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Bu yöntemlerle tencerelerde yanıktan eser kalmayacak! Karbonat, sirke...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ocakta pişmesini beklediğiniz yemek varken bir anda kapı çalar ve kapıda komşunuzla lafa dalarsınız. Mutfaktan gelen kötü kokular üzerine aceleyle koşarsınız. Ama o da ne? Yemeğin dibi tutmuş! Ya da birkaç işi aynı anda yaparken ocaktaki yemeği yakarsınız. Sonra da tencereyi veya tavayı temizlemek için çok fazla emek ve zaman harcarsınız. Bu yazımızda yanmış tencereleri pratik bir şekilde temizleme yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz.

Bu yöntemlerle tencerelerde yanıktan eser kalmayacak! Karbonat, sirke...

Mutfakta zaman geçirmeye yeni başladıysanız kazalara karşı hazırlıklı olmalısınız. En ufak bir dikkatsizlik istemediğiniz sonuçlara sebep olabilir. Mutfak kazaları çoğu zaman can sıkıcıdır. Elbette kimse yemeğin yanmasını istemez. Ama başınıza gelirse de ne yapmanız gerektiğini bilmek yararınızadır. Evdeki malzemelerle tencerelere zarar vermeden temiz hale getirebilir, dibi tutan tencereleri çöpe atmaktan ve yeni bir tencere almaktan kurtulabilirsiniz.

1

KARBONATLA TENCERE TEMİZLİĞİ

Görsel 2

Karbonat tencere temizliğinde de yardımınıza koşuyor.

Eğer yanmış bir tencereniz varsa henüz sıcakken ocaktan alın ve tahta bir kaşık yardımıyla kalıntılardan arındırmaya çalışın.
Biraz soğuduktan sonra tencerenin dibini kaplayacak miktarda karbonatı yanık kısmın üzerine dökün.
3-4 bardak kadar su ekleyip ocakta kaynatın. Yapışan kirlerin yumuşadığını göreceksiniz.
Kirli suyu dökün ve biraz soğumasını bekleyin.
Yumuşayan kirleri fırça veya sünger yardımıyla ovalayın. Hepsi bu!

BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANIYLA TENCERE TEMİZLİĞİ

Görsel 3

Yanmış tencereyi çizmeden temizlemenin bir diğer yolu da makine için kullandığımız tablet deterjanlardan yardım almak. Teflon tencere ve tavalar için kullanabileceğiniz bu yöntemle teflonların çizilmesinin önüne geçebilirsiniz.

Yanmış tencere veya tavanın içerisine bir miktar su doldurup bulaşık deterjanını ekleyin.
Tencere içindeki su ve deterjan karışımını kaynatıp bir gece bekletin.
Ertesi gün tahta bir kaşık yardımıyla yanık kısımları kolayca temizleyin.
Yanık kısımları temizlenen tencereye 1 bardak karbonat ve su ekleyerek bir gece daha bekletin. Tamamen temizlenen tencereniz kullanım için hazır olacaktır!

SİRKE İLE TENCERE TEMİZLİĞİ

Görsel 4

Yanmış veya dibi tutmuş tencereyi temizlemek için kullanabileceğiniz bir malzeme de sirkedir.

Tahta bir kaşık yardımıyla kalıntılardan arındırdığınız tencerenin içerisine bolca sirke koyun.
Eklediğiniz sirke miktarı kadar su ilave edin. 1 yemek kaşığı karbonat da ekledikten sonra tencereyi ocağa alıp 15-20 dakika kaynatın.
Yumuşayan kirleri tahta kaşık yardımıyla çıkarın.
Kirli suyu dökün ve bir süngerle nazikçe temizleyin. Tencerenizin temizlendiğini göreceksiniz.

LİMON VE TUZ İLE TENCERE TEMİZLİĞİ

Görsel 5

Kararmış veya yanmış tencereleri temizlemek için limonun gücünden de yararlanabilirsiniz.

Yanmış tencere veya tavaya 2 yemek kaşığı limon ve 1 yemek kaşığı tuz ekleyin.
Yarım saat bekledikten sonra bir sünger yardımıyla nazikçe temizleyin. Basit ve pratik olan bu yöntemle temizlenen tencereniz kullanıma hazır hale gelecektir.

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