Bu yöntemlerle gözde çıkan arpacıktan kurtulabilirsiniz! Poşet çay, patates, sarımsak...

Gözde arpacık çıkması problemi, yaş fark etmeksizin herkesin yaşayabileceği bir sorun. Çok ciddi bir hastalık olmamakla beraber tedavisi yapılmadığı durumda arpacık haftalarca gözünüzde kalabilir ve kronik hale gelir. Göz kapaklarında bulunan yağ bezelerinin tıkanması sonucu oluşan bu şişlik, kaşınma ve batma yaparak sizi rahatsız eder. Rimel, göz kalemi gibi kozmetik ürünler, çok yağlı beslenme, makyajı silmeden uyuma, stres gibi sebepler arpacık problemine yol açabilir. Bu problemden kurtulmak elbette ki mümkün. Nasıl mı? Yazımızı okumaya devam edin!
TEDAVİDE İLK ADIM
Arpacıkla karşılaştığınızda hemen harekete geçmelisiniz. Öncelikle ellerinizi sabunla iyice yıkayın ve dezenfekte edin. Sonrasında bir kaba su koyun ve ısıtın. Daha sonra temiz bir bezi suya batırın. Suyun ılık olmasına çok dikkat edin. 10 dakika kadar bezi bezi arpacığın üzerinde tutun. Daha sonra gözünüzü bebek şampuanı ile temizleyin. Bu yöntemi günde 2-3 defa uygulamanızı öneririz.
SARIMSAK
Sarımsak, gözde çıkan arpacık için etkili bir antibiyotik. Yarım bardak suyun içine 1 adet sarımsak ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra suyu soğumaya bırakın. Sonrasında bir pamuk yardımıyla sarımsaklı suyu arpacıklı bölgeye sürün. Canınız yansa bile bu işlemi bırakmamalı ve birkaç defa daha bu yöntemi uygulamalısınız.
PATATES
İlk yapmanız gereken, patatesi rendelemek ve suyunu sıkmak. Bu işlemden sonra patatesi gazlı bezin içine alın. Sonrasında bu bezi gözünüzün üstüne yerleştirin. 10 dakika kadar gözünüzden almayın.
POŞET ÇAY
Poşet çayı hazırladıktan sonra, gözünüze koyun. Bir süre kompres yapın. Bu sayede arpacıktan hızlıca kurtulabilirsiniz. Ancak bu işlemi günde 2-3 defa uygulamalısınız.
MAYDANOZ SUYU
Öncelikle maydanoz yapraklarını doğramayın ve cezvenin içine koyun. Kaynadıktan sonra maydanoz suyunu soğumaya alın. Bir pamuk yardımıyla suyu gözünüze tonik olarak uygulayabilirsiniz. Bu işlemi gün içerisinde sık sık tekrar edin. Bu sayede arpacıktan hızlıca kurtulabilirsiniz.
PAPATYA ÇAYI
Demlenmiş papatya çayı ile gözünüze masaj yaparak da arpacıktan kurtulabilirsiniz. Bir bardak suda papatya çayını demleyin. Sıcağını bırakırken, poşet papatya çayını gözünüze sürün ve bir süre masaj yapın. 10 dakika kadar bekledikten sonra pamuk yardımı ile çayda kalan suyu temizleyebilirsiniz.
ANTİBAKTERİYEL KREMLER
Herhangi bir eczaneye gidip arpacık tedavisi için üretilmiş reçetesiz bir krem alabilirsiniz. Bu kremler rahatsızlığınızın daha hızlı geçmesini sağlayabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum