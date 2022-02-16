Bu yöntemlerle granit tezgâhlarınız ışıl ışıl görünecek! İşte granit tezgâhları temizleme ve parlatma yolları...

Çok sert olması ile dikkat çeken granit, yapısının zarar görmesi durumunda kir ve yağ gibi lekeleri kolaylıkla emer. Bu nedenle granit mermerinizin yüzeyini sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Siz de granit tezgâhınızı temizlemenin ya da parlatmanın yollarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi, "Granit tezgâh nasıl temizlenir?" sorusunun cevabına geçelim.

GRANİT TEZGÂH TEMİZLİĞİNDE BUNLARA DİKKAT EDİN!

Tezgâhınızda kullanılan granitin hangi tür malzemelerin birleştirilerek oluşturulduğunu öğrenmelisiniz.

Ağır kimyasalları içeren temizlik materyallerini kullanmaktan ve tezgâhla temasını kurmaktan kaçınmalısınız.

Yapısı gereği oldukça dikkat edilmesi gereken bir malzeme olan granitleri temizlemeden önce granit türü tezgâh için özel olarak üretilen ürünleri tercih etmelisiniz.

Kimyasal kullanmak yerine doğal yollarla üretilen temizlik malzemelerini kullanabilirsiniz ama temizlikte sıkça kullanılan sirkeyi granit tezgâhlarınızda kullanmayın. Asit oranı çok yüksek olduğu için tezgâhınızın yüzeyini soldurabilir.

Graniti çizebilecek sert yapıya sahip malzemelerden de uzak durmalısınız. Yumuşak mikrofiber bezlerden yardım alabilirsiniz.

GRANİT TEZGÂH TEMİZLEME AŞAMALARI

Başlamadan önce dikkat etmeniz gerekenleri göz önünde bulundurarak temizlik aşamasına geçebilirsiniz. İşte, adım adım granit tezgâh temizliği...

Geniş bir kabın içerisinde yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı ile ılık suyu iyice karıştırın.

Yumuşak bir bezi bu suda ıslattıktan sonra nazik hareketlerle tezgâhınızın üzerindeki kırıntı ve atıkları temizleyin.

Ardından mikrofiber bez ya da yumuşak bir havlu ile iyice kurulayın.

Son olarak izopropil alkol içeren bir dezenfektan kullanarak tezgâhınızdaki bakterilerden de kurtulun ve yine yumuşak bir bezle tezgâhınızı kurulayın.

GRANİT TEZGÂH İÇİN EVDE CİLA YAPIMI

Granit tezgâhınızda ışıl ışıl bir görünüm istiyorsanız granit parlatıcı kimyasal ürünler kullanabilirsiniz. Ancak doğal ve etkili bir yol arıyorsanız birazdan vereceğimiz tarifi mutlaka deneyin! Granit tezgâhlar için ev yapımı cila tarifi: