinizde olacaktır. Onları emanet edebilecek, arada sulayabilecek kimseniz de yoksa o zaman alternatif yöntemler aramaya başlamışsınızdır. Gelin, birlikte siz evde yokken çiçeklerinizin sulanmasını sağlayacak yöntemlere bir göz atalım.

Bu yöntemlerle evde olmasanız bile çiçeklerinizi sulayabileceksiniz! İp, pet şişe ve...

Bazen evden uzaklaşmak bize iyi gelse de yaşamaları için bize muhtaç olan saksı bitkilerimize pek de iyi gelmiyor. Fotosentezle besinlerini üretebiliyorlar neyse ki ancak su alımı için bize muhtaçlar. Yakın çevrenizden haftada bir evinize uğrayıp çiçeklerinizi sulayacak birinin olması hem sizin hem de çiçekleriniz için büyük şans. Böyle biri yoksa da çiçeklerinizi kendinize küstürmemeniz için birkaç tüyomuz var.

EVDEN AYRILMADAN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Bitkilerinizin hepsini bir odaya toplamamaya özen gösterin. Gündüz fotosentez yapsalar da geceleri oksijen tükettiklerini unutmamak gerekiyor.

  • Bitkilerinizi birbirlerine değmeyecek şekilde yerleştirin.

  • Her bitkinin güneş ihtiyacı birbirinden farklı. Bitkilerinizin eğer sabit bir yeri varsa orada bırakabilirsiniz ancak gün içerisinde yerlerini güneşe göre değiştiriyorsanız bitkinin ihtiyacına göre yerini ayarlayın. Tatilden döndükten sonra fazla güneş alıp yanmış ya da güneşsiz kalıp solmuş bir bitkiyle karşılaşmak istemezsiniz.

İPLİK YÖNTEMİ

  • Bir kaba su doldurun ve saksılardan yukarıda kalacak şekilde konumlandırın.

  • Su dolu kabın etrafına yerleştireceğiniz her bir saksı için 2-3 kalın iplik kullanın.

  • İpliklerin bir ucu su dolu kapta diğeri ise toprağa değecek şekilde yerleştirilecek.

  • İplikleri saksının farklı bölgelerine yerleştirin ve yalnızca ucunu hafifçe toprağa bastırın.

  • Kalın bir iplik bulamazsanız kumaştan şeritler keserek bunları da kullanabilirsiniz.

    • PET ŞİŞE YÖNTEMİ

    • Önce pet şişenin kapağında delikler açın.

    • İçini suyla doldurduğunuz pet şişenin kapağını kapatıp kapağından birkaç santim yukarısı toprağın içinde kalacak şekilde saksıya yerleştirin. İşte bu kadar! Bitkiniz ve toprağınız ihtiyacı olan suyu pet şişeden tamamen fizik kanunlarını kullanarak temin edecektir.

    SU DOLU KAP YÖNTEMİ

    Eğer bitkinizin su ihtiyacı fazlaysa bitkinizi su dolu bir kap içerisine oturtarak ihtiyacı olan sudan mahrum kalmasını engelleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta kap içerisinde bulunan suyun bitkilere yetmeyecek kadar az ya da saksının boyutunu aşacak kadar fazla olmaması gerektiğidir. Ayrıca dar bir kabın içerisine çok fazla saksı yerleştirirseniz istediğiniz verimi alamayabilirsiniz.

    Suyu fazlasıyla seven bitkilerinizin yapraklarını evden çıkmadan önce spreyleyebilirsiniz. Siz yokken strese girmelerini ve rahatlamalarını sağlamak için yapraklarının tozlarını bir bez ile alıp evi havalandırabilirsiniz.

    Kaktüs ve sukulentler fazla su istemeyen dayanıklı türler olduklarından dolayı onlar için endişelenmenize gerek yok. Ancak aklınızın kalmasını istemiyorsanız yanlarına su dolu bir kap bırakmanız yeterli. Su buharlaşarak kaktüs ve sukulentlerin ihtiyacı olan nemi onlara sağlayacaktır.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
    Genetik dökülmesinde saç ekimiGenetik dökülmesinde saç ekimi
    Yoğurt kürü nasıl hazırlanır? Limon ve pul biber ekleyerek zayıflamak mümkün mü?Yoğurt kürü nasıl hazırlanır? Limon ve pul biber ekleyerek zayıflamak mümkün mü?
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

    Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

    Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

    Duygu Özaslan'dan sevgilisi Can Maxim Mutaf ile tatil pozları

    Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

    Birbirinden pratik ev yapımı göz altı kapatıcısı tarifleri! Kozmetiğe para vermeyin!

    Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

    Meğer bardak makinede bu yüzden çiziliyormuş! Çaresi ortaya çıktı...

    Brezilya fönü için kuaföre gitmenize gerek yok! Bu adımları uygulayarak evde...

    Brezilya fönü için kuaföre gitmenize gerek yok! Bu adımları uygulayarak evde...

    Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

    Kısa kalan perdeler için harika çözüm! Dikişe gerek duymadan bunları yaparak...

    İlginizi Çekebilir

    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

    El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    Yatak odanıza limon koydunuz mu? Sonuç sizi çok şaşırtacak...

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

    İşin uzmanı açıkladı...

    İşin uzmanı açıkladı...

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Tencere kapağını koltuk temizlerken kullandınız mı!

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Herkes gözden kaçırıyor! Avize temizliği yaparken bunlara özen göstermezseniz...

    Avize temizliği nasıl yapılır?

    Güzellik kraliçesinden cilt bakımında üzüm yağı tavsiyesi! İşte faydaları...

    Güzellik kraliçesinden cilt bakımında üzüm yağı tavsiyesi! İşte faydaları...

    Siz de herkes gibi yanlış yapıyor olabilirsiniz! Makyajda en doğru kontür uygulaması için...

    Siz de herkes gibi yanlış yapıyor olabilirsiniz! Makyajda en doğru kontür uygulaması için...

    Dudak üzerindeki çizgileri bu yöntemlerle ortadan kaldırabilirsiniz! C vitamini ve masaj...

    Dudak üzerinde oluşan çizgiler nasıl geçer?

    Herkesin yanlış yaptığı süpürgelik temizliği için pratik öneriler! Sadece 7 adımda muhteşem sonuç...

    Herkesin yanlış yaptığı süpürgelik temizliği için pratik öneriler! Sadece 7 adımda muhteşem sonuç...

    Karbonat ve Japon yapıştırıcısı ile kırılan eşyaları bu şekilde tamir edebilirsiniz!

    Karbonat ve Japon yapıştırıcısı ile kırılan eşyaları bu şekilde tamir edebilirsiniz!

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.