Bu yöntemlerle karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz! Tarçın, sirke ve...

Yiyecek bulma amacıyla evlere giren karıncalar, can sıkıcı bir hale gelebilir. Bir karınca küçük bir yiyecek kırıntısının kokusunu çok uzaklardan alabilir ve beraberinde de yüzlerce karıncayı getirebilir. Bu yüzden evi, özellikle de mutfağı temiz tutmak oldukça önemli. Peki eviniz çoktan karıncalar tarafından istila edildiyse neler yapabilirsiniz? İlaçlama bu duruma bir çözüm olsa da tek çözüm yolu değildir. İşte karıncalar zarar görmeden bu işi çözebilmeniz için ipuçları...
KARINCALARDAN KURTULMA YOLLARI
1. Temizlik
İlk yapmanız gereken karıncaların evinize girmesine neden olan faktörleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu yüzden mutfağınızı temiz tutmalısınız. Yemek artıklarını ya da kırıntıları tezgahta uzun süre bekletmemelisiniz. Çünkü karıncalar bu kokuları almakta gecikmeyecektir. Bununla birlikte karıncalar, bir yiyecek bulduklarında hem o yiyeceğin yerini kaybetmemek hem de arkadaşlarına yol göstermek için iz bırakırlar. Yapacağınız temizlik, karıncaların geride bıraktıkları izleri silecek ve diğer karıncaların buraya ulaşmasını engelleyecektir. Başka önlemler de alabilmek için karıncaların evinize nereden girdiğini, hangi yolları izlediğini takip etmelisiniz.
2. Tarçın, Limon ve Karanfil
Karıncaların koku duyusu oldukça gelişmiştir. Bu durumdan yararlanarak karıncaların sevmediği kokuları kullanabilirsiniz. Tarçın, limon ve karanfil bu konuda oldukça etkilidir.
Bir bardak suyun içine biraz toz tarçın ekleyerek karıncaların geçtiği yerlere sürebilirsiniz. Bu işlemi tarçın yağı, limon yağı veya karanfil yağıyla da gerçekleştirebilirsiniz. Daha etkili sonuçlar için birkaç malzemeyi de karıştırabilirsiniz. Örneğin, tarçın yağını ve karanfil yağını birlikte kullanabilirsiniz.
Bir limonun suyunu sıkarak pamuk yardımıyla karıncaların geçtiği yerlere sürmekte işinize yarayacaktır.
3. Sirke
Sirke hem iyi bir temizleyici hem de etkili bir karınca kovucudur.
4. Biber
Biber, karıncaların sevmediği bir diğer meyvedir.
Birazcık su kaynatın. Su kaynadıktan sonra içine birkaç tane biber atın ve bir süre daha kaynatın. Daha sonra bu suyu bir sprey şişenin içine koyarak karıncanın geçtiği yerlere sıkabilirsiniz.
Kırmızı biber veya karabiberi suyla karıştırın. Bu karışımı karıncanın olduğu yerlere püskürtebilirsiniz.
5. Diğer Yöntemler
Karıncalardan kurtulmak için okaliptüs yağı, nane yağı, sarımsak, kahve telvesi, bebek pudrası ve tebeşir gibi maddelerden de yararlanabilirsiniz.
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