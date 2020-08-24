Bu yöntemlerle karıncaları evinizden uzaklaştırabilirsiniz! Tarçın, sirke ve...

Yiyecek bulma amacıyla evlere giren karıncalar, can sıkıcı bir hale gelebilir. Bir karınca küçük bir yiyecek kırıntısının kokusunu çok uzaklardan alabilir ve beraberinde de yüzlerce karıncayı getirebilir. Bu yüzden evi, özellikle de mutfağı temiz tutmak oldukça önemli. Peki eviniz çoktan karıncalar tarafından istila edildiyse neler yapabilirsiniz? İlaçlama bu duruma bir çözüm olsa da tek çözüm yolu değildir. İşte karıncalar zarar görmeden bu işi çözebilmeniz için ipuçları...

KARINCALARDAN KURTULMA YOLLARI

1. Temizlik

İlk yapmanız gereken karıncaların evinize girmesine neden olan faktörleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu yüzden mutfağınızı temiz tutmalısınız. Yemek artıklarını ya da kırıntıları tezgahta uzun süre bekletmemelisiniz. Çünkü karıncalar bu kokuları almakta gecikmeyecektir. Bununla birlikte karıncalar, bir yiyecek bulduklarında hem o yiyeceğin yerini kaybetmemek hem de arkadaşlarına yol göstermek için iz bırakırlar. Yapacağınız temizlik, karıncaların geride bıraktıkları izleri silecek ve diğer karıncaların buraya ulaşmasını engelleyecektir. Başka önlemler de alabilmek için karıncaların evinize nereden girdiğini, hangi yolları izlediğini takip etmelisiniz.