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Bu yöntemlerle parkeler ilk günkü kadar parlak olacak! Zeytinyağı, sirke...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Parkeler hem doğal hem de temiz görünümleri ile yüzeylerimizdeki şıklığı yansıtıyor. Bu sebeplerden dolayı son yıllarda sıklıkla tercih edilen bu ürünler, bir süre sonra eskisi gibi parlamamaya ve zamanla ışıltısını kaybetmeye başlıyor. Parkelerimize o eski canlılığını kazandırmak ve yeniden güzel görünümüne kavuşturmak için neler yapabiliriz? İşte deneyebileceğiniz yöntemler…

Bu yöntemlerle parkeler ilk günkü kadar parlak olacak! Zeytinyağı, sirke...

Parkeler ev yüzeyini temiz tutması ile bilinir. Uzun yıllar boyunca geçirdiği değişim sayesinde günümüzde farklı görünümlere kavuşan bu ürünler, evlerimizi tamamlamasının yanı sıra göz alıcı olması nedeniyle son yıllarda çokça tercih edilmeye başlandı. Ancak zamanla her güzel şey gibi parkelerimiz de eski canlılığını ve parlaklığını yitirmeye, güzel görünümünü kaybetmeye başlar. Dolayısıyla bizler de evimizin önemli parçalarından olan bu ürünü korumak için birtakım önlemler alabiliriz.

DOĞRU TEMİZLEME TEKNİĞİ KULLANMALIYIZ

Parkelerin güzel görünümlerini korumaları için temizlik yaparken hassas davranmalıyız. Onları çizecek veya zarar verecek her türlü hareketten kaçınmalıyız. Ancak bu sayede uzun süre kullanabiliriz. Yüzeylerde elektrikli süpürge kullanırken fazla bastırmadan, hafif bir şekilde temizlik yapmalıyız. Bunun yanı sıra temizlik bezlerini kullanarak tüm tozları alabilir, silme işlemine bu aşamadan sonra geçebiliriz.

PARKELERE ÖZEL ÜRÜNLERİ KULLANIN!

Yer kaplaması olması sebebi ile çok çabuk bir şekilde toz ve kir etmenleri ile karşı karşıya kalan parkelerimizin belirli zaman aralıklarında silinmesi gerekiyor. Hem parlaklığını kaybetmemesi hem de temizlik açısından gerekli olan bu işlem için mutlaka parkelere özel ahşap temizleme ürünü kullanmalıyız. Bu sayede parkelerimiz kesinlikle zarar görmeyecektir.

PARKELERİ PARLATMAK İÇİN SİRKE VE ARAP SABUNU

Hem oda sıcaklığını koruması hem de güzel görünümü olması açısından tercih edilen parkeleri deterjandan farklı olarak sirke ve Arap sabunu ile de parlatabilirsiniz. Bu hareket, canlılığını ve ışıltısını yitirmiş yer döşemenize eski parlaklığını kazandıracak.

Temizleme işlemi için hazırladığınız suyun içerisine Arap sabunu ya da sirke ekleyin. Tüm silme işlemini bu su ile yapın.

DOĞAL ÇÖZÜM ZEYTİNYAĞI

Her ne olursa olsun doğal yollar aramak ve sorunumuzu bu şekilde çözümlendirmek, hem sağlıklı hem de en ucuz yoldur. Dolayısıyla parkelerde de bu tür yöntemlere yönelmek istiyorsak zeytinyağını deneyebiliriz. Fakat Akdeniz ikliminin bir mucizesi olan ve tamamen sağlıklı bir yağ olan zeytinyağı ile parkeleri parlatırken dikkatli olmalısınız. Yağı fazla kullanmanız halinde yerleri kayganlaştırabilirsiniz.

Bir pamuğa çok az miktarda zeytinyağı dökün.
Bırakın pamuk yağı tamamen emsin.
Yerleri bu pamuk ile ovalamaya başlayın.
Bir süre sonra yerlerin eskisi gibi canlı göründüğüne şahit olacaksınız
Yer döşemeleri içerisinde doğal ve güzel görünümü sebebi ile sıkça tercih edilen parkeler, canlılığını kaybettiğinde yukarıdaki çözümlerle yeniden ışıltısını geri kazanabilir.

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