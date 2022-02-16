Bu yöntemlerle granit tezgâhlarınız ışıl ışıl görünecek! İşte granit tezgâhları temizleme ve parlatma yolları...

Çok sert olması ile dikkat çeken granit, yapısının zarar görmesi durumunda kir ve yağ gibi lekeleri kolaylıkla emer. Bu nedenle granit mermerinizin yüzeyini sık sık kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Siz de granit tezgâhınızı temizlemenin ya da parlatmanın yollarını arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi, "Granit tezgâh nasıl temizlenir?" sorusunun cevabına geçelim.
Tezgâhınızda kullanılan granitin hangi tür malzemelerin birleştirilerek oluşturulduğunu öğrenmelisiniz.
Ağır kimyasalları içeren temizlik materyallerini kullanmaktan ve tezgâhla temasını kurmaktan kaçınmalısınız.
Yapısı gereği oldukça dikkat edilmesi gereken bir malzeme olan granitleri temizlemeden önce granit türü tezgâh için özel olarak üretilen ürünleri tercih etmelisiniz.
Kimyasal kullanmak yerine doğal yollarla üretilen temizlik malzemelerini kullanabilirsiniz ama temizlikte sıkça kullanılan sirkeyi granit tezgâhlarınızda kullanmayın. Asit oranı çok yüksek olduğu için tezgâhınızın yüzeyini soldurabilir.
GRANİT TEZGÂH TEMİZLEME AŞAMALARI
Başlamadan önce dikkat etmeniz gerekenleri göz önünde bulundurarak temizlik aşamasına geçebilirsiniz. İşte, adım adım granit tezgâh temizliği...
Geniş bir kabın içerisinde yumuşak formüllü bir bulaşık deterjanı ile ılık suyu iyice karıştırın.
Yumuşak bir bezi bu suda ıslattıktan sonra nazik hareketlerle tezgâhınızın üzerindeki kırıntı ve atıkları temizleyin.
Ardından mikrofiber bez ya da yumuşak bir havlu ile iyice kurulayın.
Granit tezgâhınızda ışıl ışıl bir görünüm istiyorsanız granit parlatıcı kimyasal ürünler kullanabilirsiniz. Ancak doğal ve etkili bir yol arıyorsanız birazdan vereceğimiz tarifi mutlaka deneyin! Granit tezgâhlar için ev yapımı cila tarifi:
Derin bir kaba 3 bardak ılık su koyun.
Aynı ölçüde bir bardağın çeyreği kadar kabartma tozunu da suya ekleyin.
Karıştırıp tezgâh üzerine yayın.
Yumuşak bir bez ve nazik hareketlerle ovarak temizleyin.
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