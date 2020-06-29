Bu yöntemlerle parkeler ilk günkü kadar parlak olacak! Zeytinyağı, sirke...

Parkeler ev yüzeyini temiz tutması ile bilinir. Uzun yıllar boyunca geçirdiği değişim sayesinde günümüzde farklı görünümlere kavuşan bu ürünler, evlerimizi tamamlamasının yanı sıra göz alıcı olması nedeniyle son yıllarda çokça tercih edilmeye başlandı. Ancak zamanla her güzel şey gibi parkelerimiz de eski canlılığını ve parlaklığını yitirmeye, güzel görünümünü kaybetmeye başlar. Dolayısıyla bizler de evimizin önemli parçalarından olan bu ürünü korumak için birtakım önlemler alabiliriz.

DOĞRU TEMİZLEME TEKNİĞİ KULLANMALIYIZ

Parkelerin güzel görünümlerini korumaları için temizlik yaparken hassas davranmalıyız. Onları çizecek veya zarar verecek her türlü hareketten kaçınmalıyız. Ancak bu sayede uzun süre kullanabiliriz. Yüzeylerde elektrikli süpürge kullanırken fazla bastırmadan, hafif bir şekilde temizlik yapmalıyız. Bunun yanı sıra temizlik bezlerini kullanarak tüm tozları alabilir, silme işlemine bu aşamadan sonra geçebiliriz.

PARKELERE ÖZEL ÜRÜNLERİ KULLANIN!

Yer kaplaması olması sebebi ile çok çabuk bir şekilde toz ve kir etmenleri ile karşı karşıya kalan parkelerimizin belirli zaman aralıklarında silinmesi gerekiyor. Hem parlaklığını kaybetmemesi hem de temizlik açısından gerekli olan bu işlem için mutlaka parkelere özel ahşap temizleme ürünü kullanmalıyız. Bu sayede parkelerimiz kesinlikle zarar görmeyecektir.