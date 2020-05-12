Bu yöntemlerle perdeler bembeyaz oluyor! Şeker, soda...

Her zaman nasıl yıkıyorsanız aynı şekilde perdelerinizi çamaşır makinenize yerleştirin. Perdelerinizin üzerine 2 kaşık toz şeker serpin veya aralarına 2–3 adet küp şeker atın. Yıkama işlemi bittiğinde makineden bembeyaz perdeler çıkacak, siz de gözlerinize inanamayacaksınız!

Evimizin duvarlarını süsleyen perdeler her an göz önünde duruyor. Hava kirliliği, güneş, kalorifer, sigara dumanı gibi olumsuz nedenlerden dolayı perdeler beyazlığını yitiriyor ve kirli bir görüntüye sebep oluyor. Çamaşır makinesine atıyorsunuz, saatlerce yıkıyorsunuz. Sonra bir çıkıyor ki yine yeterince beyaz değil. Artık bu duruma çok güzel bir çözüm bulundu. Hazır mısınız?

HER DERDE DEVA: SİRKE!

Bildiğiniz gibi evin dip köşe her alanındaki temizliğinde başrolü sirke kapıyor. Perde beyazlatma deyince de yine yeteneklerini konuşturuyor. Deterjan gözüne bir ölçek sirke eklediğinizde perdeleriniz karşınıza ilk günkü beyazlığında çıkar. Beyazlamanın yanı sıra yumuşacık da oluyor. Daha ne olsun?

İKİSİ DE OLUR: KARBONAT VEYA KABARTMA TOZU!

Aynı sirke gibi temizlik konusunda yardımına sık sık başvurduğumuz bir diğer ürün, karbonat.

Perdelerinizin üzerine iki kaşık karbonat serperek makinede yıkayın, bakın bakalım neler oluyor!

Evinizde karbonat yoksa kabartma tozunu da deneyebilirsiniz. O da perde beyazlatma konusunda en az karbonat kadar etkili oluyor.

VAKTİNİZ VARSA KAYA TUZU YÖNTEMİNİ DENEYİN

Biraz vaktiniz varsa kaya tuzunun doğal etkisinden yararlanabilirsiniz. Vaktiniz varsa diyoruz çünkü yıkama aşamasında değil de öncesinde yapmanız gereken bir işlem var.

Bir gün önceden perdelerinizi içine bolca kaya tuzu koyduğunuz suyun içinde bekletin.

Bir sonraki gün ise normalde nasıl yıkıyorsanız o şekilde makineye atın.

Biraz vakit alsa da perdelerinizi bembeyaz yapmak için oldukça iddialı bir yöntem. Beyazlamamak için inat eden perdeleriniz varsa kaya tuzunu mutlaka deneyin.