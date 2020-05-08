Bu yöntemlerle, sararan yataklar bembeyaz olacak! Karbonat, sirke...

Kimseden yardım almadan, evinizde bulunan malzemelerle sararmış yataklarınızı tekrar eski hallerine kavuşturabilirsiniz! Sararmış yatakları temizlemek ilk başta zor bir iş gibi görünüyor olabilir. Aslında hiç de zor değil, tabii bu durum pratik yöntemlerden yararlandığınız zaman zor olmaktan çıkacak. Lavanta yağı, karbonat, sirke, oksijenli su, çamaşır suyu ve çok daha fazlası sararmış yataklarla savaşan en önemli şeyler oluyor. Basit bir biçimde hazırlayabileceğiniz karışımlar sayesinde sararan yataklarınıza hızlı şekilde veda etmiş olacaksınız!

1. KARBONAT İLE YATAK NASIL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Karbonatın temizlik konusunda üstlendiği pek çok görev var. Sararmış yatak temizliği konusunda da karbonat ilk sırada yer alıyor.

Öncelikle elektrikli süpürge ile yatağınızı süpürün. Bu sayede kir, toz ve ölü derilerden yatağınızı arındırmış olacaksınız.

Yatağınız artık karbonat karışımı ile temizlenmeye hazır.

Bir kova soğuk su içerisine birkaç yemek kaşığı karbonat ekleyip iyice karıştırın.

Temizleme bezini bu suya batırıp yatağınızın her yerini silin.

Bu işlemi ayda 1 kez yapabilirsiniz.