Bücür Cadı'nın Şehriye'si Sezer Güvenirgil'in son hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Yeni neslin Bücür Cadı dizisi ile tanıdığı Sezer Güvenirgil, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Oldukça değiştiği gözlenen ünlü oyuncunun son hali hayranlarını oldukça şaşırttı.

Kadrosunda Yunus Bülbül, Sezer Güvenirgil, Merve Erdoğan ve Önder Açıkalın gibi isimleri bulunduran Bücür Cadı, dönemin en popüler işlerinden biriydi.

1999-2000 yılları arasında yayınlanan yerli sihir dizisi Bücür Cadı'da Şehriye Hanım'ı canlandıran Sezer Güvenirgil, yıllar sonra görüntülendi.

Oldukça değiştiği gözlenen ve sarı renk yaptığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Güvenirgil, uzun süredir ekranlardan uzak yaşıyor.

Doş görünüşüne özen gösteren usta oyuncu, aynı zamanda bir Yeşilçam aktristi.

Malkoçoğlu Krallara Karşı, Kederli Günlerim, Kara Davut, Bozkırlar Şahini Tark-Han gibi filmlerde rol alan Güvenirgil, en son 2004 yılında Gölge Ekibi adlı televizyon filmi ile ekranlarda yer aldı.

Aslen Romanya göçmeni olan Sezer Güvenirgil, 6 Mayıs 1949 İstanbul doğumludur.

İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU

1966 yılında Milliyet gazetesinin Türkiye Güzeli Yarışması'nda üçüncü ve Ses dergisinin "Kapak kızı" birincisi seçildikten sonra aynı yıl kamera karşısına geçerek oyunculuğa başladı.

Tunç Oral ile ilk evliliğini gerçekleştirdi. Evlendikten bir ay sonra Güvenirgil intihar teşebbüsünde bulundu.

İkinci evliliğini Serdar Alkan yaptı. Üçüncü evliliğini Yunus Bülbül ile oldu. Çift 2007'de boşandı.

Oyunculuk dışında, 1978 yılında Öncü Plakçılık'tan "Aşktan da Üstün" ve "Yazık Değil mi" adlı bir 45'lik ile 1982 yılında Yaşar Kekeva Plakçılık'tan "Mutluluğun Bedeli" adlı bir uzunçalar çıkararak şarkıcılık da yaptı.





