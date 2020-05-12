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Bu yöntemlerle perdeler bembeyaz oluyor! Şeker, soda...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Perdeler, özellikle de bembeyaz tüller evimizin dekorasyonunda önemli bir yere sahip. Zamanla ilk günkü beyazlığını kaybeden perdeleri, temizlerken birkaç kaşık toz şeker ile kar gibi yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Sadece çamaşır makinesine atmak artık yeterli olmuyor, değil mi? O zaman gelin, mutfaktaki malzemelerden biraz yardım alarak perdelerimizi eski beyazlığına kavuşturalım.

Bu yöntemlerle perdeler bembeyaz oluyor! Şeker, soda...

Evimizin duvarlarını süsleyen perdeler her an göz önünde duruyor. Hava kirliliği, güneş, kalorifer, sigara dumanı gibi olumsuz nedenlerden dolayı perdeler beyazlığını yitiriyor ve kirli bir görüntüye sebep oluyor. Çamaşır makinesine atıyorsunuz, saatlerce yıkıyorsunuz. Sonra bir çıkıyor ki yine yeterince beyaz değil. Artık bu duruma çok güzel bir çözüm bulundu. Hazır mısınız?

TOZ ŞEKERİN YAPABİLDİKLERİNE ŞAŞIRACAKSINIZ!

Mutfakta kullandığımız toz şeker perdeleri kar gibi beyazlatma noktasında oldukça etkili. Peki, toz şekeri perde temizlerken nasıl kullanırız?

Her zaman nasıl yıkıyorsanız aynı şekilde perdelerinizi çamaşır makinenize yerleştirin.
Perdelerinizin üzerine 2 kaşık toz şeker serpin veya aralarına 2–3 adet küp şeker atın.
Yıkama işlemi bittiğinde makineden bembeyaz perdeler çıkacak, siz de gözlerinize inanamayacaksınız!

1

BULAŞIK DETERJANI DA OLDUKÇA ETKİLİ

Bulaşık makinesinde kullandığınız deterjanı perdelerinizi beyazlatmak için kullanabilirsiniz.
Perdelerinizi makineye yerleştirdikten sonra arasına bir adet bulaşık tableti koyarak yıkarsanız perdeleriniz bembeyaz olacak.

HER DERDE DEVA: SİRKE!

Bildiğiniz gibi evin dip köşe her alanındaki temizliğinde başrolü sirke kapıyor. Perde beyazlatma deyince de yine yeteneklerini konuşturuyor. Deterjan gözüne bir ölçek sirke eklediğinizde perdeleriniz karşınıza ilk günkü beyazlığında çıkar. Beyazlamanın yanı sıra yumuşacık da oluyor. Daha ne olsun?

İKİSİ DE OLUR: KARBONAT VEYA KABARTMA TOZU!

Aynı sirke gibi temizlik konusunda yardımına sık sık başvurduğumuz bir diğer ürün, karbonat.

Perdelerinizin üzerine iki kaşık karbonat serperek makinede yıkayın, bakın bakalım neler oluyor!
Evinizde karbonat yoksa kabartma tozunu da deneyebilirsiniz. O da perde beyazlatma konusunda en az karbonat kadar etkili oluyor.

2

VAKTİNİZ VARSA KAYA TUZU YÖNTEMİNİ DENEYİN

Biraz vaktiniz varsa kaya tuzunun doğal etkisinden yararlanabilirsiniz. Vaktiniz varsa diyoruz çünkü yıkama aşamasında değil de öncesinde yapmanız gereken bir işlem var.

Bir gün önceden perdelerinizi içine bolca kaya tuzu koyduğunuz suyun içinde bekletin.
Bir sonraki gün ise normalde nasıl yıkıyorsanız o şekilde makineye atın.
Biraz vakit alsa da perdelerinizi bembeyaz yapmak için oldukça iddialı bir yöntem. Beyazlamamak için inat eden perdeleriniz varsa kaya tuzunu mutlaka deneyin.

3

SODADA BEKLETİN, FARKI GÖRECEKSİNİZ!

Yine bir gece önceden hazırlık yapmamızı gerektiren bir yöntem karşınızda! Ama kar beyaz perdeler için çok etkili.

Bir gün önceden perdelerinizi bir kovaya koyun.
Üzerini geçecek kadar su ve sonrasında soda ekleyin.
Ertesi gün normal bir şekilde makinede yıkayın. Sonuç: Mükemmel!

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