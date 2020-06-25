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Bu yöntemlerle kuaföre gitmeden saçınızdaki beyazlardan kurtulacaksınız!

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İlerleyen yaş, genetik faktörler veya stres... Bunların hepsi saçlarınızın beyazlamasına neden olabilir. Peki, bundan kuaföre gitmeden veya boya kullanmadan kurtulmak nasıl mümkün mü? Hem tarz bir görünüm yakalamak hem de beyaz saçlarınızdan doğal yolla kurtulmak mümkün. Nasıl mı? İşte beyaz saçlarınızı saklamanın basit yolları…

Bu yöntemlerle kuaföre gitmeden saçınızdaki beyazlardan kurtulacaksınız!

Birçoğumuz beyaz saçlardan kurtulmanın tek çözümün boya olduğunu düşünerek saçlarımızı sürekli boyatır ve kuaföre tonlarca para harcarız. Bu durum ise sorunu sadece birkaç hafta çözer ve ardından tekrar bu sorunla karşılaşmaya devam ederiz. Şimdi size boyaya ihtiyacınız olmadan beyaz saçlarınızdan kurtulmanın sırlarını vereceğiz. İşte o yöntemler…

SAÇLARINIZA HAVA KATIN

Düz saçlar beyazları daha çok belli eder. Eğer siz de süz saçlara sahipseniz ve beyazlarınızdan şikayet ediyorsanız dağınık kıvırcıklar ile hem mükemmel bir görüntüye ulaşabilir hem de saçlarınızdaki istenmeyen beyazları gizleyebilirsiniz. Bunun için saç maşasıyla saçlarınızı dalgalandırın ve sprey sıkarak gün boyunca şeklini korumasını sağlayın.

SAÇLARINIZI HACİMLENDİRİN

Sadece başınızın tepesine hacim kazandırarak da beyaz saçlarınızı kolaylıkla gizleyebilirsiniz. Banyodan çıktıktan sonra ıslak saçınıza köpük uygulayın ve kurutmadan önce geniş dişli bir tarak yardımıyla saçlarınızı ters yöne tarayın. Daha sonra beyazlarınızın yoğun olduğu bölümlere göre saçınıza şekil verin. Mesela saçlarınızın ön ve üst kısımlarında beyazlarınız çok ise saçınızı toplamak veya atkuyruğu yapmak beyazların daha yoğun görünmesine neden olacaktır.

SAÇLARDA BİRAZ DEĞİŞİKLİK

Saçlarınızı sürekli aynı yöne ayırarak kullanıyorsanız bunu değiştirin ve farklı bir yöne ayırın. Saçlarınızda bu değişikliği yaptığınızda dipleriniz daha dikkat çekecektir. Ayrıca saçlarınızı her zaman ayırdığınızın aksine taradığınızda saçlarınız daha fazla hacim kazanacaktır.

SAÇLARINIZI ÖRÜN

Saçlarınızı saklamak için birçok havalı örgü modelini deneyebilirsiniz. Örgü sayesinde beyaz saçlarınız yüzünüzden uzaklaşır ve diğer saçların arasına karışarak gizlenmiş olur. Böylece beyaz saçlarınızı gizlerken aynı zamanda tarz bir görüntüye de sahip olmuş olursunuz.

KURU ŞAMPUAN TERCİH EDİN

Kuru şampuan saçlarınıza hacim kazandırırken diplerinizin rengini de kırar. Geçici bir süreliğine de olsa ihtiyacınız olan her anda beyazlarınızı saklayabilirsiniz.

AKSESUARLARDAN YARARLANIN

Beyaz saçları gizlemenin bir diğer yolu aksesuarlardır. Saçlarınızdaki beyazları tamamen saklamak için bir fular veya saç bandı işinizi görecektir. Bu tarzdan hoşlanmıyorsanız süslü bir taç veya şık bir toka da diplerinizden daha çok dikkat çekeceği için tercih edeceğiniz aksesuarlardan biri olabilir.

KAPATICI KULLANIN

Günü kurtarmak istediğiniz acil durumlarda anında beyaz kapatan spreyler kullanabilirsiniz. Bunun için diplerinize sıkacağınız bir fıs bile yeterli olacaktır. Saçlarınızı yıkayana kadar etkisini gösteren bu spreyler sanki az önce kuaförden çıkmışsınız havasını verecektir. Beyazlarınız çok değilse kapatıcı maskaralara da yönelebilirsiniz. Kapatıcı maskaranız yok ise saç renginizle uyumlu kahverengi veya siyah renkte kurumuş bir maskaranızı alternatif olarak kullanabilirsiniz.

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