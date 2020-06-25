Bu yöntemlerle kuaföre gitmeden saçınızdaki beyazlardan kurtulacaksınız!

Birçoğumuz beyaz saçlardan kurtulmanın tek çözümün boya olduğunu düşünerek saçlarımızı sürekli boyatır ve kuaföre tonlarca para harcarız. Bu durum ise sorunu sadece birkaç hafta çözer ve ardından tekrar bu sorunla karşılaşmaya devam ederiz. Şimdi size boyaya ihtiyacınız olmadan beyaz saçlarınızdan kurtulmanın sırlarını vereceğiz. İşte o yöntemler…

SAÇLARINIZA HAVA KATIN

Düz saçlar beyazları daha çok belli eder. Eğer siz de süz saçlara sahipseniz ve beyazlarınızdan şikayet ediyorsanız dağınık kıvırcıklar ile hem mükemmel bir görüntüye ulaşabilir hem de saçlarınızdaki istenmeyen beyazları gizleyebilirsiniz. Bunun için saç maşasıyla saçlarınızı dalgalandırın ve sprey sıkarak gün boyunca şeklini korumasını sağlayın.

SAÇLARINIZI HACİMLENDİRİN

Sadece başınızın tepesine hacim kazandırarak da beyaz saçlarınızı kolaylıkla gizleyebilirsiniz. Banyodan çıktıktan sonra ıslak saçınıza köpük uygulayın ve kurutmadan önce geniş dişli bir tarak yardımıyla saçlarınızı ters yöne tarayın. Daha sonra beyazlarınızın yoğun olduğu bölümlere göre saçınıza şekil verin. Mesela saçlarınızın ön ve üst kısımlarında beyazlarınız çok ise saçınızı toplamak veya atkuyruğu yapmak beyazların daha yoğun görünmesine neden olacaktır.