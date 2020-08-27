Bu yöntemlerle gözde çıkan arpacıktan kurtulabilirsiniz! Poşet çay, patates, sarımsak...

Gözde arpacık çıkması problemi, yaş fark etmeksizin herkesin yaşayabileceği bir sorun. Çok ciddi bir hastalık olmamakla beraber tedavisi yapılmadığı durumda arpacık haftalarca gözünüzde kalabilir ve kronik hale gelir. Göz kapaklarında bulunan yağ bezelerinin tıkanması sonucu oluşan bu şişlik, kaşınma ve batma yaparak sizi rahatsız eder. Rimel, göz kalemi gibi kozmetik ürünler, çok yağlı beslenme, makyajı silmeden uyuma, stres gibi sebepler arpacık problemine yol açabilir. Bu problemden kurtulmak elbette ki mümkün. Nasıl mı? Yazımızı okumaya devam edin!

TEDAVİDE İLK ADIM

Arpacıkla karşılaştığınızda hemen harekete geçmelisiniz. Öncelikle ellerinizi sabunla iyice yıkayın ve dezenfekte edin. Sonrasında bir kaba su koyun ve ısıtın. Daha sonra temiz bir bezi suya batırın. Suyun ılık olmasına çok dikkat edin. 10 dakika kadar bezi bezi arpacığın üzerinde tutun. Daha sonra gözünüzü bebek şampuanı ile temizleyin. Bu yöntemi günde 2-3 defa uygulamanızı öneririz.

SARIMSAK

Sarımsak, gözde çıkan arpacık için etkili bir antibiyotik. Yarım bardak suyun içine 1 adet sarımsak ekleyin ve kaynatın. Kaynadıktan sonra suyu soğumaya bırakın. Sonrasında bir pamuk yardımıyla sarımsaklı suyu arpacıklı bölgeye sürün. Canınız yansa bile bu işlemi bırakmamalı ve birkaç defa daha bu yöntemi uygulamalısınız.