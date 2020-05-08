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Bu yöntemlerle, sararan yataklar bembeyaz olacak! Karbonat, sirke...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Herkes evindeki yatakların bembeyaz kalmasını ister. Fakat bu durum her zaman böyle olmayabilir. Çeşitli sebeplerle yataklarda sararma sorunu yaşanabilir. Bu da hayli can sıkıcı bir durumdur. Her yolu denersiniz ama bir türlü o sararmaları yok edemezsiniz. O zaman size bu konu hakkında bir müjde verelim!

Bu yöntemlerle, sararan yataklar bembeyaz olacak! Karbonat, sirke...

Kimseden yardım almadan, evinizde bulunan malzemelerle sararmış yataklarınızı tekrar eski hallerine kavuşturabilirsiniz! Sararmış yatakları temizlemek ilk başta zor bir iş gibi görünüyor olabilir. Aslında hiç de zor değil, tabii bu durum pratik yöntemlerden yararlandığınız zaman zor olmaktan çıkacak. Lavanta yağı, karbonat, sirke, oksijenli su, çamaşır suyu ve çok daha fazlası sararmış yataklarla savaşan en önemli şeyler oluyor. Basit bir biçimde hazırlayabileceğiniz karışımlar sayesinde sararan yataklarınıza hızlı şekilde veda etmiş olacaksınız!

1. KARBONAT İLE YATAK NASIL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

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Karbonatın temizlik konusunda üstlendiği pek çok görev var. Sararmış yatak temizliği konusunda da karbonat ilk sırada yer alıyor.

Öncelikle elektrikli süpürge ile yatağınızı süpürün. Bu sayede kir, toz ve ölü derilerden yatağınızı arındırmış olacaksınız.
Yatağınız artık karbonat karışımı ile temizlenmeye hazır.
Bir kova soğuk su içerisine birkaç yemek kaşığı karbonat ekleyip iyice karıştırın.
Temizleme bezini bu suya batırıp yatağınızın her yerini silin.
Bu işlemi ayda 1 kez yapabilirsiniz.

2. BEYAZ SİRKE İLE YATAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

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Beyaz sirke yüzey beyazlatma ve lekeleri çıkarma konusunda oldukça iddialıdır.

Öncelikle bir kova içerisine ılık su koyun.
Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar beyaz sirke ekleyin.
Mikrofiber bir bezi bu kovaya batırıp çıkarın, bu bezle yatağınızın her yerini silin.
Bu yöntemi 1-2 ayda bir uygulayın.

3. ÇAMAŞIR SUYU İLE YATAK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

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Her evin vazgeçilmez temizlik ürünlerinden biri olan çamaşır suyu, sararmış yatakların bir numaralı düşmanı oluyor!

Derin bir kova içerisine 1 kapak çamaşır suyu ve yarısına kadar da soğuk su koyun.
Bu karışıma mikrofiber bezi batırıp çıkarın ve yatağınızı silin.
Ovarak silerseniz tüm lekeler çıkacaktır.
Bu yönteme sık sık başvurmamaya özen gösterin, çamaşır suyu ağır yapıda bir temizlik ürünü olduğu için her gün kullanılmamalıdır.

4. YATAKLARIN TEMİZ KALMASI İÇİN UFAK İPUÇLARI

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Yatağınızın sararmaması için birçok şey yapabilirsiniz.

Şilte için koruyucu kullanın. Yatak koruyucusu oldukça kullanışlı bir eşyadır ve çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir.
Şilteyi mevsimsel biçimde çevirmeye özen gösterin. Bu şekilde yatağın sararması ve eskimesini de geciktirmiş olacaksınız, mutlaka deneyin deriz!
Yatağı sık sık havalandırın. Güneş ışığı almasını sağlayın. İlk aldığınız günkü kadar yeni göründüğüne şahit olduğunuzda fazlasıyla şaşırabilirsiniz!

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