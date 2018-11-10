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Budapeşte'de kitap tanıtımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 01:44 | Son Güncelleme

Budapeşte YEE tarafından, yazar İmre Adojan'ın, Anadolu Selçuklu mimarisini konu alan eserinin tanıtıldığı program düzenlendi

BUDAPEŞTE (AA) - Macar yazar İmre Adojan'ın, Anadolu Selçuklu mimarisini konu alan kitabının tanıtımı yapıldı.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen programda, "Macaristan'da Anadolu Selçuklu mimarisi üzerine yazılmış ilk eser" olma özelliğine sahip kitap tanıtıldı.

Yazar Adojan'ın ''Anadolu Selçuklu Mimarisi'' eseri hakkında bilgiler verilen etkinlikte, mimar Pinter Tamas, gazeteci Mehmet Başaran, Ege Seramik Macaristan Temsilcisi Suat Karakuş birer konuşma yaptı.

Budapeşte YEE Müdürü Yakup Gül ise bu kitabın tanıtımına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kitabın Polat Holding ALX Hungary, Ege Seramik ve Suat Karakuş'un destekleriyle yayımlandığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu mimarisi kitap Macaristan

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